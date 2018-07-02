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Devleti eleştirmek solculara hak, sağcılara idam sebebi!

02 Temmuz 2018 Pazartesi

Sivas’ta oynanan kirli oyunun 25. yıldönümündeyiz. 25 yıldır aynı mavalı, tekrar tekrar dinliyoruz: 

“Sivas’ta yakılarak katledilen insanlar!”

Sanırsınız ki..

Sivas’ta ölen insanlar bir sahaya toplanmışlar..

Elleri kolları bağlanıp..

Bir ateşin içine atılıp, hunharca öldürülmüşler..

Yok böyle bir şey..

Zaten, yargılamanın yapılması gereken Sivas yerine, özellikle davanın taşındığı Ankara DGM bile, “toplantı ve gösteri yürüyüşüne aykırılık” suçu ile, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan mahkumiyet kararı vermişti..

Sonrasında dosya Yargıtay’a gitti. Orada abidik gubidik işler çevrilip, ne karar verilmesi gerektiği, yerel mahkemeye dikte edildi:

“Sivas’ta göstericilerin amacı, Aziz Nesin’e protesto değil, anayasal düzeni cebren değiştirmektir. Bunun da cezası idamdır.”

Böylece..

Sivaslıların Aziz Nesin’e yönelik protestosu, bir abra kadabra oyunu ile..

“Anayasal düzeni cebren değiştirme” olarak tanımlandı..

Veee..

Belinde tek silah, elinde tek yaralayıcı alet olmayan sivil 33 kişiye, “anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs” suçundan idam cezası verildi..

**

25 yıl sonra..

Bugün Sivas’ta bir gösteri yapılmak isteniyor.

Şimdi cezaevinde olanların yaptıkları gösterinin benzeri yapılmak isteniyor..

Sivas valisi hemen tedbirleri alıyor..

25 yıl öncesinde, Sivas valisinin almadığı tedbirler alınıyor..

Olumsuz bir şey yaşanmaması için, gösteriyi düzenleyecek olanlara, Sivas valisi hatırlatmayı da yapıyor:

İstediğiniz şekilde anma gerçekleştirebilirsiniz.. Taleplerinizi, eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz.. Ancak ülkeyi yönetenlere küfürlü veya hakaret içeren sloganlar atılırsa müdahale ederiz.”

Devletin yapması gereken ne?

İşte bu..

Gösterilerin yapılmasına imkan tanımak.. Tedbirini almak. Böylece, hem protesto hakkının kullanılmasına izin vermek, hatta imkan tanımak. Hem de devlete tehdit savrulmasının önüne geçmek..

Olumsuz bir sonuç ihtimaline karşılık...

Öncesinden, kararlı bir şekilde gerekli tüm tedbirleri almak, muhatapları da uyarmak..

Peki, valinin bu hatırlatması, solcu göstericilerde nasıl yankı buluyor?

Şöyle:

“Sivas valisi, gösteri hakkımızı kısıtlamak istiyor.. Biz gösteride kimi nasıl eleştireceğimize kendimiz karar veririz!”

Marjinal de olsalar, bu itirazı yapan solaklar, aslında şunu demiş oluyorlar:

“Madımak davasında anayasal düzeni cebren değiştirme suçundan idam cezasına çarptırılan Sivaslılara atfedilen suçun gerçek failleri biziz.. Yıllardır bu yönde gösteriler yaptık.. Devleti katil ilan ettik. Devleti faşist ilan ettik. Devletin suçluları koruduğunu iddia ederek, devletin zalim olduğunu ilan ettik.. Anayasal düzeni değiştireceğimizi deklare ettik.. Anayasal düzeni, aslında biz değiştirmek istiyoruz.. Biz burada, düzene de, yöneticilere de, cumhurbaşkanına da, Meclis’e de küfür etmek istiyoruz.. Kimse bizi engelleyemez.”

Bakıyoruz solak medya organlarına..

Marjinal solcuların isteklerine, “Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde en tabii haklarıdır” bakışı ile yaklaşıyorlar..

Yani..

Solcular devlete küfrederlerse..

Devleti katil, zalim ilan ederlerse..

Anayasal düzeni değiştirmek isterlerse..

Bu, onlar için bir haktır..

Ama..

Dindar insanlar, “Aziz Nesin, Hz. Peygamber’e ve diğer peygamberlere iftira içerikli Şeytan Ayetleri’ni Türkçeye çevirip yayınlamaya başladığında, Şişli Sulh Ceza Mahkemesi toplatma kararı verdi. Birçok ilin valisi, Aziz Nesin’in kendi il sınırları içine girmesine izin vermedi.. Sivas valisi de, bu izni vermemeliydi. Verdiyse de, şimdi onu il sınırları dışına çıkarmalıdır” dediğinde..

Yani toptan tüm devlet ve devlet yetkilileri değil..

Tam aksine..

Devletin yargısı haklı görülerek..

Şişli Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın uygulanması istenerek..

Mahkeme kararını önemsizleştirecek nitelikte boşvermeci bir tavır takınan o dönemde görev yapan Sivas valisinin fiili eleştirildiğinde..

“Bunlar anayasal düzeni cebren değiştirmek için gösteri yaptılar. 33 kişinin ölmesi, çok önemli değil.. Anayasal düzen değiştirilmek istendiğinde, eylemin cezası idamdır” denilip..

33 Sivaslıya idam cezası verildi..

Görüyorsunuz işte..

Dindar insanların, bu ülkede gösteri yapma hakları bile yok..

Yapmaya kalkarlarsa..

Eylemleri; bir punduna getirilip.. “Anayasal düzeni cebren değiştirme” olarak gösterilip.. İdama çarptırılırlar..

Solcular ise..

Açık açık, “Anayasal düzeni değiştireceğiz” deseler de..

Ellerine molotoflar alsalar da. Silahlarla polislere saldırsalar da..

Onların eylemleri, “gösteri hakkı”dır..

Madımak olayları sebebi ile, her yıl tekrarlanan tiyatronun özeti de, kısaca budur!

 

YORUM YAZ

  • yörükoğluyörükoğlu4 sa önce
    Sayın yazar sizin sabah akittv deki program da 24tv deki Murat Çiçek Hikmet Genç sabah programı da fox un sabah habercilerine en iyi altarnatif oldu.
  • ergunergun5 sa önce
    Oğul Nesin de almanyadan chp/hdp çizgisinde yayın yaptığı söylenen artıtv müdavimi
  • MusatafaMusatafa4 sa önce
    Anayasal düzeni değiştirmek idamlık sun ise FETOCULAR NEDEN 3-5-8 YIL ve itiraf ettim yalanları diyerek serbest bırakılıyor. Devlet ve adalet bu olmaz. Herkese aynı ise ADALETTİR.
  • BANANE DERSEN KOCA OSMANLI ÇÖKTÜBANANE DERSEN KOCA OSMANLI ÇÖKTÜ2 sa önce
    VATAN İÇİN DEVLETİÇİN ÖLENE CEZA VATANI BÖLECEM DİYEN 350 TERÖRÜSTÜ AFEDEN AMET NEJDET SEZER
  • Aziz NesinAziz Nesin5 sa önce
    ...
  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    bugun ak parti cumhur ittifakına oylarıyla destek olanların ALİ BEYİN BU YAZISINI on defa yüz defa okuyup özümsememiz gerekiyor,vede sayın devlet bahçelinin sayın ALAADİN ÇAKICIYI ziyaretindeki hikmeti mutlaka kavramamız gerekiyor.vatan haini şerefsizler sadece kendilerinin destekcileri ve yandaşları oldukları için ibneleri homoları fahişeleri pezoları,canları gibi koruyup kollarken.bizler vatan sevdalısı bir kaç yiğidimizi işledikleri kuçuk suçlar yüzünden dışlıyoruz onlara sahip çıkmıyoruz.bizim vatansever yiğitlerimizin yanına yoresıne yukarıda saydığım iblis taifesi yaklaşmayı bırakın onların yaşadıkları şehirlerde bile gezemezler.bu nedenle ceza evlerinde çile dolduran başta ALAADDİN ÇAKICI bey olmak üzre tum vatanseverler.cumhurbaşkanımızın af kararıyla serbest bırakılsınlar.SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ LÜTFEN BU ÇAĞRIMA KULAK VERİNİZ.
  • KARSLIKARSLI1 sa önce
    biran öncesivasmağdurları yenidengecikmeden yargılanarak adalet yerini bulmalı...
  • sezginsezgin5 sa önce
    Peki sivas madımak akabinde 2 gün sonra erzincan basbaglar konusu ne ayaktı diye düşünmeyen varmı?.
  • BANANE DEMENİNDE Bİ BEDELİOLACAKOSMBANANE DEMENİNDE Bİ BEDELİOLACAKOSM2 sa önce
    DEVLETİ İÇİNOLEN MÜSLÜMAN DEVLETE İSYAN SİLAHLI SALDIRI TERÖRÜSTE AF AMETNEJDET SEZER 350 TERÖRİSTİ AFETİ NEYE GÖRE AFETİİNENÜNÜN BİLAFINAMUSLULAR NAMUSUZLARGİBİ CESARETLİ OLMADIKÇA HİÇBİRŞEY DÜZELMEZ
  • enverenver5 sa önce
    Seçim akşamı F Altaylı' nın bir bir buçuk milyon oy nerde kardeşim sözlerine ne demeli. Olayı ideolojik sendrom'a baglamak yeterlimidir
  • InsanogluInsanoglu2 sa önce
    Bravo, yeni akit yine kendisine yakisani yapti. ...
  • CumaliCumali3 sa önce
    Yorummum yayınlanmıştır madımak ve başbağlar da tam derin devlet işi ama salak solaklar bile bile anlamak istemiyor
  • Şeytani düşünceler....!Şeytani düşünceler....!2 sa önce
    Planın adı şeytani işler....amaç halkı galyana getirip olaylar çıkartmak sonrada çıkan olaylar üzerinden şeytani planlannı hayata geçirmek....bu film ülkemizde çok oynandı...
  • YaseminYasemin3 sa önce
    Sivas şehri Sivas halkı bu olaylara kurban edilmiştir özellikle Sünni Alevi kavgası çıkarmak istemişlerdir.
  • GolgeAdamGolgeAdam2 sa önce
    Ne dusunelim simdi bu insanlari uzaylilarmi geldi yakti Solcu bir iktidar olsaydi akabinde inandirici olabilirdi belki.Bu davanin avukatlari sira ile simdiki iktidar partisinde milletveilligi yapmadilarmi o halde bile cozemiyorlarsa, geriye tek dogru kaliyor yaktilar ordaki insanlari canice ordaki yobazlar.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Belli ki o dönemde olduğu gibi bu dönemde de azgın kışkırtmacılar var. Bunlardan biride buraya MUŞLUADAM titriyle yazmış ancak bu kışkırtmacı İnönünün 1973 yılında ölmesine, Sivas olaylarınınsa 2 Temmuz 1993 olmasına rağmen İnönüyü suçlu göstermesi toplumu birbirine düşman etmektir. Ben bu MUŞLUADAMIN FETÖ ajanlığından şiddetle şüpheleniyorum, savcılık inşaallah bu MUŞLUtitin hakkında toplumu sebepsiz birbirine düşman etmekten takibat açar.
  • Gürsel YazGürsel Yaz5 sa önce
    ......
  • ayhanayhan8 sa önce
    Doğru
  • Can SezerCan Sezer5 sa önce
    ......
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM10 sa önce
    En ufak bir olayda iktidarı, hükümeti sorumlu tutan , suçlayan içi boş teneke solcular NEDEN O DÖNEMİN İKTİDAR ORTAĞI KAMALİSTLERİ , İTÖNÜ'YÜ SORUMLU TUTMUYOR, SUÇLAMIYORLAR. O dönem Sivas Valisi olan zat ilk seçimde CHP MİLLETVEKİLİ YAPILDI. Yargıya müdahalenin alası yapılarak ilgisiz, alakasız MÜSLÜMANLARA CEZA VERİLDİ. AK PARTİ BU AHLAKSIZ, SORUMSUZ SOLCULARDAN, KAMALİSTLERDEN TOPLUMU TEMİZLEMELİDİR, KURTARMALIDIR. Mahkum edilenlerin tekrar yargılanması için dosyaları açmalıdır.
  • sezginsezgin5 sa önce
    Peki sivas madımak akabinde 2 gün sonra erzincan basbaglar konusu ne ayaktı diye düşünmeyen varmı?.

Ali Karahasanoğlu

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