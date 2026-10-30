İran savaş uçağını engellediğini açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Keşm Adası yakınlarında “düşmana” ait olduğu belirtilen bir savaş uçağının engellemenin ardından bölgeden uzaklaştığını öne sürdü. Habere ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında tespit edilen bir savaş uçağına, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri unsurlarınca engelleme yapıldığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı’nın haberinde, “düşman” olarak nitelendirilen uçağın müdahalenin ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.
Haberde, söz konusu uçağın Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından tespit edildiği ve uçağa engelleme yapıldığı belirtilirken, söz konusu uçağın daha sonra bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Konuya ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.
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