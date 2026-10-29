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Dünya İsrail'den kalleş saldırı
Dünya

İsrail'den kalleş saldırı

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İsrail'den kalleş saldırı

Terör devleti İsrail'in bebek katili ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bulunan bir evi bombaladı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze kentinin Saftavi Mahallesi'nde el-Medhun ailesine ait evi bombaladı.

 

 

Evde bulunan Filistinliler, saldırıdan önce evin yıkılacağı yönünde uyarıldıklarını, bunun üzerine dışarı çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra evlerinin bombalandığını anlattı.

Saldırıda ev tamamen yıkılırken, evlerini kaybeden aile fertleri saldırının ardından komşularının yanına sığındıklarını belirtti.

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