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Dış finanslı LGBTİ ahlaksızlığı!

01 Temmuz 2018 Pazar

Masamın üstünde bir kitapçık..

Tanıtım amaçlı yollanmış.

“Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik” başlıklı bir kapakla çıkmış..

Daha ilk sayfanın çevrilmesi ile birlikte “LGBTİ”yi gördüm.

“Haa o mesele” dedim..

“Türkiye’nin 81 milyonunun tüm sorunları halloldu.. Şimdi 300 tane, ‘erkek mi, kadın mı’ belirsiz tiplerin, sabah akşam tartışılmasına sıra geldi” dedim..

Ama merakımı da dizginleyemedim: 

“Acaba finansı kim sağlıyor?”

Öyle ya..

Bu işler, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaşılan, toplumda gerçekten önemli bir sorun olsa..

Çözülmesi zorunlu bir problem olsa..

Bu işe kimsenin müdahil olması gerekmeden.

Dış ülkelerden finans falan aranmadan/yollanmadan.

Dış parmaklar olmadan..

Kendi içimizdeki dip dalgası ile..

Ülkenin bir şekilde gündemine kendiliğinden gelir zaten.

Ama..

“Sorun” değil iken, “sorun yapılmak isteniliyor” ise..

“Sorunu çözmek için mücadele ediyoruz” denilerek, olmayan “sorun”, toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılıyorsa. 

Kısacası, nihai amaç olarak, toplum ahlakının erezyona uğratılması hedefleniyor ise..

Dışarılardan bir yerlerden, hibe yollu para aktarımı gerekir..

Nitekim, merakımda yanılmamışım..

Kitabın finansını “Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı..” sağlamış..

Bakmayın siz isimdeki “İnsan Hakları” ifadesine..

O, işin etiketi..

Ne diyeceklerdi?

“Avrupa Birliği Demokrasi ve LGBTİ Hakları İçin” diyecek halleri yoktu herhalde..

Şimdilik..

“İnsan hakları” maskesi ile..

Hem gerçek niyetlerini gizlemiş oluyorlar..

Hem de..

Bir rahatsızlığı, insan hakkı gibi göstermiş oluyorlar..

Bunları test etmek için..

“İnsan hakları” başlığı altında, örneğin bir kıyafet hakkı için bunlara gitseniz..

Yardımcı olmalarını isteseniz..

“Bir dakika” derler..

“Biraz sizi bekletebilir miyiz?” derler..

“Aaa. Öyle mi? Çok şaşırdık, bunu mutlaka gündemimize alalım” derler..

Sonuç mu?

Sonuçta onlar değil, siz onların haline şaşırır, kendi sorununuzu kendiniz çözmek üzere, gerisin geriye dönersiniz..

Onlar, “İnsan hakları” derler ama..

“Suriye’de iç savaştan kaçan insanların barınma, yiyecek, giyecek; kısacası en temel hayati ihtiyaçları için ne yapabilirsiniz” diye sorduğunuzda..

“Ne yapsak ki acaba?” diye derin düşünmelere dalarlar..

LGBTİ’ler için hemen yolladıkları paracıkları, insanların hayatta kalmaları için zorunlu olan ilaçlarını alabilmeleri amacıyla dahi gözden çıkartmazlar..

Sonrasında..

Sizin muhtaç insanlara gösterdiğiniz şefkati gördüklerinde de..

“Aaa.. Ne güzel.. Siz dini hassasiyetlerinizi de canlı tutarak, bu insanlara kucak açıyormuşsunuz. Çok güzel.. Very very good.” derler..

“Eeee?” diye sorarsanız..

“Biz de size bu güzel ev sahipliğiniz için, maddi yardımda bulunulmasını bir görüşelim” diye eklerler..

Sonrası mı?

Bekler durursunuz..

Görüşmelerinin bitmesi için..

Amaaa.

Toplumun ahlakını bozmak söz konusu ise..

İnsanların aile yapısını tahrip etmek söz konusu ise..

İki tane psikolojik rahatsızlık yaşayan insanın “Ben erkek miyim.. Kadın mıyım.. Çok kestiremiyorum” diye bir tereddütü ile karşı karşıya iseniz..

Veya..

Toplum içinde dikkat çekmek için.. Muhaliflik yaparak, insanlarını ilgisini kazanmak için.. 

Siz buna.. Halk dilindeki tanımlaması ile, “Resmen kıllık yapmak için” deyin..

Bir psikolojik vaka ile karşı karşıya iseniz.

Veya veya..

“Ben erkek olarak doğmuşum ama.. Çocukluğumdan beri ben hep, kızlara değil, erkeklere ilgi gösteriyordum” diyen..

“Anne babamın erkek çocuk beklentisi varmış.. Doğduğumdan itibaren beni hep erkek gibi yetiştirdi” diyen..

Aslında toplumun yüz binde birisini bile teşkil etmeyen çok azınlık bir grubu halkın gözünün içine sokmak için..

Onları görünür kılmak için..

Onları yaymak, toplumun tamamına hakim kılmak, gündemi sürekli onların meşgul etmelerini sağlamak için..

Yemezler içmezler..

“LGBTİ hakları” diye söze girerler..

Finans sağlarlar..

Sözde bilim adamları ile, olayların ilmi analizlerini yaparlar..

Kendi ülkelerindeki bu kimlikten hasta insanları Türkiye’ye ihraç edip..

Kendi rahatsızlıklarını, buraya da bulaştırmak isterler..

Sonra da..

Bunların gerçek yüzlerini gösteren, hastalıklarını belirten birisi çıktığında..

“Nee? Hasta mı? Hasta sensin ayol.. Biz sapasağlamız” diyerek.

Ardından..

“Velev ki, i...yiz” şeklinde..

“Beden bizim değil mi, ister ..., ister ...” diyerek..

Ve daha nice gayrı ahlaki ifadelerle..

“Toplumsal intihar”ın zeminin hazırlarlar.

LGBTİ yürüyüşünü, Ankara Valiliği de, İstanbul Valiliği de yasakladı..

Malum medya, bu yasaklamayı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi yorumluyor..

Oysa..

LGBTİ’lilerin yapmak istedikleri, toplumun ahlakını bozmak..

Yaratılış kurallarını çarpıtmak..

İnsanların akıllarındaki, aile mefhumunu tartışmaya açmak, hatta yok etmek..

Sonuçta da, kendi rahatsızlıklarını, topluma “normal” gibi tanıtmak..

Böyle bir propagandanın hak olduğunu söylemek mümkün mü?

Kitaplarını yayınlıyorlar, şu ekranda, bu ekranda kendilerini anlatıyorlar zaten..

Ama..

Halkın dini duygularını da rencide edecek şekilde..

Tarihteki bir kavmin, toptan felaketine sebebiyet veren yaradılışa aykırı bir fiilin “sıradan bir olay” gibi gösterilmesine..

Devletin “Hayır” demesinden daha doğal ne olabilir?

 

YORUM YAZ

  • Önce Vatan Önce Vatan 2 sa önce
    Ali beytek tehlike bu mu ya Dizi filmler konularına bakıyorsunuz kadının kocası kötü kaçtığı adam iyi ( sen anlat Karadeniz ) . İçinde nanaz olan Bir ekmek teknesi vardı onun dışında hep Avrupa tarzı filmler tehlike neresinde derseniz çocuklarımızın geleceğinde bu filimler ile büyüyen ahlak ve gelenekten yoksun bir nesil yetişiyor siz sadece tek pencereden bakıyorsunuz asıl tehlike ahlak dışı yayın yapantelevizyon filimlerinde dizilerinde .
  • Seren Seren 5 sa önce
    .................
  • Dur bişey dicezDur bişey dicez6 sa önce
    Duyduğumuza göre doktor yetiştiren üniversitelerde öğrenci kılıklı epey müridleri varmış....
  • BeyBey21 dk önce
    Askere polise küfret. Teröriste insan hakları deyin bide ....eyiz deyin biz sizin ....neler olduğunuzu bilmiyor muyuz i.... oğlu i....
  • Ş.urfa Ş.urfa 5 sa önce
    Bunları idam etmek lazım hocam allah yardimcımız olsun
  • Delillerle hareket edin Delillerle hareket edin 3 sa önce
    Sanki hükümet özellikle bunlar için kanun çıkarmış gibi bir izlenim oluşturuyosunuz. Bütün gerçekleri delilleri ile birlikte öğrenin kulaktan dolma bilgilerle yanlış yönlendirme yaptığınızda iftira atmış oluyosunuz. Bunun vebali sizide bulur.
  • AlperenAlperen6 sa önce
    Papaz elbisesi bile giyerim denilen zamandan kalmadır o, gerçi şimdi daha güçlüler ama daha önemli meseleler var demekki?
  • Sina SALIKSina SALIK5 sa önce
    sizin gazeteyi ulusalcı irancılar ele geçirdi sen ne konuşuyorsun ki? gerçi eminim sen de ulusalcı irancısındır. yavaş yavaş yeniakit de deşifre oluyor. müslümanlar dikkatli olun asıl tehlike ulusalcı irancılar. benden söylemesi.
  • PisliklerPislikler10 sa önce
    İdama gerek yok âbi: Dizecen bu lebziyen, imne gitfrenleri; sürecen işmakinelerini üzerlerine, çıkacak fotokopi makinası gibi alttan hepsi, en temizi bu âbi. Sonra bi kepçe kapatır hepsini alta derine doğru.. Sonra yerin merkez kısmına doğru başlar seyahatleri; sıcak orası haa..
  • Veysel Gümüş Veysel Gümüş 9 sa önce
    Sayin yazar...Diğer bir çok konulardada olduğu gibi bu LGBT 'ler konusundada kendi fikrinizi yaziyorsunuzdur ama yapilmasi ve deyinilmesi gereken meselenin tam yerine geldiğinizde ise hemen orada frene basip o konuya bir türlü girmiyorsunuzdur yani bu LGBT'ler... vs olayinin başida/sonuda AKP'ye dayaninca hemen kör,sağir ve dilsiz (şeytan) rolü oynayip lafi sonlandiriyorsunuzdur. Mesela LGBT'lileri yaziyorsunuzdur ama LGBT'leri kanunlarla resmileştiren vede onlara dernek kurma hakkini verenin AKP olduğunu bir türlü söylemiyorsunuzdur. Haçli AB (kriterleri/dayatmalari) uğruna bu LGBT'lilere bu güçü (taviz) verenin AKP olduğunu neden yazmazsinizdir??? Yoksa partizancilik "haktan,hakikatten,emri bil marufcu olmaktan,Ebu Zerr El Giffari olmaktan..." dahami önemlidir???!!!
  • kibarcikkibarcik4 sa önce
    veysselsen lanlaşılan yerlı şirazesi kayanlardansın anlaşılan  AK PARTİ ysaallatırdıdıyorsunyalancı i......... adı yaratık ak parti olmasyadı taksimde hemen yururdunuz esasında senıvb lerınızı ....etmek gerekırveselam
  • Ibrahim akIbrahim ak6 sa önce
    Lgbti liler hasta bu bir hastalık ama yorumcuların yapmak istedikleri de normal değil lutfen yazı yazarken bu tip seylere dikkat edin dogrudan hedef gostermek yerine tedavi edilmelerini saglamaya calismanin önemini anlatin bir insani kurtarmak butun insanlığı kurtarmak gibidir aksi halde linc kampanyasina dönüşür manyagin biri bi sey yapsa siz zorda kalırsınız
  • Güney DoğuluGüney Doğulu8 sa önce
    SAPIK OLANLARIN HEPSİNİ ASİT ÇUKURLARINA DOLDURUN GITSIN, TOZU BILE KALMASIN. Avrupa Birliğimiş????? Isteyen Avrupaya gitsin. Bakalım aliyorlarmı? Türkiye Cumhuriye'tinde sapı olanların hepsini asit çukuruna doldurun bitsin, tozu bile kalmasın. Insanların doğal ve ilahi yapısını bozan kim varsa toplumdan temizlenmesi için ne kanun varsa devletimiz çıkarsın. Karşı gelenler varsa onlara da en ağır cezalar uygulansın. İste o zaman sapıklıklar engellenir.
  • Dur bişey dicezDur bişey dicez6 sa önce
    Duyduğumuza göre doktor yetiştiren üniversitelerde öğrenci kılıklı epey müridleri varmış....
  • alkanalkan6 sa önce
    ALİ BEY KİM BİR HAYRA SEBEB OLURSA O HAYRI İŞLEMİŞGİBİSEVABINI KİMDE BİR ŞERRE SEBEB OLMUŞSA O ŞERRİ İŞLEMİŞ GİBİcezasını görecektir emri uyarınca siz akit camiası olarak ab isteği üzerine zinayı serbest bırakan homolar için kanun çıkaran domuz etini kasaplık etsınıfına sokanları desteklemeniz ve bunların sonucunda işlenen günahlarda sizlerin amel defterinde yer alacaktır.hani gavurlar bu nesil bozulsun diye homolara para yardımını eleştiriyorsunya bunesil homolar daharat etsin zarar görmesin diye kanun çıkararak bu nesle kötü örnek ve neslin bozulmasına sebeb olacak kanunları çıkaranlara nezamana kadar destek vermeye devam edeceksiniz.gavurlar para verip bu ahlaksızları desteklerken kanun çıkarıp bunlara serbestlik getiren ve destek çileri nezaman eleştirecek siniz.nezaman bu ahlaksızlıkların önüne geçilmesi için iktidarı uyaracaksınız.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu8 sa önce
    SAPIK OLANLARIN HEPSİNİ ASİT ÇUKURLARINA DOLDURUN GITSIN, TOZU BILE KALMASIN. Avrupa Birliğimiş????? Isteyen Avrupaya gitsin. Bakalım aliyorlarmı? Türkiye Cumhuriyeti"nde sapı olanların hepsini asit çukuruna doldurun bitsin, tozu bile kalmasın. Insanların doğal ve ilahi yapısını bozan kim varsa toplumdan temizlenmesi için ne kanun varsa devletimiz çıkarsın. Karşı gelenler varsa onlara da en ağır cezalar uygulansın. İste o zaman sapıklıklar engellenir.
  • Metin UyulanMetin Uyulan8 sa önce
    selam,RTÜK diye bir şey hakikaten şey var geçen gün TV8 de Su Dünyası diye bir Film oynadı .Rezalet diz boyu Şeytanın bütün emirleri var .Sahnelerden birinde Kadın Aktris kendini Şaş rol oyuncusuna sunuyor o oralı olmuyor. Sonra başka bir sahnede Kadın soruyor ben kendimi sana sunmuştum niye kabul etmedin cevap sende beni cezbedecek bir şey yok. Düpedüz Homo Propagandası. Bir sahnede eşkiya başı rehin aldığı beş altı yaşındaki kız çocuğuna gel istersen kucağıma otur diyor.Alsana Pedofil Propagandası. Şiddet sapıklık ne ararsanız var sadece RTÜK yok.
  • EfeEfe3 sa önce
    Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlara tahrikle suikast veya saldırı yaptirabilirler. Misyonerlerin yetim ve evden kaçmış çocuklara önem vermesini de iyi irdelemeliyiz.. Ikdidar yaşlı ve özürlülere maaş baglayarak ebedi vefa zaten kazandı

Ali Karahasanoğlu

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