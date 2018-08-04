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Bakanlar şikayetçi değil, solcular niye rahatsız oldu?

04 Ağustos 2018 Cumartesi

Tarih 8 Ekim 2017. 

Takriben bir yıl öncesi..

ABD Büyükelçiliği açıklama yapıyor:

“Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD Misyonu’nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır!”

Hemen ardından, Türkiye’de kıyamet kopmuş gibi yorumlar geldi. 

Özellikle Gezi kafalılardan..

Sanırsınız ki, nefes borunuz kapatılmış.. 

Oksijensiz kalıyorsunuz..

ABD olmadan, zinhar yaşayamazsınız..

Ama ilk şok sonrası..

Birkaç saat içinde..

Türkiye misillemede bulundu..

Benzer şekilde ABD vatandaşları için vize işlemlerini askıya alma kararı, Türkiye’den geldi.. 

Bu misillemeye de, yorumlar geldi: “Ne komik.. Adamlar koskoca ABD. Senin vizene ihtiyacı mı var?”

Burda bir soluklanalım..

Bu tartışma ne ile başlamıştı?

ABD İstanbul Konsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz isimli kişinin tutuklanması ile..

Sonra ne oldu?

Üzerinden çok değil..

3 ay geçmişti ki..

ABD kararından vazgeçti..

Türkiye de, misillemesini geri çekti..

Bu üç ay içinde, ABD ne aldı?

Havasını..

Yani..

Hiçbir şey..

Geçen süre içinde, Metin Topuz tahliye oldu mu?

Hayır..

O zaman, niye vizeleri askıya aldı?

Sonrasında niye, vizeleri serbest bıraktı, eski sisteme döndü?

Bu konuda ABD’li yetkililerden ben bir açıklama duymadım..

Ama içimizdeki ABD avukatı solaklar açıklama yaparlarsa..

Onu da bu köşeden duyururuz..

Yeter ki..

Mantıklı bir açıklama olsun..

Sonra?

ABD’nin başka ülkelere sardığına şahit olduk.

Mesela İran’a.. 

Mesela Çin’e..

Mesela K. Kore’ye..

İran’la henüz değil ama..

Çin ile olumlu bir noktaya geldiler.

K.Kore ile de, “Çirkin şişman” hakaretinden, “el sıkışma”ya geçtiler..

O süre içinde, ABD bu muhataplarından acaba ne aldı?

Eski dünya düzeni olsa idi, “ABD bir şeyler almadan, kesinlikle el sıkışmaz” derdim ama..

Yeni dünya düzeninde, bu ihtimal biraz şüpheli...

Bir şey alıp alamadığı şüpheli ama..

ABD’nin oynak tavrı, artık tüm dünyada konuşulan bir dansözlük..

Artık kime sorsanız, ABD için, “Güvenilmez.. Bir öyle, bir böyle” değerlendirmesini, çekinmeden yapıyor..

Sonra..

Tekrar Türkiye’ye göz diktiler..

Rahip kılıklı casus üzerinden, tartışmaya girdiler..

Ne imiş?

“Tutuklu casus rahip bırakılmalı” imiş..

Kim bırakacak?

Kim bırakmalı?

Kim tutukladı ise, o..

Tutuklayan kim?

Türk mahkemesi..

Bırakmak gerekiyorsa, o bırakacak..

ABD, mahkemeden bir şey istiyor mu?

Hayır..

Onun isteği, Adalet Bakanı’ndan..

İyi de..

Affedersiniz yani..

Biz FETO’yu istediğimizde..

Geciktirdikleri için, itiraz ettiğimizde..

ABD’li yetkililer ne diyorlar: “Bizde bu kararı verecek olan siyasiler değil, yargıdır.”

Bunu diyor ve sonrası ile ilgili açıklama bile yapmıyorlar.

“Git mahkemeden öğren” demeye getiriyorlar..

Aynı şeyi..

Biz de casus rahipte yaşıyoruz..

Adalet Bakanı ne desin, bu casusun tahliyesi ile ilgili?

Bakanın yetkisinde olan bir şey değil ki...

Mahkeme verecek kararı..

“Git mahkemeden, öğren, son durumu” diyelim..

İtiraz ediyorlarsa..

Kendilerinin, “FETO ile ilgili verdikleri cevaba yollamada” bulunalım..

Dünya küçük..

Böyle karşılaşıyoruz işte..

Aynı gerekçelerle..

Birisinde ABD önümüze koyuyor, “Mahkemenin işi” diye.

Diğerinde de Türkiye koyuyor, “Mahkemenin işi” diye..

Ardından ABD yaptırıma başlıyor!

İki bakanımıza ABD’ye girme yasağı koydu..

Eee.

Ne olacak şimdi?

İki bakan, sabah akşam ABD ile Türkiye arasında mekik mi dokuyorlardı sanki?

Çok mu meraklılar, ABD’ye gitmek için..

Yooo.

Veya şöyle soralım:

“ABD’ye gitmeyenlerin, hayatlarında bir eksiklik mi oluyor?”

Ben gitmedim mesela..

Hayati fonksiyonlarımda, bir eksiklik mi var?

“Devamı var” diyeceksiniz..

“Malvarlıklarına da ambargo konulmuş!”

Adalet Bakanı açıkladı..

İçişleri Bakanı için de aynı açıklamanın geçerli olduğunu sanıyorum..

“ABD’de hiçbir malvarlığım yoktur.”

Eee?

Bu kararı niye aldı, ABD şimdi?

Malvarlığı olmayan iki bakan için, alınan bu kararın, pratikte ne faydası var?

Hiçbir faydası yok..

Sadece, tribündeki fanatikler, hop ayağa kalkıyorlar. Hop oturuyorlar..

İki bakan sakin..

Ama..

ABD kuklası solcular, “İki bakana ABD yaptırımı” diye söze giriyorlar..

“İki bakan için öngörülen yasaklar” diye devam ediyorlar..

İki bakan şikayetçi değil..

Bu solculara ne oluyor?

Daha önemlisi..

Yarın bu ABD, o kararı geri aldığında..

Ki, almaya mecbur..

Şu seçimleri bir geçirsinler..

Nasıl geri alacaklarını göreceksiniz..

Bizdeki seçim öncesi patatesin fiyatının, seçim sonrasında düşmesi gibi..

O zaman solcular acep ne diyecek?

Bekleyelim.. Görelim..

 

YORUM YAZ

  • ŞaşkınŞaşkın16 dk önce
    Geçenlerde "solcuların yoğun çabası (!)" sonucu bizim mahalledeki çınar ağacına yıldırım düştü iyi mi!... ABD'ye kaçan/yerleşen çok "dinci" gördük te ne solcu ne de ülkücüye rastlamadık. Ali bey Amerikancıları yanlış yerde arıyorsunuz galiba! BOP eşbaşkanları, stratejik ortaklar....
  • Ibrahim akIbrahim ak3 sa önce
    Abd iyice zivanadan cikti eksik yazmışsın kanada almanya ve fransayla da sacma sapan seyler yüzünden sorun yaşadılar k.kore falan sunlarin dikkatini uzerimizden kaydirsa iyi olacak trump savaş istiyor ins bizle olmaz adam kesinlikle deli
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    YÜZ YIL ÖNCE HEPSİ ÇANAKKALE DEYDİ ANADOLU YU İŞGAL ETTİLER, SON OTUZ YILDA IRAK İŞGAL EDİLDİ PARÇALANDI, LİBYA YA SALDIRDILAR PARÇALADILAR, SURİYE Yİ PARÇALADILAR SONRA 15 TEMMUZ 2016 ANKARA YA SALDIRDILAR KAHROLSUN ABD VE İŞBİRLİKÇİ EMPERYALİSTLER. İÇİMİZDEKİ AMERİKALILAR ÇOK DAHA TEHLİKELİ?!!! BİZİM KANUNLARIMIZ CEZALARIMIZ PKK YI FETÖ YÜ BİTİRMEK BİR YANA ÇÖKERTEMİYOR? TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TARİHE GÖMMEK İÇİN İDAM İDAM İDAM
  • İkrarİkrar45 dk önce
    Sayin hocam sayin baskan yazisi bakan olarak dusmus ozur dilerim duzeltiyom sayin baskanim
  • tuzcutuzcu5 sa önce
    Aynı ile mukabele bekliyoruz kasıma kalmaz inşallah....
  • İkrarİkrar49 dk önce
    Sayin mert delikanli bir yigit durus once bir iki dakka hocami temasa ederim dua mi erderim allahin seni aileni calisanlarini ulkemin vefali yurekli aslan turk silahli kuvvetleri ve emniyet mesublari ve amirleri ulkemin icislerinden disisletinde ayrica dunya lideri sayin bakanim receb tayip erdogan tum ulke yonetiminde rutbeli rutbesiz herzaman golullerdesiniz ancak sizlerle yola devam ederiz saygilarimla allah yar ve yardimciniz olsun
  • SelamSelam2 sa önce
    Bunları hak etmek için ne yaptık acaba veya ne yapmadık
  • GolgeAdamGolgeAdam6 sa önce
    ... Halk bankasi calisani hala ABD de icerde.
  • AKGÜNAKGÜN11 dk önce
    papazın abd e tarafından öldürüleceğini yazıyor gazeteler,öldürüp türkiyeyi zor durumda bırakmak istiyorlar,hani ingilteredeki rus ajanın başına gelenlerden sonra rusyaya neler yaptılar,rusyanın mal varlıklarına el koymaları unutmuyalım,türkiye için ne hayırlı ise o yapılır inşALLAH
  • ahmetahmet58 dk önce
    bir gün kaç bakanın, bakan ve başbakançocuklarının amerikada okumuş olduğuna değinirseniz.. amerikasız yaşanır mı yaşanmaz mı o zaman karar verelim..
  • Kaya Kurt Kaya Kurt 3 sa önce
    Zamanında " ver papazı al papazı " cümlesi kurulmasaydı şimdi çok haklı durumda olurduk. Ama maalesef ki bu cümle ile papazın serbestliği hukuk düzeninden çıkarılarak pazarlık düzenine oturtulmuştur.
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 1 sa önce
    Bizdeki solculara ne olacak : paralarını abd bankalarında tutuyorlar. Türkiye’den seçim öncesi ve Türkiye’ye yapılan operasyonlar öncesi toplanan dolarlar nerede?ab bankalarına koydular hatırlarsınız ab bir alıvere( adabra ka dab ra) Hüpp paralar imf kasasında eee ab güvenilmez ne olacak operasyon yapılınca Türkiye’ye, abd oğlanları boş mu duracak? babalarının sözünden nasıl çıkarlar hepsi paraları dolar yapıp hop kucağa oturdular. Bubiraz onlara dokunsa ne çok sevineceğim. Onların korkusu bu göreceksiniz hepsi yandık bittik kül olduk mavraları ab ve abd ye güvenmedikleri için.Parası abd de olanlar çeksinler dediydim. Ama. Bu tavsiyem orada çalışan işçi kardeşlerimedir. Bizdeki Kandıralılar’a değil.

Ali Karahasanoğlu

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