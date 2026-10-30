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Yerel Sivas’ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Sivas’ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Sivas’ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü Necmettin Topal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Necmettin Topal yaşamını yitirdi, otomobilde yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Reyhan Demir yaralandı.

Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Kılıçpınar köyü yol ayrımına meydana geldi. Necmettin Topal (54) yönetimindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Reyhan Demir (56) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Necmettin Topal yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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