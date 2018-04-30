Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bekliyorlar ki darbenin tüm şahitleri ölsün!..

30 Nisan 2018 Pazartesi

 

AK Parti iktidarının ilk yıllarındaki darbe teşebbüsünün bir tanığı daha, hayata gözlerini yumdu..

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, dün sabah Koç Hastanesi’nde öldü..

Bildikleri de, kendisi ile birlikte, öte aleme uçtu..

Oysa..

Konuşulsa..

Gerçekler anlatılsa..

Kendisi hatalıdır, değildir ayrı konu..

Dolduruşa gelmiştir, yanılmıştır; ayrı konu..

Ama toplum olarak gerçekleri bilsek.. Yeni nesiller, yaşanılanlardan ders alsa..

Kötü mü olur?

Biliyorum, “Kendisi hayatta iken anlattı ya.. Suçlandığı ‘günlükler’in kendisine ait olmadığını söyledi ya!” diyecekler..

Kendilerinin inanmak istedikleri yalanlara, bizim de inanmamızı isteyecekler..

Niye “Yalan” diyorum?

Yalan olduğu, ayan beyan ortada da, onun için..

Eski yıllarda çokça tartışılan Özden Örnek’e ait olduğu ileri sürülen “günlük”ten bazı pasajlar aktarayım.. Bakalım, “Yalan” denilerek, kapanacak türden notlar mı, hep birlikte karar verelim..

 “15 Ağustos 2001.. Ora. Hayri Bülent Alpkaya ve eşi taşınmaya hazır olmadıkları için geleneksel donanma komutanı evine taşınamadık. Kuvvet komutanlığı iki yıl önceden belli olan bir kimse neden acaba taşınmaya hazır olamaz anlamak mümkün değil. Eğer bu başka bir zamanda olsa ve evlerine kendilerinden kıdemli biri taşınacak olsa zamanında taşınırlardı.”

Ne kadar günlük hayattan bir not, değil mi?

Bir makama gelenin, hemen gerçekleşmesini istediği beklentiler..

Makamı bırakacak kişinin, ağırdan alma numaraları..

Tam, Türkiye’ye mahsus bir olağan hayattan kesit..

“İyi de, darbe bunun neresinde” diyeceksiniz..

Darbeye geleceğiz..

Bu, ısınma turları.. Günlüklerin doğru olup olmadığı konusunda bize kanaat verecek teferruat bilgileri..

Darbecileri savunan arkadaşlar, şunu diyebilirler: “Canım, günlüklere darbe muhabbetlerini ekleyenler, sırf inandırıcı olsun diye, böyle ilgisiz şeyleri de bu metinlere eklemiş olamaz mı?”

Olabilir..

Ama darbelerle ilgili bölümü gelince, yapacağımız sorgulama, gerçekleri ortaya çıkartacağı kanaatindeyim..

O halde..

“Günlük”teki darbe ile ilgisiz, ama günlüğün Özden Örnek’e ait olduğunu ispatlayan bölümleri atlayıp, gelelim, darbe hazırlıklarından bahseden bölümlere:

“25-29 Kasım 2002..

Törenden sonra hep beraber komutanın odasına gittik. 8 orgeneral/amiral oturur oturmaz MGK Genel Sekreteri Tayyip Erdoğan’ı nasıl payladığını anlatmaya başladı.”

Tarih belli.. 

Törenin ismi belli..

MGK Genel Sekreteri’nin o tarihte kim olduğu belli..

Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsak..

Çağırırız hepsini mahkemenin huzuruna..

“Böyle bir olay oldu mu, olmadı mı?” diye sorar, buluruz gerçeği...

Gerçeği merak ediyorsak..

Böyle bir olay yaşanmadığını iddia ediyorsak..

Ama..

“Tabii paylarız.. Biz cumhuriyetin bekçileriyiz. İç Hizmet Kanunu 35. maddenin o tarihte yürürlükte olan metni, bize Başbakan’ı paylama yetkisi veriyor” mantığında iseniz..

“Darbe bizim hakkımız” demenize bile, itiraz edemeyiz..

Devam ediyoruz, günlükten alıntılara:

“27 Aralık 2002.. YAŞ toplandı.. Birinci olarak Başbakan ve MSB Vecdi Gönül irtica nedeniyle ordudan atılan subay ve astsubayların listesine imza atmadılar ve şerh koydular. Belli ki planlı gelmişlerdi. Genelkurmay Başkanı önce çok şaşırdı. Sonra kendini toplayıp ‘Karar sizin’ dedi. Bunun üzerine şura üyelerinin bombardımanı başladı ama adamlar kararlıydılar, ‘Nuh’ dediler ‘peygamber’ demediler. Çok ağır laflar söylendi. ‘Siz böyle yapmakla irticaya prim verdiğinizi ilan ediyorsunuz’, ‘Siz imza atmamakla Silahlı Kuvvetler ile olan bütün bağlarınızı koparıyorsunuz’, ‘Bu yetki bir anayasal haktır, ona karşı geliyorsunuz’, ‘Bugüne kadar 93 kişi böyle ayrılanlardan, AİHM’e başvurdu ve hepsi kaybetti. Siz şimdi hukuka da karşı geliyorsunuz’ gibi sözler söylendi. Ama hiç tınmadılar. Belli ki adamlar Tayyip Erdoğan’dan talimat almışlardı. Sonuçta defteri ve kararları hepimiz imzaladık, onlar da şerh koyarak imzaladılar.”

YAŞ toplantısının tarihi belli..

Katılanlar belli.

Çağırırsınız hepsini mahkemenin huzuruna.. ‘Bu cümleler söylendi mi, söylenmedi mi’ diye sorarsınız..

Darbeye giden yolda, taşlar döşeniyor muydu, döşenmiyor muydu, anlarsınız..

Ama niyetiniz darbe girişimini örtbas etmek ise..

“Günlük yalan” der, kapatırsınız konuyu..

Bir alıntı daha yapalım:

“23 Mayıs 2003.. Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanı ile yaptığımız görüşmelerden anladığım, Genelkurmay Başkanı’na karşı tam bir tavır oluşmuş vaziyette. Kendisini yumuşak ve korkak buluyorlar. Ayrıca AKP ile ilişki içinde olduğundan şüpheleniyorlar. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay, Jandarma Genel Komutanı’na gelerek ‘Bildiklerimi bir yazarsam kaçacak delik bulamaz’ demiş. Bugün ayrıca Cumhuriyet gazetesinde ‘Genç subaylar AKP’den tedirgin’ başlıklı bir haber yayınlandı.”

Yine yapılacak belli. Tarih ortada.. İlgili kişilerin çoğu hayatta.. Çağırın hepsini tek tek mahkeme huzuruna.. Alın ilgili gazeteyi önünüze..

Günlük doğru mu, değil mi, çıkarın ortaya..

Ama dedik ya..

Niyetiniz, darbe girişimini örtmek ise..

Beklersiniz..

Şahitler.. Sanıklar.. Tek tek ölsünler..

Sonra da, daha yüksek sesle, “Ne darbesi. Yalan.. İftira.. Külliyen uydurma bunlar” dersiniz..

Değil mi, elinde balyoz bekleyen, uyanıklar!

 

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah42 dk önce
    FETÖnün hazırladığı günlükler mi doğru? FETÖnün hazırlardığı hiçbir evrak gerçek değildir. FETÖnün hazırladığı evrağa gerçek diyen FETÖcüdür. Sen FETÖcü müsün Ali? 17/25 evraklarına da gerçek mi diyorsun Ali?
  • MOHAÇMOHAÇ1 sa önce
    UZMANLIK ALANINIZ OLAN; GERÇEĞİ TERS YÜZ EDİP YALANI GERÇEK YAPMAKVE BUNU CİHAT OLARAK GÖRMEK SİZİN İŞİNİZDİR.YALAN , İFTİRA , ÇİRKEF LE PLANLANMIŞ TUZAKLARINIZ BU BUGÜN YAŞADIĞINIZ UYDURULMUŞ MODİFİYE DİNİNİZİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN ONURLU , ERDEMLİ , CUMHURİYET SEVDALISI KAHRAMAN ASKERLERİNİ O PİS VAHABİ AĞZINA ALMA!!!!
  • RmznRmzn1 sa önce
    Ali bey balyozu geçtik 15 temmuz darbesini inkar ediyorlar. Uçak ile bomba yağdıran pilot ben yapmadım o kişi ben değildim deme yüzsüzlüğünü gösterebiliyorsa bunların arka bahçesini iyi araştımak gerekir. Darbeden önce nerede kiminle görüştükleri hangi yemekli resepsiyonlara katıldıkları buralarda kimlerden akıl aldıkları, kimlere el pençe biat ettikleri iyice araştırılmalıdır. C. Savcılarımız bu iş için varlar.
  • kaankaan2 sa önce
    fetöculerin hazirladigi uydurma günluklere adam benim degil dedi. mahkemedede kumpas oldugu ortaya cikti. hala bunlari isitip isitip getiriyorsunuz. Madem onlar dogru 17.25 araliktami dogru diyeceksiniz ?ordaki konusmalar tapelerdemi dogru ozaman ?biraz tutarli olun . fetoye calismayin
  • AlperenAlperen2 sa önce
    Tüm ısrarlara rağmen 15 temmuzun üstü örtüldü, tam olarak ne olduğu, siyasetle ilişkisi anlaşılmadı, nerde 28 şubat
  • katalankatalan2 sa önce
    ne yani .. katıldığım düşünce ise günlük doğru mu yalan mı ortaya çıksın.
  • veli veli 2 sa önce
    Uğursuz 28 Şubat süreciyle her türlü hesaplaşma acilen ve kamilen yapılmalı. Aksi taktirde zalimler sefa sürmeye, mazlumlar ceza çekmeye devam edecek. Üstelik zalimler daha fazla zulmedemedikleri için kendilerini yenilmiş ve mazlum olarak görüyor, ona göre bileniyorlar. Hafazanallah tekrar fırsat bulmaları halinde en acımasız şekilde intikam almak isteyecekleri açık.
  • erginergin3 sa önce
    Zaten FETÖhainliği ortaya çıktıktan sonra, sanki bu ülkede fetö den başka herkes piri pak. Şimdi deher kim ne yapsa, yapmışsagetirip FETÖye bağlanıyor. Tamam FETÖ var. ama bunun olması başkalarının olmadığını göstermez ki.Oysa bu ülke de ta geçmişten beri gelen başkaları da var. KKnınkendi niyeti ve düşüncesi doğrultusunda yaptıklarıda hemen fetö ye. Hani"bizim oğlan çok iyi idi , ama hep o arkadaşları var ya.! ." gibi bir savunma mekanızması

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı