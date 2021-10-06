Bu zillet HDP’ye de, Millet İttifakı’na da yeter!

6 muhalefet partisinin temsilcileri “parlamenter sistem” için Meclis’te toplanmışlar..

Kimler var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek var..

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem var..

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu var..

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya var..

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp var..

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün var..

Düşünebiliyor musunuz..

Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildikten sonra AK Parti’den milletvekili seçilen Mustafa Yerenoğlu, Deva Partisi adına toplantıya katılmış..

İster “Rezillik” deyin..

İster “Kepazelik.”

Siz seçin, sıfatı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oyuna sunulmuş, kabul edilmiş..

Bir sene sonra..

O sisteme göre cumhurbaşkanı seçimi yapılırken, gelmişsiniz, AK Parti’den milletvekili adayı olmuşsunuz..

Sonra istifa edip...

Muhalif olanların safına geçip, milletvekili seçildiğiniz partiye laf sayıyorsunuz.

Aynı eleştirim, Ali Babacan’ın şahsı için de geçerli.

O sisteme geçilirken, sen AK Parti’den istifa etmemiştin..

Şimdi ne olmuş da, etinizden et mi koparıldı da, eşinizin başındaki örtüye onlarca yıldır düşmanlık eden CHP ile kol kola girip, sizi bakanlık koltuğuna taşıyan Erdoğan’a düşmanlık ediyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu için de, aynı eleştiriyi yapıyorum.

O da, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirken, AK Parti’de idi..

O tarihte değişikliğe karşı çıkma yürekliliği gösteremedi..

Şimdi o da, eşinin başındaki örtüye düşmanlık eden CHP’nin koltuk değneği olmaya gönüllü aday..

Eşcinsel destekçisi Bahadır Erdem’i toplantıya yollayan İyi Parti’ye ne diyeceksiniz?

Partiniz kurulurken ortaya çıkan bir tane erkek yok muydu ki..

Eşcinsel destekçisini toplantıya yolluyorsunuz?

Geçelim.

Daha bir ay önce..

Adnan Menderes’in idamının yıldönümü idi..

Demokrat Parti yetkilileri, o günleri lanetle andılar..

Lanetle andıkları günün suçluları ile, şimdi kol kola girip, sistem değişikliği yapacaklar.

Buyursunlar yapsınlar.

Ama bir daha Adnan Menderes istismarı yapmasınlar..

“Biz, Adnan Menderes’in katilleri ile artık ittifak yapıyoruz” desinler..

“Hatta yakında 27 Mayıs’ı, tekrar Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlamaya başlayacağız” desinler..

Yüzlerindeki maskeleri indirsinler.

Ya Saadet Partisi?

İki açıklamanın birinde..

“Biz Millet İttifakı’nın içinde yer almıyoruz. Seçime yakın o konu görüşülür” diyenler..

Milleti aptal yerine koyup..

Millet İttifakı’nın toplantısına katılıp, sonra da “Halkı amma da uyuttuk” diye seviniyor olmalılar..

Bakalım, halk gerçekten uyutuldu mu, seçimde göreceğiz..

Ama benim esas dikkat çekmek istediğim rezalet, bunların çok daha ötesinde..

6 partinin arasında, HDP’nin olmamasında..

Sorduğunuzda, HDP ile birlikte hareket ediyorlar..

Anket çalışmalarına baktığınızda, “Cumhur İttifakı’nı geçtik” dediklerinde..

Hep, HDP’nin de oyunu ekleyerek açıklama yapıyorlar..

Ama..

Milleti resmen aptal yerine koyarak..

“Siz geri zekalısınız. Sizi biz uyutuyoruz. Gözünüzün içine baka baka, HDP ile ittifak yapıyoruz. Ama HDP’ye ‘Siz temsilci yollamayın. İyi Partililer kızmasın’ diyoruz. Böylece, İyi Parti’nin tabanını da uyutuyoruz. Halkı da uyutuyoruz” diyorlar..

Sadece İyi Parti’nin seçmenini aptal yerine koymakla sınırlı değil, sergilenen skandal..

HDP açısından da, bu ezikliğin sorgulaması yapılmalı..

“Bizimle birlikte fotoğraf vermekten bile kaçınanlarla, biz ne ittifakı kuracağız” diyemiyorlar.

Öyle yüreksizler ki..

Öyle korkaklar ki..

Öylesine rikayakarlar ki..

Öylesine ezikler ki..

Kendilerini toplantıya almayan 6’lı Millet İttifakı’nın değirmenine su taşıyorlar..

Ama fotoğraf karesinde yer alamıyorlar.

Hani “Kürt sorunu” diyorlar ya..

Aslında Kürt sorunu bitti..

Şimdi, HDP’nin eziklik sorunu başladı.

CHP’yi ziyarete gidiyorlar..

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Genel Başkanı ile fotoğraf vermeden, kaçıp gidiyor..

HDP, bu ezikliği sineye çekiyor..

Şimdi ise..

6 parti bir araya gelip, Millet İttifakı çatısı altında, Cumhurbaşkanlığı sistemine son vermek için, prensipleri belirlemeye çalışıyor..

Aslında HDP’nin desteği olmazsa..

Bu arayışın, hiç konuşulmadan çöpe gideceğini çok iyi biliyorlar..

Ama, o HDP’liler..

“Biz bu toplantıda niye yokuz” diyemiyorlar..

“Biz vebalıyı mıyız” diyemiyorlar..

“Aralarında % 1 oy bile alamayan partinin temsilcisi var da.. % 10’a yakın oyu olan HDP’nin temsilcisi, bu toplantıda niye yok” diyemiyorlar.

Yoksa..

HDP, Millet İttifakı’nın bu çalışmasına karşı mı?

Söyle, Anayasa Profesörü Mithat Sancar..

Korkma, çekinme..

Kandil’den artık sana bir tehdit gelmez..

Çık söyle, “Millet İttifakı, bizi içinde görmek istemiyorsa, böyle bir zilletle yaşamaktansa, ölürüz, daha iyi” de..

Boşver, “Kürt sorunu 1 yılda mı bitti” mavalları ile, yine AK Parti’ye saldırmayı.

Eğer gerçekten, kendinizi bir parti olarak görüyorsanız..

Azıcık yüreğiniz var ise..

Minnacık cesaretiniz var ise..

“6 partinin toplantısına, şu sebeple katılmadık” deyin.

Veya..

“Bizi almadılar” deyin.

Veya..

“Milleti uyutacaklarmış. Millet uyanmasın diye, toplantıya katılmadık” deyin..

Söyleyin, korkmayın..

Siyaset, korkakların işi değildir..

Siyaset, halkı aptal yerine koyanların işi değildir..

Çıkın, dürüstçe söyleyin..

“Millet ittifakı, bizi zelil duruma düşürdü. Biz böyle bir zelilliği kabul etmiyoruz” deyin.

Gönüllü olarak katılmadı iseniz..

“Biz Cumhurbaşkanlığı sisteminden yanayız. Millet İttifakı’nın çalışmalarına destek vermiyoruz” deyin.

Hiçbirisini yapmaya gücünüz yetmiyor mu?

Bari altınıza yapın da, “Bunlar çocuk, bakın altlarını da pisletmişler.. Böyle küçücük çocuklardan, ne açıklaması bekliyorsunuz” diye, size oy verenler, kendilerini avutsunlar..