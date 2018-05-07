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Birileri birilerine bir kazık atıyor ama.. Kim kime?

07 Mayıs 2018 Pazartesi

Çatı aday Abdullah Gül ile başladılar..

İlhan Kesici’yi harcayıp, Abdüllatif Şener’i boş yere heveslendirdiler..

Sonra bir baktık, ittifaklar kurulmuş, adaylar gösteriliyor..

Kısacası, “muhalefet tek yürek olmuş”!

“Hah şöyle.. Gelin hepiniz toptan gelin” diyecektik ki..

Balyozcu Dursun Çiçek’in kızı, aileyi parçalayıp, “Sen Meral’e.. Ben Perinçek’e.. O Temel’e” derken..

Yaşar Okuyan, iki kızını Temel’e, kendisi Perinçek’e, eşini Meral’e imza vermeye yönlendirmişken..

Seçim kurulundan çıkan hemen herkes, “Ben Meral’e, eşim Temel’e imza attı” diyerek paylaşımları yapmışken..

Bir yandan da, “Aday gösterme günleri 4-9 Mayıs olarak kasten belirlendi. Böylece  hafta sonuna denk gelen iki günü çıkarırsanız, aslında iş 3 güne sıkıştırılmak istendi. Bu ülke nasıl despot ya” diye efelendiler..

İtirazları gerekçelendirdiler:

“Siyasi iktidar ile YSK anlaşmalı.. Seçim kurullarının önlerinde uzun kuyruklar oluşacak, imzalar alınamayacak.. Cumhurbaşkanı adaylarını da ‘100 bin imza toplayamadınız’ diyerek, baştan ekarte edecekler!” 

İnsanoğlu, şüphe ile yoğrulmuş..

Haliyle biz de “acaba” diyoruz..

Sonra geliyoruz, dünkü Aydınlık gazetesinde bir habere: 

“İmza vermek iki dakika!”

Hem de, cumartesi günkü uygulamayı aktararak, yani hafta sonu ilçe seçim kurullarının çalıştığını anlatarak, imza vermek için sıra falan olmadığını, iki dakikada işin tamamlandığını, kendileri ilan ettiler..

Ben beklerdim ki..

Perinçek’i ile, Meral’i ile, Temel’i ile, İnce’si ile..

Hepsi bir basın toplantısı düzenleyip, “Biz bu AK Parti’nin icraatlarına ayak uyduramıyoruz. Aramızda çağlar var.. Adamlar hafta sonu demediler, seçim kurullarını, nüfus dairelerini çalıştırdılar. ‘Uzun kuyruklar oluşacak’ dediğimiz imza işini iki dakikada hallettirdiler! Biz bu yarışta yokuz” desinler..

Nerdee?

Partinin üst yönetiminin söyleyemediklerini..

FETÖ’nün gözaltına alarak meşhur ettiği teğmen kaçkınlara söyletiyorlar..

Tek özelliği, bir ara Ergenekon’dan tutuklanması olan Teğmen M. Ali Büyükçelebi, sosyal medyayı palavraya boğuyor:

“Tüm Türkiye’ye uyarıdır. Seçmen listelerinde 25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğmuş kişiler bulunmakta. Sadece Şanlıurfa’da 1590 kişi.”

Endişelendiniz değil mi?

“AK Parti suçüstü oldu” diye sevinenler de olmuştur ama..

Sizler, bugüne kadar AK Parti’nin böyle bir yanlışa imza atmadığını bilerek, “Acaba ne oluyor” diye tereddüt ettiniz, değil mi?

En azından, “Ulan böyle bir hata yapılır mı? 24 Haziran’da yapılacak seçimde, 25 Haziran doğumlu, hatta Temmuz başında doğanlar, nasıl 18 yaşlarını doldurup, oy kullanacaklar” diye, çok büyük bir hatanın yapıldığı kanaatine vardınız değil mi?

Bir de ardından..

Anayasa değişikliği ile ilgili 16 Nisan referandumunda, Şanlıurfa’da büyük oranda “evet oyları” çıktığı hatırlatılırsa..

“Ulan ne oluyor” diye..

Hepten moraliniz sıfırlanır değil mi?.

Benden tavsiye..

Bunların tüm dediklerine, hiç çekinmeden, her daim “zııırt Erenköy” deyin..

Yanılmazsınız..

Yalanları öyle süsleyip, allayıp pullayıp önünüze koyarlar ki..

17 yıllık AK Partiliye bile..

“Acaba” dedirtirler..

Biz “Zıırt Erenköy” demenizi önerdik ama..

Bir de işin gerçeğini verelim..

Neymiş peki, 25 Haziran 2000 doğumluların seçmen olma hikayesi?

Hani çok küçük bir ihtimal de olsa, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, birinci turda hiçbir adayın % 50+1 oyu alamaması teorik olarak söyleniyor ya...

Seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali, sadece teorik olarak da olsa, dillendiriliyor ya..

YSK da..

Bu ihtimali dikkate alarak.. İkinci turda, yani 24 Haziran’dan sonraki iki haftada doğanların seçme haklarını kısıtlamamak için, listesini yapmış..

İkinci tura kalma halinde, sadece ikinci turda oy kullanabilecek olanları da şimdiden askıya çıkartmış.. 

Bunlar birinci turda değil, eğer cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, onda oy kullanacaklar..

Bundan da kavga çıkartıyor, CHP’nin solcu kafaları..

Harp Okulu’nda okumuş teğmenimiz..

Hiç düşünmüyor: “Niye sadece Şanlıurfa’dan bu bilgi geliyor? Diğer illere de bir bakalım.. Oralarda da var mı? Mesela, CHP’nin kalesi İzmir’de ne var? Benzer bir uygulama var mı?”

Teğmen olmuş ama..

FETÖ’cülerin ele geçirdiği Harp Okulu’ndan teğmenliği aldığı için olsa gerek, düşünme kapasitesi de, işte bu kadar..

¥

Seçimler yaklaştıkça.. 

Daha ne numaralar, ne yalanlar duyacaksınız..

Sadece AK Parti’ye değil..

İttifak yaptıkları partilere bile..

Bekleyin görün, ne kazıklar atmaya kalkışacaklar.. 

Çünkü yalana alışan..

Yalan söylemeden duramaz. İftira atmadan duramaz..

 

YORUM YAZ

  • ALLAH BATI EZİĞİ FET ÖCÜ LERDEN HERKESİ KORUSUNALLAH BATI EZİĞİ FET ÖCÜ LERDEN HERKESİ KORUSUN3 sa önce
    ALİ BEY YAZINIZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN.15 TEMMUZ YENİ KAPI RUHU MİLLİ CUMHUR İTTİFAKINDA YAŞIYOR.
  • ŞabanŞaban3 sa önce
    Bü ülkede ‘kandırılan’ kesim de belli, kandırıldığına kanan ve oy veren kesim de belli. Fazla yorum yapmaya gerek yok. .... 24 Haziran’da herkes oyunu verir.
  • MİLLİ ERDEM , İRADEVE CESARETTEN AYIRMASINMİLLİ ERDEM , İRADEVE CESARETTEN AYIRMASIN2 sa önce
    yarım saat önce yorum yazdım yayınlarsanız memnum olurum.ALLAH AKİT GİBİ ÇİZGİSİ DİK , MAZLUMUN YANINDA GAZETELERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN.
  • İkrarİkrar52 dk önce
    Sahin kardesim bir mukabil sizin gibi insanlarin allahim sayisini cogaltsin
  • İkrarİkrar6 sa önce
    Selam aleykum sayin degerli ali hocam kazik deyince birsey aklima geldi biri havuc yerken bir baskasi yedigin ney diye sormus havuc giyen havucdan biraz vermis vermis tatsin diye birde demis bu havuc oldugunu soylemis ilkdefa yiyen bakmis tadi kit begenmemis demiski az bir tat icin bu kazik yenmez o kazik dost kazigi sananlaronun secimden sonra anlarlarrabbim dogruyu gostermeyi nasip etsin bir turkude ben bu yuku tasiyamam diyen olur elbet gece uc her yer karanlik dualarimiz musterek riya olmasin diye gece uyanmamiz sadece yazmadan ibaret deyil allaha da ibadet tevcit .miz var niyazimiz ve allaha niyazimiz ar zor olani kazanmak var bos durmak yok haydi felaha kurtulusa zafer bizim olacak sevgi ve selamlar kucak kucak
  • Yusuf canYusuf can3 sa önce
    Bu millet safmis,ulan bu millet saf altun,elmas gecmise bak iyi bir egitim ve yonetimle nelet yapavagini dunya aleme gostermis ama icimizde bukunsn bati hayrani. Hatta usagi olmuslara bunu anlamamislar hala
  • 5 sa önce
    Hep şunu düşündüm bizim insanımız saf (soygunlardan) belli,acaba diyorum (fetocu vs)partileri milletimiz akıllansın diyemi ortada tutuyorlar,akıllara zarar ,zamanımıza yazık onlar zaten her zaman karşımızda
  • ŞahinŞahin2 sa önce
    ikrar kardeşim Allah cc razı olsun şer ittifakına fırsat vermesin cumhur ittifakını başarıdan başarıya koştursun şer ittifakı feta ittifakı
  • AlperenAlperen5 sa önce
    Bence bahçeli ak partiye!
  • meleknurmeleknur52 dk önce
    ONLAR SADECE DAMLAYAN KIRILAN ÇATIYA VEKİL GÖNDERİR TAMİR ETTİRDİĞİNİ SANAR,VEKİLİ GERİ ÇAĞIRIR. HİÇ DÜŞÜNMEZKİ YAĞMUR YAĞMADIĞI İÇİN ÇATI DAMLAMAKTAN KURTULDU.İNCEMİ KALINMI OLSUN DEDİLER. KALINI ALMAYA GÜÇLERİ YETMEYİNCE İNCEYE GEL BURAYA DEDİLER.. BU SEFER TEMEL SESLENDİ ONADA İMZA YETİŞTİRDİLER ONUN İŞİDE BİTTİ.HELE MELE SIRA GELDİ KELE. HDP YE SEN SES ETME SESİNİ ÇIKARMA BİZİDE GÖRME, MİLLETE ÇAKTIRMA. SENİNLE İŞİMİZ SIR24 HAZİRANDA . NE YAPMAMIZ GEREKENİ BİLİYORSUNUZ. 24 DÜNDE SENİNLE SANDIKTA. ÇAKTIRMA HA! İŞTE ÇATI ÇOK YORULDU FETO, TRUMP DİĞERLERİNİ DUALIRINI ALDIKLARI İÇİN MUTLULAR.....

Ali Karahasanoğlu

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