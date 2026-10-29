İsrail ordusunda casusluk skandalı derinleşiyor! İşgal ordusunu içeriden vurdular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist rejim İsrail, İran istihbaratı karşısında bir kez daha güvenlik zafiyeti yaşadı. İsrail Askeri Savcılığı, geçtiğimiz ay gözaltına alınan bir İsrail askerinin, yaklaşık bir yıldır İranlı unsurlarla temas halinde olduğunu ve gizli askeri verileri İran'a sızdırdığını tespit ederek iddianame hazırladı. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, vatan hainliği ve ajanlıkla suçlanan askerin davası rejimin güvenlik bürokrasisinde infial yarattı.
İsrail'de Askeri Savcılık, İran'a hassas bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan İsrail askeri hakkında iddianame hazırladı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail askeri, iddianamede, İranlı bir kuruluş adına görevler yürütmekle suçlandı.
İran'a hassas bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan İsrail askeri, "devlet güvenliğini zedelemek amacıyla düşmana bilgi vermek, düşmanın yararına bilgi sağlamak ve yabancı bir ajanla temas kurmak" ile itham edildi.
Yaklaşık bir yıldır İranlı unsurlarla temas halinde olduğu belirtilen İsrail askerinin, bu sürede birliğinin askeri faaliyetleri, İsrail ordusunun hazırlık durumu ve konuşlandırmalarına ilişkin hassas bilgileri aktardığı ileri sürüldü.
İsrailli askerin ayrıca askeri üsler ve önemli noktalar hakkında bilgi sağladığı, hava savunma füzeleri, askeri araçlar ve Amerikan yakıt ikmal uçaklarının fotoğraflarını çektiği iddia edildi.
Son birkaç yıl içinde çok sayıda İsrailli, İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.