KPSS sonuçlarını bekleyen adaylar, aldıkları puanla kamu kurumlarında görev alma ihtimallerini araştırmaya başladı. Özellikle ön lisans ve lise mezunları, 60, 70 ve 80 puanla hangi kadrolara yerleşilebildiğini, geçmiş dönemlerde hangi şehirlerde daha düşük puanların oluştuğunu merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı merkezi yerleştirme tabloları incelendiğinde, bazı kadrolarda 60'lı puanlarla yerleşme gerçekleştiği, bazı pozisyonlarda ise 80 ve üzerindeki puanların gerektiği görülüyor. Ancak bu sonuçlar her aday için aynı ihtimalin geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Peki KPSS 60, 70, 80 puanla memurluğa atanılır mı? İşte lisans, ön lisans ve lise KPSS atama puanları

KPSS 60 PUANLA ATANMAK MÜMKÜN MÜ?

KPSS'de 60 puanla yerleşmek, geçmiş dönemlerde bazı kadrolarda mümkün oldu. Ancak bu durum, her adayın bu puanla memur olabileceği anlamına gelmiyor. Yerleşme için adayın öğrenim düzeyine, mezuniyet alanına ve kadronun özel şartlarına uygun olması gerekiyor.

KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ön lisans mezunları için en düşük puan 64,44542, ortaöğretim mezunları için ise 68,85660 olarak kaydedildi. Bu veriler, ilgili dönemde bazı kadrolara 70 puanın altında yerleşme gerçekleştiğini gösteriyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin yayımladığı resmî en küçük ve en büyük puan tablolarında yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS MEZUNLARI 70 PUANIN ALTINDA HANGİ KADROLARA YERLEŞTİ?

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarında ön lisans mezunları için dikkat çeken örneklerden biri Gelir İdaresi Başkanlığının İstanbul'daki şoför kadrosu oldu. Bu kadroya yerleşen adaylar arasında en düşük puan 64,44542 olarak açıklandı.

KPSS-2026/1 sonuç tablosunda yer alan diğer örnekler şöyle:

İstanbul – Gelir İdaresi Başkanlığı – Şoför: En düşük puan 64,44542; 5 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



Ankara – Gelir İdaresi Başkanlığı – Şoför: En düşük puan 64,89047; 10 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



İstanbul – Gelir İdaresi Başkanlığı – Koruma ve güvenlik görevlisi: En düşük puan 69,78784; 5 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



Ankara – Gelir İdaresi Başkanlığı – Koruma ve güvenlik görevlisi: En düşük puan 69,83166; 8 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



KPSS puanlarıyla ilgili bu örneklerde kadroların özel koşullarının da dikkate alınması gerekiyor. Şoför kadrolarında gerekli sürücü belgesi ve diğer şartlar, güvenlik görevlisi kadrolarında ise ilgili nitelikler aranabiliyor. Bu nedenle yalnızca puanın düşük olmasına bakarak her adayın aynı kadroyu tercih edebileceği düşünülmemeli.

Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 ön lisans yerleştirme puanları.

KPSS ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI 70 PUANIN ALTINDA NEREYE YERLEŞTİ?

KPSS ortaöğretim mezunları için de geçmiş yerleştirmelerde 70 puanın altında sonuçlanan kadrolar bulunuyor. KPSS-2026/1 tablosunda Ankara'daki bazı kamu kurumlarının teknisyen ve destek personeli kadroları dikkat çekiyor.

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarında öne çıkan örnekler şöyle:

Ankara – Strateji ve Bütçe Başkanlığı – Destek personeli: En düşük puan 68,85660; 2 kişilik kontenjanın tamamı doldu.

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Ankara – Gelir İdaresi Başkanlığı – Teknisyen: En düşük puan 69,03422; 14 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



Ankara – Sosyal Güvenlik Kurumu – Teknisyen: En düşük puan 69,15353; 2 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



Ankara – Hazine ve Maliye Bakanlığı – Teknisyen: Bir kadro grubunda en düşük puan 69,87690 olarak kaydedildi; 7 kişilik kontenjanın tamamı doldu.

KPSS ortaöğretim kadrolarında teknisyenlik gibi pozisyonlar için mezun olunan lise alanı veya dalı önemli olabiliyor. Destek personeli kadrolarında da ilan edilen özel şartların karşılanması gerekiyor. Bu nedenle söz konusu puanlar, tüm lise mezunlarının bu kadrolara yerleşebileceği şeklinde yorumlanmamalı.

Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 ortaöğretim yerleştirme puanları.

KPSS 70 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS'den 70 puan alan adayların yerleşme ihtimali, tercih edecekleri kadronun şartlarına ve kontenjanına göre değişiyor. Geçmiş yerleştirmelerde 70 puanın altında veya bu puan civarında kapanan bazı kadrolar bulunsa da aynı dönemde birçok pozisyonda daha yüksek puanlar oluştu.

KPSS-2026/1 ön lisans sonuçlarında Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin Edirne'deki memur kadrosuna en düşük 72,04035 puanla yerleşme gerçekleşti. Aynı kurumun İzmir'deki memur kadrosunda en düşük puan 71,75308, Ankara'daki memur kadrosunda ise 73,19529 oldu.

KPSS ortaöğretim sonuçlarında da şehir ve kadro türüne göre farklı puanlar görüldü. Bu nedenle 70 puan alan adayların yalnızca bir unvana odaklanmak yerine kendi mezuniyet alanlarına uygun farklı kadroları incelemesi gerekiyor.

KPSS 80 PUANLA HANGİ KAMU KADROLARI DEĞERLENDİRİLEBİLİR?

KPSS'den 80 puan alan adaylar için geçmiş yerleştirmeler önemli bir karşılaştırma imkânı sunuyor. Ancak 80 puan, bütün kadrolara yerleşmeyi garanti etmiyor. Kontenjan sayısı, başvuran adayların puanları ve kadronun özel şartları sonuç üzerinde etkili oluyor.

KPSS-2026/1 ön lisans sonuçlarında bazı örnekler şöyle gerçekleşti:

Ankara – Avrupa Birliği Başkanlığı – Tekniker: En düşük puan 80,80875.



İstanbul – Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – Tekniker: En düşük puan 80,84181.



İzmir – Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ – Tekniker: En düşük puan 80,69668.



Ankara – Sosyal Güvenlik Kurumu – Büro personeli: Bir kadro grubunda en düşük puan 77,52978; bu grupta 3 kişilik kontenjanın tamamı doldu.



KPSS 80 puan alan adayların tercih yaparken kendi mezuniyet programlarına uygun kadroları belirlemesi ve geçmiş taban puanları karşılaştırması önem taşıyor. Özellikle tekniker ve büro personeli gibi unvanlarda öğrenim alanı ve kadro nitelikleri belirleyici olabiliyor.

Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 ön lisans yerleştirme puanları.

GEÇMİŞ YERLEŞTİRMELERDEKİ PUANLAR YENİ ATAMALAR İÇİN GARANTİ Mİ?

KPSS merkezi yerleştirme tablolarında yer alan en düşük puanlar, ilgili dönemde belirli bir kadroya yerleşen adayların puanlarını gösteriyor. Bu rakamlar sonraki yerleştirmelerde uygulanacak sabit bir baraj veya garanti olarak değerlendirilemez.

KPSS-2026/1, merkezi yerleştirme döneminin adıdır; bu tablolardaki sonuçlar 2026 yılında yapılan sınavın sonuçlarıyla karıştırılmamalı. Yarın açıklanması beklenen 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, adayların puanlarını öğrenmesini sağlayacak. Bu puanlarla yapılacak sonraki tercih ve yerleştirme işlemlerinde oluşacak taban puanlar ise ancak ilgili yerleştirme tamamlandığında belli olacak.

KPSS tercih döneminde adayların ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel tercih kılavuzunu, kontenjanları ve nitelik kodlarını incelemesi gerekiyor. Geçmiş puanlar yol gösterici olabilir; ancak gelecekte aynı puanla yerleşileceği yönünde kesin bir sonuç çıkarılamaz.

KPSS TERCİHLERİNDE ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

KPSS puanını öğrenen adayların ilk olarak kendi öğrenim düzeylerine uygun kadroları belirlemesi gerekiyor. Ortaöğretim mezunları için lise düzeyindeki, ön lisans mezunları için ise ön lisans düzeyindeki kadroların şartları ayrı ayrı incelenmeli.

KPSS tercih kılavuzundaki mezuniyet şartları, nitelik kodları, sürücü belgesi veya sertifika gibi özel koşullar dikkatle kontrol edilmeli. Adayların yalnızca geçmiş dönemde düşük puanla yerleşilen kadroları esas alması yerine, şartlarını karşılayabildikleri bütün uygun pozisyonları değerlendirmesi daha sağlıklı olacaktır.

KPSS merkezi yerleştirme duyuruları, tercih kılavuzları ve sonuç tabloları için ÖSYM'nin resmî internet sitesi takip edilebilir.