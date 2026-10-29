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Dünya İsrail'de oy sayımı bitti! İşte sonuçlar
Dünya

İsrail'de oy sayımı bitti! İşte sonuçlar

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İsrail'de oy sayımı bitti! İşte sonuçlar

İsrail'de oy sayımı tamamlandı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre; Netanyahu'nun iktidar bloku 53, Eisenkot'un muhalefet bloku 48 milletvekili çıkardı. İki blok da koalisyon için 61 sandalyeye ulaşamadı. Filistinli partiler ise 19 milletvekiliyle İsrail parlamentosunda tarihi temsile ulaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, sayılan 5,6 milyondan fazla oy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar blokunun ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet blokunun koalisyon için yeter sayıya ulaşamadığını gösterdi.

Sayımın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan kesinleşmemiş sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

Böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli sayı olan 61 milletvekiline ulaşamadı.

 

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili elde ederek tarihi bir temsil düzeyine ulaştı. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 milletvekili çıkardı.

Son tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye kazandı.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredileri) temsil eden Şas 6 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7 ve Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekili elde etti.

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