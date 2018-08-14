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Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz, öldüremeyeceksiniz!

14 Ağustos 2018 Salı

Çatlıyorlar, patlıyorlar!

Vuruyor bir kahpeoğlu kahpe..

Her hamlesinden sonra, dönüp bakıyor, “Ölmüş mü?” diye..

Ölmediğimizi, sapasağlam ayakta durduğumuuz görünce..

Bir daha vuruyor..

Bir daha..

Sonra tekrar dönüp bakıyor, “Bu sefer ölmüş olmalı” diye..

Ama nafile..

Tek düşman, gavuroğlu gavurlar, bu kahpeler de değil..

Dahası var..

İçimizdeki hainler var..

Onlar da “fırsat bu fırsat” diyorlar..

Çaktırmadan, çelme takmanın planlarını yapıyorlar..

Çelmeyi takıyorlar.. 

Ardından bakıyorlar, “Düştü mü?”

Düşmüyor..

Hedefe koydukları inanç yüklü dev, düşmüyor.. 

Sendelemiyor bile...

Çatlıyorlar..  Patlıyorlar..

Bir atak daha yapıyorlar..

Olmuyor..

“Bu sefer hep birlikte saldıralım, vuralım” diyorlar..

Yine olmuyor..

3 TL’den 4 TL’ye.. 4 TL’den 5 TL’ye.. “Tamam artık, bundan sonrasına gerek yok” diyerek, ölmüş gözü ile bırakıyorlar hedeflerini..

Sonra..

Bakıyorlar, devirmek istedikleri hedefte hiçbir yalpalama yok..

Ne söylemde..

Ne bünyede..

Tam aksine..

Yaralı aslan misali..

Daha yüksek sesle haykırıyor: “Hodri meydan!”

Oysa, tereyağından kıl çeker gibi, her şeyi planlamışlardı..

Küçük küçük ataklar..

Ardından piyasa dedikoduları..

Bir adım atıp, beş adımlık mesafe alacaklardı..

İçerideki hainlerin de destekleri ile..

Seçimden önce hatırlayın..

Dövizin değeri ile bir oynadıysalar..

İki misli de, dedikodu ile etki göstermesini tasarladılar..

Yalanları uydurdular.. 

“Seçim sonrasında iğneden ipliğe, her şeye zam geliyor” dediler..

Seçim sonrasında, ikinci ayı bitirmek üzereyiz. 

“İğneden ipliğe değil.. Tek bir kalem için dahi zam gelmiyor!”

Şaşırıyorlar..

Çatlıyorlar.. Patlıyorlar..

“Olmaz, olamaz” diyorlar..

Olanlara, akıl sır erdiremiyorlar..

Oysa planları basitti.

Dolarla oynayıp..

Dövizde yükselişi sağlayacaklar..

Dövizdeki değer artışı, domino etkisi ile, çarşıdan pazara, her şeye zam getirecekti.

Toplumsal olayları tahrik edecekler..

Siyasi iktidarı devireceklerdi..

Onlar bunu planlamıştı ama..

Hainlerin planlarını sezen siyasi iktidar, ilk refleksini sağlam göstermişti..

Petrol ürünlerine gelecek zamları, vergiden karşılama kararı aldı..

Şeytan ve avanesi, ters köşe oldu..

Kızardılar, bozardılar.. 

“Dövizde % 10 oynama ile yapacağımızı, artık mecburuz % 20’lerle yapmaya, % 25’lerle yapmaya” diye, rakamları büyütmeye, harcanacak bütçeyi yükseltmeye mecbur kalmışlardı..

Evet, rakamları büyüttüler..

Ama yine, hedefledikleri anlamda, ortalıkta tek elde ettikleri bir kazanç malzemesi olmadı..

Seçimin hemen sonrası idi..

Tırışkadan bir fırıncılar odasına açıklama yaptırttılar..

“Ekmeğe % 15 zam geldi” dedirttiler..

Dikkat edin..

“Geliyor” bile değil..

“Zam geldi” dedirttiler..

Ertesi günü çıktı gerçek..

Ekmeğe zam mam yok.. 

Algı operasyonunu yapan alçaklar, yaptıkları ile kaldılar..

Şimdi, dolardaki değeri 5 TL’ye, 6 TL’ye, hatta 7 TL’ye çıkarttıktan sonra..

Yine aynı oyunu oynuyorlar..

“Doların senin olsun” tepkileri geldikçe..

İşin dolarla sınırlı kalmayacağı iddiasını pompalıyorlar..

Ezilenlerin sesi olma iddiası ile piyasaya çıkan t24 isimli internet sitesi, gavuroğlu gavurlara hizmet etmek için..

“Ben burdayım, bana düşen bir görev varsa, emrinizdeyim” diyor..

Ardından da.. 

Manşeti atıyor: “TL değer kaybettikçe fiyat etiketleri değişiyor.”

“Fiyat etiketleri değişiyor” başlığını görünce, merak ediyorum..

Nelerin fiyat etiketleri değişiyormuş diye bakıyorum..

Okuyorum haberlerini..

Haberin devamında şöyle diyor, işçinin, dar gelirlinin sesi olduğu iddiasındaki solak site: 

“Lüks markaların İstanbul mağazalarının önünde petro-dolar kuyrukları oluşuyor!”

“Hay sizin, lüks markalarınıza da.. Petro-dolar kuyruklarınıza da..” diyorum..

Saydırıyorum, saydırabildiğim kadar..

Burdan da tekrarlayayım.

Daha beter olun..

En iyi günleriniz, bugünler olsun..

Ama daha önemlisi..

“Lüks markaların fiyat etiketlerinin değişmesi”nin derdinin, t24’ün riyakar solcularına düştüğünü, tarihe not etmek için burada kayıt altına alıyorum...

Oturup kara kara düşünsün bu solaklar, “Lüks markaların fiyatları yükseliyor, etiketler değişiyor.. Burjuva sınıfı ne yapacak şimdi?” diye..

Oturun, düşünün.. 

Kalkın bir daha düşünün.. 

Solculuktan dem vuran, emperyalizm karşıtı gibi görünen ahlaksızlar..

O rezil haberde..

Louis Vuitton’ın Nişantaşı’ndaki mağazası önünde de bu sabah (13 Ağustos 2018) sıra vardı.” deniliyor..

Devam ediliyor yazıya: “Durum, yalnızca Louis Vuitton gibi ‘ultra lüks’ markalar için de böyle değil.”

Başlıklarda, vatandaşın ekmeğine, suyuna, yağına zam gelmiş gibi takdimlerde bulunuyorlar..

Sonra, sermaye sahiplerinin ultra lüks marka alışverişlerindeki fiyat oynamalarını verip, halkın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar..

Neyse ki, İstanbul Başsavcılığı, bu oyuna dur dedi..

“Yalan haber” üretenler için, soruşturmaların başlatıldığını açıkladı..

Gerek Türk Ceza Kanunu’nun 237. maddesindeki “Fiyatları etkileme” başlıklı maddeye aykırılıktan.. Gerekse SPK ve Bankalar Kanunu’na aykırılıktan soruşturmalar başlatıldı.

Ne deniyor, 237. maddede:

“İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”

Maddenin devamında da, bu yalan haberle amaca ulaşılırsa, cezanın ağırlaştırılacağı belirtiliyor..

Dikkat edin..

Haber cezalandırılmıyor..

“Yalan haber” cezalandırılıyor..

Fırsatçılara, hainlere, gavur uşaklarına fırsat verilmiyor, verilmeyecek.. 

İnşaallah!

 

YORUM YAZ

  • YAVUZ SELİM DEMİRKAYAYAVUZ SELİM DEMİRKAYA7 sa önce
    EVET. AYNEN ALİ BEYELINIZE SAĞLIK,/ *1951yani,67 senedenberi -*Abd'nin Ülkemizdeki 'dekilanetli Truva atı ve bütün darbelerin plânlama merkezi"İncirlik üssünü " kapatalım gitsin!Paçavra kalpdolarlarının ,incirlik üssüne çarpıncaparçalandığını Abd'nin eli kanlı idarecileri görüp etekleri tutuşuversin!*
  • FuatFuat1 sa önce
    Gecmiste 1 gecede dolarin 15 lira oldugu günler, erken secimler , koalisyonlar, darbe ve develuasyonlar.... ve Ecevit doneminin 100 u bulan ve hatta gecen zamlari... bunlari unutmadik. Ben ak parti iktidarinda bunca seye ragmen ayakta kalan turkiyeyi kutluyorum. Bu idarecilerin kabiliyetli oldugunu gosteriyor. Ayrica eger insaata ihtiyac varsa o yapilir neye ihtiyac varsa o.
  • İkrarİkrar4 sa önce
    Selam ve dua ile sayin ali hocam gunaydin guzel mukemmel bir yazi tesekurler allah razi olsun herkes kendine layik olani yapiyor kotu ise insan kotu, ise kotuluk.insan iyi ,ise iyilik dusunuriyilere selam olsun
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer4 sa önce
    İnşaAllah.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan11 sa önce
    yalan haberler gerçekten soruşturma konusu yapılıp hapis cezaları ertelenmeden tutuklamalar başlasın ben inanıyorum,ki bir çok toplumsal olaylar bile kökten çözüme kavuşacaktır
  • melih53melih532 sa önce
    hocam şiir tadında harika anlatım olmuş.bizi en iyi anlatacak bir yazı olmuş.amerikadaki beyaz saray artık herkes biliyor bir grup terörist tarafından kuşatılmış.bu terörist grupamerika mali gücünü kullanarak ülkelere saldırıyor.arada kendi ceplerinide dolduruyorlardır.**artık beyaz saray güvenilmez durumda.işgal edilmiş ve bu işgali amerika savcıları mahkemeleri veya cia ve fbı halledecek..amerika için büyük tehlike.bence amerika büyük tehlike altında hocam .beyaz sarayın işgalini hep filmlerden seyrederdik.gerçek oldu..dünyanın en tehlikeli ve akıl*yetisi olmayan bir mali manülitif terörist başkanlığında ülkelere sabah akşam saldırıyorlar.özellikle ab. kenarda izlememeli yarın da sıra onlara gelecektir..beyaz saray işgalden kurtarılmalıdr.oda olacaksa ülkemiz sayesinde olacak gibi..*
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    içimizdeki hainler belli hıristiyanların bilhassa yahudilerin partisi chpkk dır
  • ekmek sütekmek süt1 sa önce
    ... ineğin yemini dışarıdan alıyorsun, yani 100 liraysa 170 lira oldu e sütün fiyatı nasıl aynı kalacak?Üretim yapmak için yurt dışından malzeme alıyoruz en basitinden petrol,, malzeme fiyatı artınca ürettiğin ürünün fiyatı artmayacak mı? Aydınlanmak istiyorum.
  • YÜCEL BİLİCİYÜCEL BİLİCİ2 sa önce
    DÜNYA LİDERİ REİSİMİZ ALLAH ÖMRÜNÜ UZATSIN İNŞAALLAH
  • AliAli2 sa önce
    Başarısızlık tenkid edilir ,,
  • mehmetmehmet5 sa önce
    ne.. seçimden sonra zam olmadimi.!? 
  • ramazanramazan4 sa önce
    Menderesle baslayan abd seviciligi komunizm geliyor deyip abd nin kucagina oturanlar 6. filo yu kible yapip namaz kilanlar ve onlarin kafasindakiler siz abd hayranliginizi birakamazsiniz ara verirsiniz.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Devekuşu taklidi yapmak çözüm değildir Ali bey. Bu sonu kimlerin hazırladığı, bir parça zeka kırıntısı taşıyan herkes için çok net ortadadır.
  • BEŞKAZALIBEŞKAZALI3 sa önce
    Bizler Vatanına sahip çıkmayı İMANIM gereği her şeyin üstünde tutarız.İBRAHİM[AS] NEMRUT tarafından ateşe atılınca gagasınsa SUYLA ateşi söndürmeye delen güvercin gibi DEVLETİM maddi seferberlik derse maaşımdan her ay yatırmaya hazırız ELHAMDÜLİLLAH GÜVERCİN misali.BUmillet mazlum milletlerin DUAsını alan millet KORKMA ALLAH BİZİMLEDİR buyuruyor EFENDİMİZ [AS].Ama ne olur yememizde içmemizde giymemizde YAH UDİ MALLARINI almayalımki RABBİM SAMİMİYETİMİZİ FİİLİMİZLE KULUM desin İNŞAALLAH.İSTİKBAL İNKİLABATINDA EN GÜR SADA İSLAMIN OLACAK BU NECİB Millette bayraktarlık yapacak İNŞ
  • erhanerhan4 sa önce
    Galiba sen,bazılarının , " tek bu Erdoğan ve AKP gitsin de her ne olursa olsun" duygu ve düşüncesinin hangi boyutlara ulaştığını yeterince anlamış değilsin.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR2 sa önce
    Büyük Şeytan ABD ve yavrusu israilin artık SONU GELDİ İNŞALLAH bütün oyunlar taktikleri denediler başaramadılar PİLLERİ bitti artık yakında ÇÖKÜŞLERİ başlar
  • Ceyhun KimgeldiCeyhun Kimgeldi5 sa önce
    Siyasete girmelisiniz, üslup ve mantığınız Türkiye, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerin siyasi arenasında kısa zamanda başarılı yükselmeye çok müsait. Örneğin ABD'de bir felaket olunca "işte Allah (c.c) cezalarını verdi" diyorsunuz ama kendi başınıza bir şey gelince "bak gavur ve içimizdeki hainler bana ne etti" diyorsunuz. Başınıza gelen kötülüğün bir noktada kendi yaptıklarınızın sonucu olduğunu asla ve asla kabul etmemek siyasette yükselmenin olmazsa olmazlarından. Ama bu krizi ABD çıkarıyor, doları dış güçler yükseltiyor diyebilirsin ama sen bugünler için geçmişte ne yaptın? En lüks cep telefonlarını alıp, en lüks Mercedes makam araçlarına binip, heryere inşaat yaparak dünya devi olunur mu? Denendi, olmadı.
  • Ahmet koçAhmet koç8 sa önce
    İnşallah.

Ali Karahasanoğlu

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