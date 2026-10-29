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Gündem Siyonistlerin hamisi ABD’ye Tahran’dan kapı gibi yanıt! İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan net çıkış: "Şartlarımız kabul edilmeden tek adım atılmaz!"
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Siyonistlerin hamisi ABD’ye Tahran’dan kapı gibi yanıt! İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan net çıkış: "Şartlarımız kabul edilmeden tek adım atılmaz!"

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Siyonistlerin hamisi ABD’ye Tahran’dan kapı gibi yanıt! İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan net çıkış: "Şartlarımız kabul edilmeden tek adım atılmaz!"

ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren politikalarına karşı Tahran yönetiminden Washington’a geri adım attırmayacak kararlı bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yapılması muhtemel müzakere süreçlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile olası müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şartların içeriğine dair bilgi vermeyen Kalibaf, ülkesinin arabulucular aracılığıyla şartlarını defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı.

Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini vurguladı.

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