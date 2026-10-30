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Yerel Adıyaman’da sağanak yolları suyla kapladı: Sürücüler mahsur kaldı
Yerel

Adıyaman’da sağanak yolları suyla kapladı: Sürücüler mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Adıyaman’da sağanak yolları suyla kapladı: Sürücüler mahsur kaldı

Adıyaman’da zaman zaman şiddetini artıran sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Atatürk Bulvarı ile 2 ve 3’üncü çevre yollarında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman’da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su seviyesi kaldırımları aştı. Cadde ve sokaklarda biriken sular, sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3’üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

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