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Gündem Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti
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Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti

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Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti

Özgür Özel’in ucuzlatmayı en önemli seçim vaadi olarak sunduğu alkol illeti yine bir aile faciasına neden oldu. Kırıkkale’de eve alkollü gelen bir kişi, yemek masasında tartıştığı babasını ekmek bıçağıyla katletti.

Kırıkkale'nin Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'taki bir evde aile faciası yaşandı. Eve alkollü gelen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında yemek sofrasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan H.K.A gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

Ahmet Aydın

Hükümetinde aile hakkında yaptığı yasaları yazsana sayın akit oda alkol kadar tehlikeli degilmi bu kadar dağılan yuvanın müsebbibi kimdir Allah'tan korkun zulüm kötülük kimden gelirse gelsin zulümdür
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