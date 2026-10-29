Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Özgür Özel’in ucuzlatmayı en önemli seçim vaadi olarak sunduğu alkol illeti yine bir aile faciasına neden oldu. Kırıkkale’de eve alkollü gelen bir kişi, yemek masasında tartıştığı babasını ekmek bıçağıyla katletti.
Kırıkkale'nin Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'taki bir evde aile faciası yaşandı. Eve alkollü gelen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında yemek sofrasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan H.K.A gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
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