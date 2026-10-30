Adıyaman’da sağanak yolları suyla kapladı: Sürücüler mahsur kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’da zaman zaman şiddetini artıran sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Atatürk Bulvarı ile 2 ve 3’üncü çevre yollarında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman’da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su seviyesi kaldırımları aştı. Cadde ve sokaklarda biriken sular, sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3’üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.