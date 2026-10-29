30 Ekim elektrik kesintisi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?

30 Ekim Cuma günü için duyurulan elektrik kesintileri, evinde ve iş yerinde elektrik hizmetinin ne zaman normale döneceğini öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde. İstanbul’da BEDAŞ ve AYEDAŞ, Ankara’da Başkent EDAŞ, İzmir’de ise GDZ Elektrik tarafından planlanan çalışmalar farklı ilçe ve mahalleleri kapsıyor. Kesintilerin nedeni ve elektriğin yeniden verileceği saat bölgeye göre değişiyor. İşte 30 Ekim elektrik kesintisi programında öne çıkan ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları…

30 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER

30 Ekim 2026 Cuma günü için yayımlanan planlı çalışma duyurularında İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli ilçeler öne çıkıyor. Kesintiler, dağıtım şirketlerinin bakım, onarım ve şebeke iyileştirme programları kapsamında gerçekleştirilecek.

İstanbul: Avcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Ataşehir’in bazı mahalleleri.



Ankara: Ayaş, Bala ve Çankaya’nın bazı bölgeleri.



İzmir: Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca ve Urla’nın bazı mahalleleri.



Bu liste, planlı çalışma duyurularında öne çıkan bölgeleri içeriyor. İlçelerin tamamında elektrik kesintisi yaşanacağı anlamına gelmiyor. Kesintinin hangi sokakları kapsadığı, ilgili elektrik

dağıtım şirketinin adres sorgulama ekranından kontrol edilmeli.

İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ, NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da 30 Ekim için planlanan elektrik kesintilerinin nedeni, bölgeye göre değişen bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları. Avrupa Yakası’nda BEDAŞ, Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından duyurulan çalışma saatleri esas alınıyor.

İstanbul’da öne çıkan planlı kesintiler şöyle:

Avcılar: Ambarlı Mahallesi’nin bazı sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında çalışma planlandı.



Bayrampaşa: Bazı mahalle ve sokaklarda 09.30-15.00 saatleri arasında kesinti öngörülüyor.



Beşiktaş: Levent Mahallesi’nde Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen sokaklarının bulunduğu bölgede 09.00-17.00 saatleri arasında çalışma planlandı.



Ataşehir: Bazı bölgelerde 09.00-12.00, farklı bir bölgede ise 13.00-16.00 saatleri arasında kesinti öngörülüyor.



İstanbul’da elektriğin yeniden verileceği saat, ilgili bölgedeki çalışmanın planlanan bitiş zamanına göre değişiyor. Çalışmaların uzaması veya erken tamamlanması durumunda saatlerde değişiklik yapılabilir.

İstanbul’daki kesintilerin tam listesini kontrol etmek için BEDAŞ’ın resmî internet sitesini ve AYEDAŞ’ın resmî internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ANKARA’DA ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ, NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’da 30 Ekim tarihli planlı kesintiler, belirli bölgelerde yapılacak şebeke bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla bağlantılı. Başkent EDAŞ’ın duyurularında yer alan çalışma saatleri ilçeye ve mahalleye göre değişiyor.

Ankara’da öne çıkan kesinti saatleri şöyle:

Ayaş: Bazı bölgelerde 09.30-17.00 saatleri arasında çalışma planlandı.



Ayaş: Farklı bir çalışma kapsamında bazı bölgelerde 09.30-17.30 saatleri arasında kesinti öngörülüyor.



Bala: Bazı yerleşim alanlarında 09.30-17.30 saatleri arasında planlı çalışma bulunuyor.



Çankaya: Bazı sokaklarda 09.00-11.30 saatleri arasında şebeke çalışması yapılması planlanıyor.



Ankara’da elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşların yalnızca ilçe adına bakmaması gerekiyor. Kesintinin bitiş saati, mahalle ve sokak bazındaki çalışma kaydına göre değişebiliyor.

Güncel duyurulara Başkent EDAŞ’ın resmî internet sitesinden ulaşılabilir.

İZMİR’DE ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ, NE ZAMAN GELECEK?

İzmir’de GDZ Elektrik tarafından duyurulan planlı çalışmalar, farklı ilçelerde bakım, şebeke yenileme ve kapasite artırımı gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kesintiler sabah saatlerinde sona ererken bazı mahallelerde çalışmaların öğleden sonra veya akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

İzmir’de öne çıkan kesinti bölgeleri ve saatleri şöyle:

Aliağa: Güzelhisar, Kurtuluş ve Örnekkent çevresindeki bazı sokaklarda 10.00-16.00 saatleri arasında çalışma planlandı.



Bayraklı: Manavkuyu Mahallesi’nin bazı sokaklarında 09.00-11.00 saatleri arasında şebeke çalışması öngörülüyor.



Bornova: Kazımdirik Mahallesi’nin bazı sokaklarında 09.00-11.00 saatleri arasında çalışma planlandı.



Buca: Vali Rahmi Bey Mahallesi’nin bazı sokaklarında 00.30-07.30 saatleri arasında bakım çalışması bulunuyor.



Buca: Yıldız Mahallesi’nin bazı sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti öngörülüyor.



Urla: Torasan Mahallesi’nin bazı sokaklarında 10.00-16.40 saatleri arasında şebeke çalışması planlandı.



İzmir’de elektriklerin yeniden verilmesi için belirtilen saatler planlanan çalışma bitiş zamanlarını gösteriyor. Güncel değişiklikler ve etkilenecek sokakların tam listesi için GDZ Elektrik’in resmî internet sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir.

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

30 Ekim elektrik kesintilerinde enerjinin yeniden verilmesi, her bölge için açıklanan çalışma saatine bağlı. İstanbul’da bazı kesintiler için 15.00, bazıları için 17.00; Ankara’da bazı bölgeler için 17.00-17.30; İzmir’de ise bölgeye göre 07.30’dan 17.00’ye kadar farklı bitiş saatleri öngörülüyor.

Belirtilen saatler kesin enerji verme garantisi değil, planlanan çalışma aralıklarıdır. Teknik nedenlerle çalışmalar uzayabileceği gibi daha erken tamamlanması da mümkün olabilir. Elektriği belirtilen saatte gelmeyen vatandaşların güncel kesinti kaydını yeniden kontrol etmesi gerekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERİ KAPSIYOR?

Elektrik kesintisinin kapsamı aynı ilçe içinde bile değişebiliyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca ilçe adını kontrol etmesi yeterli değil; mahalle ve sokak bilgisini de doğrulaması gerekiyor.

İstanbul’da BEDAŞ ve AYEDAŞ, Ankara’da Başkent EDAŞ, İzmir’de GDZ Elektrik üzerinden adres bazlı sorgulama yapılabiliyor. Böylece kesintinin nedeni, planlanan başlangıç ve bitiş saati ile etkilenecek sokaklar hakkında en güncel bilgiye ulaşılabiliyor.

ELEKTRİKLER PLANLANAN SAATTE GELMEZSE NE YAPILMALI?

Elektriğin açıklanan bitiş saatinde gelmemesi durumunda öncelikle dağıtım şirketinin güncel duyurusu kontrol edilmeli. Planlı kesinti sona erdiği hâlde elektrik verilemiyorsa bölgede devam eden bir çalışma veya ayrıca meydana gelen arıza söz konusu olabilir.

Vatandaşlar ilgili dağıtım şirketine başvurabilir veya elektrik arızaları için 186 numaralı çağrı hattını kullanabilir. Kesinti sırasında elektrikli cihazların korunması ve enerji yeniden geldiğinde cihazların güvenli şekilde kullanılması da önem taşıyor.

Önemli bilgi: Bu haber, 30 Ekim 2026 için önceden duyurulan planlı kesinti programlarını aktarmaktadır. Kesintilerin gerçekleştiği, belirli bir mahallede elektriğin kesildiği veya enerjinin yeniden verildiği bilgileri, ilgili dağıtım şirketinin güncel kaydıyla doğrulanmalıdır.