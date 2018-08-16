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Dolar bir günde niçin %15 değer kaybetti?

16 Ağustos 2018 Perşembe

Dolar 7 TL’den 6 TL’ye indi ya..

Dolar yükselirken bizimle laf yarıştıranları taklit edelim..

“Dış güçlerin operasyonu var” itirazlarımıza kulak tıkayan, ekonomi uzmanı olarak bize ders verenlerin söylemini tekrarlayalım..

“Türkiye’de değişen ne var ki, bir gecede % 15’lik devalüasyon yaşanıyor” itirazımızı, “Ekonomiyi bilmezsen, böyle saçmalarsın işte” diye cevapladıklarını sananların yaptıklarını yapalım..

Bu sefer TL’deki değil.. 

Bir günde dolarda yaşanan % 15’lik değer kaybını yorumlayalım. 

7 TL’den, 5.85’lere kadar inen doların, akşam saatlerinde birazcık toparlanıp 6 TL’lerde karar kılmasının arka planında yatan ekonomik gerekçeleri izah edelim..

ABD’nin sözcülerine “bilgiç bilgiç” hatırlatmalar yapalım..

Haydi buyrun:

“Kardeşim, ABD’nin bu kadar cari açığı var iken.. Ne bekliyorsunuz? Tabii ki dolar değer kaybedecek. Bunda kimse art niyet aramasın!”

Devam edelim aynı söyleme (Bize bilgiçlik taslayanları taklit ederek yazıyorum ama.. Verdiğim rakamlar bire bir doğrudur.):

“ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, 2017 yılının Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26 büyüyerek 128,2 milyar dolara çıktı. Böylesine büyük bir cari açığı olan ABD’nin parası düşmeyecek de, kimin parası düşecek?”

Söylemi devam ettirelim..

Biraz teorik takılanları taklit edelim.. Onların TL için söylediklerini, biz dolar için söyleyelim:

“Yok kardeş. ABD mali reformu yapamadı.. Gerekli tedbirleri alamadı. ABD, cari açığın sürekli devam edebileceğini düşündü. Yanıldı. Cari açığın bu yükseklikte sürdürülebilir olması mümkün değil.. Bir dönem idare edersiniz.. İki dönem idare edersiniz.. Sonunda böyle paran allak bullak olur!”

TL’nin değeri düşerken, Türkiye’den işlerine gelen birkaç rakamı verip, sonra da başka ülkelerden işlerine gelen rakamlarla kıyaslayıp, “Ekonominiz iflasta, dolar 6.5 TL olmuş, 7 TL olmuş, hayıflanmayın. Bunlar daha iyi günleriniz. Bu verilerle, bu tablo bile çok iyi..” diyenleri bire bir taklit edelim.. ABD dolarının dünkü değer kaybedişini, ekonominin gerçek rakamları ile yorumlayalım:

“Türkiye’nin aylık cari açığı, ortalama 5 milyar dolar.. Ya ABD’nin? ABD’nin cari açığını söylersem, ağzınız açık kalır.. 2018’in ilk çeyreğinde, ABD’nin cari açığı, % 6.9 artışla tamı tamamına 124.1 milyar dolar oldu. Yani Türkiye’nin 5 katı..”

Nasıl?

Algı operasyonu dört dörtlük değil mi?

Biraz daha devam edelim..

Hani bize “bütçe açığı”nı gösterip, ardından da Siyonist para babalarının yaptıkları operasyonun arkasında, bir oyun olmadığını, değer düşüşünün ekonomik gerekçeleri olduğunu söyleyenler vardı ya.. Yaşadıklarımızın operasyonun sonucu değil, ekonominin doğal sonucu olduğunu kabul etmemizi isteyenler vardı ya..

Bir günde, hem de piyasa Türkiye açısından kapalı iken, TL’deki % 15 değer kaybının mantıklı olduğunu söyleyenler vardı ya..

Buyrun, dünkü doların TL karşısında % 15 değer kaybını da, ben size aynı bakış açısı ile yorumlayayım:

“Dolardaki değer kaybı çok makul.. Ekonominin bir gereği. ABD’nin 2018 mali yılının ilk yarısında bütçe açığı 600 milyar doları bulmuş. 10 değil, 20 değil, 100 değil.. 600 milyar dolardan bahsediyoruz kardeşim. Gerekli tedbirler alınmamış. Reformlar hayata geçirilmemiş.. ABD bütçesi 600 milyar dolar açık vermiş.. Hem de sadece 6 ayda.. Sonra kalkıyorsunuz, doların bir günde % 15 değer kaybetmesine şaşırıyor gibi yapıyorsunuz. Şaşırmayın. Gayet normal bu!”

Böyle böyle, devam edebiliriz..

TL değer kaybederken, gerçek sebebin Türkiye’ye karşı dış güçlerin operasyonu olduğunu gözlerden kaçırmak için..

Bir tane ekonomik veriyi aktarıp, ondan genel çıkarımlar yapanların..

Türkiye’deki cari açığı gösterip, sanki o cari açığı olan tüm ülkelerin paraları ekonominin zorunlu kuralları gereği değer kaybediyormuş gibi bize ders vermeye kalkanların..

14 yıldır cari açık rakamlarımız aynı miktarda olduğu halde, TL’nin o 14 yıl boyunca niçin değer kaybetmediğini izah etmeden, “Siz kafayı yediniz.. Ne dış güçleri? Ne oyunu?.. Ekonomimiz kötü.. Cari açığımız yüksek.. Doğal sonucu olarak da, paramız değer kaybediyor” diyenlerin..

Onların kendi argümanları ile..

ABD’nin dolarındaki dünkü düşüşü izah etmeye çalıştım(!)..

Daha doğrusu, ironi yaptım..

Tabii ki, TL’nin değer kaybedişinde, cari açığımızın % 1’den fazla etkisi olmadığı gibi..

Dünkü ABD dolarının değer kaybedişinde de, onların aylık 25 milyar dolarlık cari açıklarının % 1 bile etkisi yoktu..

Hepimiz biliyoruz ki, üç aydır süren dış güçlerin operasyonu sonucu, dolar hormonlu olarak büyümüştü.. 

Bir süre sonra inecekti.. Havası sönecekti..

Dünkü % 15’lik iniş de, bu hormonlu büyümenin bir miktar inişinden ibaret..

Bu gerçeği görmeyip..

TL’nin dolar karşısında dünkü değer artışını, büyük bir başarı gibi göstermeye kalkışmak da yanlış..

Çünkü TL’deki değer artışı, sıfırdan artış değil..

% 50’lere varan değer kaybından bir miktar geri dönüş. Zarardan kâr ediyoruz.. Sıfırdan değil..

Dolayısı ile..

Doların değer düşüşünü, ekonominin verilerinin zorunlu sonucu olduğunu birisi söylemeye kalkarsa, üç aydır suni de olsa TL karşısındaki değer artışını görmezden gelirse..

Rakamlarla sahtekarlık yapmış olur..

Gerçekleri çarpıtmış olur..

Hatta..

Doların değer kaybetmesini..

Türkiye tarafından açıklanan yaptırımlara bile bağlamamız biraz abartılı olur..

Tütün ürünlerine şu kadar ek vergi gelmiş..

Elektronik eşyaya şu kadar vergi eklenmiş..

Daha dün açıklandı bunlar..

Hemen bir günde..

Daha uygulama bile olmadan, dolar değerinde bir değişikliği getirir mi?

Çok çok çok zor..

Ama bizler de Amerika’nın sesi gibi, buradaki hükümetin borazanlığını yapmaya kalkarsak..

Gayet rahat bir şekilde, “Türk hükümeti kararı aldı, anında dolar tepetaklak oldu” diyebiliriz..

Ki..

Onların yaptıkları, aslında tam da bu..

Bir haber uçuruyorlar..

“Başka yaptırımlar da gelecek..”

Ardından da kapalı devredeki adamlarına talimat verip, dolara % 10 daha değer kazandıracak sepkülasyonları yapıyorlar..

Sonra da utanmadan, karşımıza çıkıp, “Cari açığın şu kadar olursa, ne bekliyordun ki?” diye akıl veriyorlar..

Her şeye rağmen..

Bu “şer”den de bir “hayır” çıkacak inşaallah..

Onların maksadı şer olsa da, netice hayır olacak, inşallah..

Halk uyandı bir defa..

Bundan sonra, bu oyunları oynayamayacaklar!

 

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı3 sa önce
    Ohhh çok şükür 1 dolarlık fetöcülerin değeride 6 liraya düşmüş oldu bu durumda , gerçi bunlar gavur parası ilede beş kuruş etmezler ama neyse , en çokta bu münafıklar sevinmişti keferenin parasının değerlenmesine , hevesleri kursaklarında kaldı melunların , Allah cc yar ve yardımcımız olsun , gavura ve içimizdeki gavurlara fırsat vermesin
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Chpde bulur
  • Hakan Hakan 59 dk önce
    Katar dan para geldi toprak verme karşılığında dolar bir miktar düştü ama yine artacak boş yere akp yi savunmayın
  • ZaferZafer1 sa önce
    Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde 1 USD = 1 TL idi. Bugün 6 sıfır attığınız halde 5.5 -6 TL. Sıfır atılmadığını varsayalım ki doğrusu budur, 1 USD = 5.500.000 TL. Bu nedir? 5.5 milyon kat değer kaybetmiş demektir. 2001 - 2008 arası ülkenin bütün varlıkları satılırken USD = 1.3 milyon TL de kaldı diye Türkiye ekonomisi güçlendi mi sandınız? Türkiye ekonomisi üretim ile güçlenir, yasama-yürütme ve yargının bağımsız olduğu bir cumhuriyet rejimi ile güçlenir. Herşeyden önce insanlar arasında ayrımcılık yapmayan ve bilimi temel alan bir sosyal anlayış egemen olursa o zaman bu ülke gerçekten güçlenmiş demektir. Yoksa zaten Türkiye 35-40 yıldır dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri. Bundan kimsenin şüphesi yok, tüm istatistikler bunu gösteriyor. Bu 15-20 yıllık bir olay değil yani. Önemli olan kalıcı olmak ve gelecek nesillere dürüst, samimi, hilesiz, yalansız, herkesin gurur duyduğu bir ülke bırakmak.
  • KocasolakKocasolak4 sa önce
    Hacı hacıyı mekkede, hoca hocayı tekkede, faizci faizciyi bankada, hain haini NEREDE bulur?
  • Kor GenerelKor Generel1 sa önce
    NİÇİN % 30 DEĞER KAZANDI DİYE NEDENİNİ ARAŞTIRMADAN UFAK DÜŞÜŞLERİ HESAP EDERSEK BU GERÇEKÇİ OLMAZ BERAT ALBAYRAK ENERJI BAKANLIGINDAN NE CABUK EKONOMI BAKANI EKONOMIST OLDU BU KARAR YANLIS KARAR DIYE NEDEN YAZMIYORSUNUZ ? MEHMET ŞİMŞEK BORSAMIZI 15 - 20 BINLERDEN 120 BINLERE CIKARDI ŞİMDİ ONUN GİTME ZAMANIMIYDI ABD SAADECE TURKIYEYE DEGIL AVRUPAYIDA KAZIKLAMAYA CALISIYOR AMA EURO YA BISEY OLMUYOR BIZDE NEDEN OLDU HANGI ONLEMLER ALINMADI MEHMET ŞİMŞEK DÖNMELİ BAKIN BU GİDİŞ İYİ DEĞİL BERAT ALBAYRAK TEMİZ DÜRÜST AMA BU İŞLERİ ANLAYACAK DONANIMDA DEĞİL İŞİ EHLİNE VERİN ABİ YA ÜLKE YÖNETİYOSUNUZ
  • DervişDerviş1 sa önce
    AKP de bulur.
  • enes mahmutenes mahmut1 sa önce
    Selamun aleykum abi, çoğu kuyumcu altın bozmuyor nakit yok diyor kaç gündür, bankalara değinmek bile istemiyorum heleki devlet bankaları, makas inanılmaz, bütün yük sadece vatandaşta, bu vatan hepimizin değil mi, neden herkes elini taşın altına koymuyor, devlet bankaları, özel bankalar, islami geçinen finans kurumları, kuyumcular, şirketler v.s. neden hep vatandaştan fedakârlık yapılması bekleniyor, ha diyebilirsinki kâr yapmanın derdine mi düştün ne olacak zarar yap, düşmedim ama bozacağım bir bilezik ve çeyrek altın, zararım en fazla 100 200 tl olsun, kiradayım evli ve çocukluyum düşük bir maaşla çalışıyorum, destek olalım diyoruz ama bakıyorum herkesin derdi başka, petrole de zam gelmeye başladı, yakında diğer tüm kalemlere de zam gelir, yine bizim üstümüze binecek yük, zor zamandan geçiyoruz kabul ama, mhp gerekli adımları atarken neden akp den tık ses çıkmıyor, neden büyük islami firmalar devlet bankaları özel teşebbüsler v.s. biraz fedekarlık yapmıyor, anlamıyorum bir türlü. ALlah yardımcımız olsun...
  • ahmetahmet1 sa önce
    dolar değer kaybetti fakat bugün mazot-benzin pompa fiyatlarına ötv zammı yansıdı. dünkü yazınıza göre yalan çıkmış oldunuz. mazot artınca ayşe teyzenin ekmeğine, suyuna her şeyine zam gelecek..koskocaman iş bankası müdürünün ayşe teyzenin dolarla ne işi olacağını anlayamacak kadar ekonomi bilgisi yok galiba.. artık ayşe teyzeye bir özür borçlusunuz..

Ali Karahasanoğlu

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