İsrail'den kalleş saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör devleti İsrail'in bebek katili ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bulunan bir evi bombaladı.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze kentinin Saftavi Mahallesi'nde el-Medhun ailesine ait evi bombaladı.
Evde bulunan Filistinliler, saldırıdan önce evin yıkılacağı yönünde uyarıldıklarını, bunun üzerine dışarı çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra evlerinin bombalandığını anlattı.
Saldırıda ev tamamen yıkılırken, evlerini kaybeden aile fertleri saldırının ardından komşularının yanına sığındıklarını belirtti.
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