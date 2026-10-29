2026 KPSS DHBT sınavına girerken neler yasak, hangi belgeler gerekiyor? 2026 DHBT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım sürerken adayların sınav günü hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak sınav öncesinde giriş belgesinin hazırlanması, geçerli kimlik belgesinin kontrol edilmesi ve sınav binasına götürülmemesi gereken eşyaların öğrenilmesi önem taşıyor. Sınavın başlangıç saati kadar binaya son giriş saati de adayların dikkat etmesi gereken konular arasında yer alıyor. İşte 2026 DHBT sınavına ilişkin merak edilenler…

2026 DHBT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 DHBT sınavı, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre verilecek. Buna göre sınavın normal şartlarda saat 11.15'te sona ermesi bekleniyor.

ÖSYM'nin sınav uygulama kuralları kapsamında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle sınavın 10.15'te başlayacak olması, adayların bu saate kadar binaya girebileceği anlamına gelmiyor. Sınav merkezine ulaşımın önceden planlanması ve bina giriş işlemleri için yeterli zaman ayrılması gerekiyor.

DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

2026 DHBT sınav giriş belgeleri 22 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

Sınav giriş belgesine ulaşmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine girilmesi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılması gerekiyor. Ardından ilgili sınavın giriş belgesi görüntülenerek çıktısı alınabiliyor.

Adayların belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve adres bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor. Sınav yerinin son gün öğrenilmesi, ulaşım ve zaman planlamasında sorun yaşanmasına neden olabilir.

DHBT SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

DHBT sınavına katılacak adayların yanlarında sınava giriş belgesi ile ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgesinin aslını bulundurması gerekiyor.

Sınava girişte kullanılabilecek kimlik belgeleri, ÖSYM'nin ilgili sınav duyurusu ve kılavuzunda belirtilen şartlara uygun olmalı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerli pasaport gibi kabul edilen belgeler kullanılabiliyor. Özel durumdaki adayların da kendileri için geçerli kimlik belgesini resmî kılavuzdan kontrol etmesi gerekiyor.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı veya kurum kartı gibi belgelerin geçerli kimlik yerine kullanılabileceği varsayılmamalı. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik bilgilerinin kontrol edilebilir olması gerekiyor.

Adayların sınav giriş belgesini önceden hazırlaması, kimliğini sınav günü için ulaşılabilir bir yerde bulundurması ve sınav merkezine gitmeden önce belgelerini yeniden kontrol etmesi öneriliyor.

DHBT SINAVINA GİRERKEN HANGİ EŞYALAR YASAK?

DHBT sınavında ÖSYM'nin güvenlik ve sınav uygulama kuralları geçerli olacak. Adayların sınav binasına cep telefonu, akıllı saat ve sınavda kullanılmasına izin verilmeyen elektronik cihazlarla gitmemesi gerekiyor.

Sınav binasına alınmayan veya sınav kurallarına aykırı kabul edilen eşyalar arasında genel olarak şunlar bulunuyor:

Cep telefonu ve akıllı saat gibi elektronik cihazlar.



Kulaklık, kablosuz iletişim aracı ve benzeri elektronik donanımlar.



Çanta, cüzdan ve sınav kurallarının izin vermediği kişisel eşyalar.



Anahtar, metal eşya ve takılar konusunda kılavuzda belirtilen kısıtlamalara aykırı eşyalar.



Silah ve benzeri güvenlik açısından yasaklanan araçlar.



Sınavda kullanılmasına izin verilmeyen not, kitap, kâğıt ve yardımcı materyaller.



Bu liste genel bir hatırlatma niteliğinde. Sınav günü geçerli olacak kesin eşya kuralları, ÖSYM'nin 2026-KPSS DHBT kılavuzu ve sınava ilişkin duyuruları esas alınarak kontrol edilmeli. Özellikle ilaç veya sağlık gereci gibi özel durumlarda, sınav merkezine gitmeden önce ÖSYM'nin ilgili kuralları incelenmeli.

DHBT SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM'nin sınav uygulamalarında adayların kullanacağı temel kırtasiye malzemeleri sınav organizasyonu kapsamında sağlanabiliyor. Adayların yanlarında kalem, silgi veya başka bir araç götürmeden önce ilgili sınav kılavuzundaki açıklamaları kontrol etmesi gerekiyor.

Sınav salonuna yalnızca izin verilen malzemelerle girmek, güvenlik kontrolünde sorun yaşanmaması açısından önemli. Adayların sınavda kullanılması gerekmeyen eşyaları yanlarında bulundurmaması ve sınav görevlilerinin yönlendirmelerine uyması gerekiyor.

DHBT SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLECEK?

2026 DHBT sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Sınavın 10.15'te başlayacak olması nedeniyle son giriş saati özellikle önem taşıyor.

Sınav günü toplu taşıma yoğunluğu, trafik, park yeri arama veya bina girişindeki kontroller nedeniyle gecikme yaşanabileceği unutulmamalı. Adayların sınav giriş belgesindeki adresi önceden kontrol etmesi ve mümkünse sınav merkezine erken ulaşması gerekiyor.

2026 DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS DHBT sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuç tarihine ilişkin olası değişiklikler için ÖSYM'nin duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Sınavdan sonra adayların puanlarını ve sonuç belgelerini yalnızca resmî sistem üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.

RESMÎ KAYNAKLAR: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM resmî internet sitesi.