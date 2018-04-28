Bu kadar mı zordu, “Benim adayım, kardeşim Tayyip” demek!
28 Nisan 2018 Cumartesi
O size, 2002’de..
Bugün sizi cumhurbaşkanlığına aday göstermek isteyenlerin (laikçi yasakçıların) kumpası ile kendisinin milletvekili adaylığı düşürüldüğünde..
Partiyi emanet etti..
Kendisi milletvekili seçtirilmedi..
O dönemlerin, alışık olduğumuz yargı-CHP işbirliği ile, “Tayyip Erdoğan milletvekili adayı olamaz” dediler..
Ama o pes etmedi..
Kendisi aday olamıyor diye, endişe etmedi...
Partisinin başında çalıştı..
Sizin başbakanlık koltuğuna oturmanız için çalışmaktan hiç geri durmadı..
Azıcık tereddüt geçirmedi..
Ama haksızlık edemeyiz..
O size ne kadar güvendi ise..
Siz de o güveni hakettiniz..
Hakettiğinizi ispatladınız..
Oturduğunuz koltuğun sarhoşluğuna kapılmadınız..
Size emanet edilen başbakanlık koltuğuna çökmek, oradan kalkmamak, “emanete ihanet etmek”, aklınızın köşesinden bile geçmedi.
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Oysa, Tayyip Erdoğan’ın sözde yargı kararı ile aday olamayacağını ilan eden egemenler, ne yapmak istiyorlardı?
Kişilerin nefsine hitap edip..
Makam hırsı ile hareket edilmesini..
Koltuk sevdasına kapılınmasını..
“Kardeşler arası”nda nifak çıkmasını istiyorlardı..
“Tayyip Erdoğan’ı, bir abidik gubidik yargı kararı ile seçim dışı bırakırsak, yerine geçen kişinin de egosunu tahrik edersek.. Kişisel hesaplaşmalar başlar. Çözülmeler olur. Bölünmeler yaşanır.. Biz de aradan sıyrılır, tepelerine bineriz” düşüncesi ile oynanmıştı o oyun..
Sadece size karşı değil..
Tayyip Erdoğan’a karşı da tahriklerde bulunuyorlardı..
“Ne olur ne olmaz.. Bu dünya tatlı.. Sen şimdi başbakanlık koltuğunu Abdullah Gül’e verirsen.. Partinin ikinci ismine teslim edersen.. Onun bir altyapısı var.. Sonra sana geri iade etmeyebilir.. Sana tamamen itaat edecek, sözünden hiç çıkmayacak.. Başbakanlık koltuğunu tümü ile emaneten dolduracak bir isim seç” fitnesini Tayyip Bey’in kulağına fısıldadılar..
Tayyip Erdoğan bunları fırsat vermedi..
Laikçilerin anladığı manada emanetçi, yani kukla bir isme değil, size verdi emaneti..
Siz de, 2002’de bu oyuna gelmediniz..
Hiç tereddüt etmeden..
Bir saniye bile, o koltukta fazla durmadan..
Emaneti alıp, kabul ettiğiniz gibi..
Hak sahibine iade ettiniz.
“Ego”yu sıfırlayan bir tavırla..
“Ene”yi ayaklar altına alan hareket ile..
“Alavere-dalavere” işlerinin karakter meselesi olduğunu..
“Vefa”nın, Uğur Dündar’ın mezun olduğu İstanbul’daki lisenin isminden ibaret olmadığını..
“Emanet”in, insanın kendi malından bile değerli olduğunu..
Gösterdiniz.. İspatladınız..
Bu hareket tarzının yaşanabilirliğine inanamadı, oyun kurucular..
Akılları almadı, bu “büyük hareket”i..
Alırken de.. Verirken de.. Alınan ve verilenin değerinin yüksekliğine rağmen..
Yaşanılanların rahatlığına kendi mantıklarında bir izah getiremediler..
Hafsalalarının çok ötesinde, somut bir canlı örnek ile karşılaşmışlardı..
Onlar..
Güneş Motel’i biliyorlardı..
11 milletvekilinin Adalet Partisi’nden seçildikleri halde, tam zıt parti olan CHP’ye hükümet kurdurmak için, nasıl istifa ettiklerini, bunların 10 tanesine nasıl yüzsüz bir icraat ile bakanlık verildiğini biliyorlardı.
28 Şubat’taki Hüsemettin Cindoruk hareketini biliyorlardı..
10 milletvekili olan partiye, 7 bakanlık verildiğini, onların da nasıl ahlaksızca bunu alıp kabul ettiklerini biliyorlardı.
DYP’den tehditle, şantajla, küçük vaatlerle istifa ettirilen milletvekillerini biliyorlardı.
Başbakanlık için değil..
Başbakan’ın işine gelmezse, iki dakikada azlettireceği makam olan sıradan bir bakanlık için, 32 takla atanları biliyorlardı..
Ama şimdiye kadar politika dünyasında, böylesine menfaat gözetmeyen bir hareket tarzı ile hiç karşılaşmamışlardı..
Şaşırdılar.
Donakaldılar, o laikçi egemenler!
“Neler oluyor” dediler..
Anlayamadılar, yaşananları..
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Gün geldi..
AK Parti iktidarında, ilk defa cumhurbaşkanı seçimlerinin vakti geldi..
Cumhurbaşkanı kim olsun tartışmalarında..
AK Parti muhalifleri bölündüler.. Kimisi, “Tayyip Erdoğan olmasın da, kim olursa olsun. Erdoğan dışındaki herkesi yola getiririz” dedi.. Kimisi, “Abdullah Gül’e razıyız. Hem böylece araları da açılır” dedi..
Ama 2002’de yaşanılanları bilenler..
“Bunların arası açılmaz. Bunlar arasında kader arkadaşlığı var. İnanç birlikteliği var” dediler..
Yanılmadılar..
Tayyip Erdoğan, 2002’deki tavrının aynısını tekrarladı.
“Adayımız kardeşim Abdullah Gül” dedi..
Vicdansızlar 367’yi icat ettiler..
Bugünlerde, Abdullah Gül’ü çatı aday olarak göstermek isteyen hokkabazlar, Anayasa Mahkemesi’ne koştular..
“Olmaz, 367 olmadan, cumhurbaşkanı seçilemez” dediler..
“Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz” dediler..
İlk aşamada başardılar..
Anayasa Mahkemesi kararı ile seçtirmediler..
Tayyip Erdoğan, “Gül cumhurbaşkanı olsa da olur, olmasa da olur. 5 senedir Sezer ile idare ettik. Sezer’den daha kötüsü olacak değil ya.. Uzlaşıp, bir başkasını cumhurbaşkanı seçtireyim” demedi..
Anayasa değişikliği yapıldı..
“Cumhurbaşkanını halk seçsin” değişikliği yapıldı..
Yine adayı değişmedi Tayyip Erdoğan’ın: “Kardeşim Abdullah Gül!”
Ne Erdoğan.. Ne Gül..
Aralarına hiç nifak sokmadan..
Düşman çatlatırcasına..
CHP’yi patlatırcasına..
Birlikte yürüdüler yollarına..
Cumhurbaşkanlığı koltuğunda, araları açıldı mı?
Ne girişimler yapıldı..
“Şu kanunda Gül’den veto gelecek” dediler. Başaramadılar.
“Çankaya’nın noteri” deyip, kızıştırmak istediler, yapamadılar..
Birlikte yol yürüyüşü sürdü..
Tüm bunlardan sonra..
Bugün geldiğimiz noktada..
Ben isterdim ki..
2002’de Tayyip Erdoğan ne kadar kolay dedi ise..
2007’de ne kadar rahat dedi ise..
2018’de de Abdullah Gül o rahatlıkta, o kolaylıkta demeli idi..
“Benim adayım, kardeşim Tayyip Erdoğan!”
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Hüseyin 23 dk önce Arkadaş ayağı [email protected]@t ayağı bi zamanlarda da fetoşla canciğer kuzu sarmasıydılar kteoman23 dk önce Bu hareketini Sayın Gül her seçimde uyanıkça yaptı. Sonra dönmek mecburiyetinde kaldı, yanlış anlaşıldım dedi. Keşke ilk günden çıkıp partisine bağlılığını ilan etseydi. koray tolga50 dk önce yazdiklarimizi degistirip basmayin sayin editor... Hic yakismiyor size.. erhan1 sa önce aslında CHP Gül ükesinlikle aday göstermezdi, göstermez.Maksatları,suları bulandırmak,muhafazakar kesim içine nifak sokmak, ayrışımlar oluşturmaktı. Mehmet1 sa önce Aklıma çok KAYSERİ fıkrası geliyor..Nede olsa Arkadaş Kayseri'li:)) Yusuf 1 sa önce Bunlar nasıl Erbakan hocama hainlik ettiyseler, ölmeden onlarada yapılacak aynı şey. ahmet ali sınav1 sa önce ALİ BEY ŞU ! ŞU AŞAĞILIK KİŞİNİN ADINI ANMA ARTIK. BIKTIK BU İKİYÜZLÜ İNSANDAN.BÖYLE KAYPAKLARLA YOLA ÇIKILIRMI Kİ HALA ONDANFEDAKARLIK BEKLİYORSUNUZ. YAZIKLAR OLSUN BÖYLE ARKADAŞINI YARI YOLDA BIRAKANMENFAATPEREST İNSANLARA...YAZIKLAR OLSUN BÖYLELERİNİ ALLAYIP PULLAYANLARA... İkrar1 sa önce Zamanin da iki samimi arkadas cepede dusmana karsi savasirken arkadasi biraz daha onde savasirken dusman tarafindan vuruluyor diger arkadasi komutana komutanim izin ver arkadasimi getireyim komutan evladim arkadasin vuruldu birde senide vururlar o oldudeyince arkadasi israrli komutanim musade et gideyim ve komutan hadi git der vurulan arkadasi henuz olmemis catisma esnadinda arkadasinin yanina varinca vurulan arkadasisoyle der gelecegini biliyordum der ve ruhunu teslim eder kucaginda alir getirir ve komutani sorardegdimi asker der evet komutanim arkadasim benden emindi gelecegini bilyordum dedi siz siz olun arkadas olun ve sadik olun akp sayin cumhurbaskanim ve sayin gul birlik olun kimse suclu ararkenbizlet suclu duruma dusmeyelim el ele verelim zaferi gousleyelim Okuyucu 2 sa önce Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin meclisteki oylamada evet desteği ile Siirt’te yapılan seçim tekrarı neticesi siyasete dönmüştür. Bugünleri Deniz Baykal’a ve CHP’ye borçlu. Aksini söylemek hak almaya girer. İbrahim2 sa önce Yazıklar olsun Gül'e. Gül değil diken çıktı. 2. bir Aptallatif Şener çıktı ak partiden. Bunun adı resmen ihanettir. Lamı cimi yok. Ülke çalkalanıyor kaç gündür de, ne adayım, ne değilim demiyor yahu. Ali Bey yukarıda mazide yaşananları çok güzel sıralamışsınız. Adam olan bu kadarını anlar. Ama nerdee?