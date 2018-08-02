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Ayşe öğretmen bak, PKK çocukları öldürüyor!

02 Ağustos 2018 Perşembe

Bana sorarsanız..

PKK’nın saldırıları arasında bir fark görmem..

Sivillere yönelik saldırısı ile, asker veya polise yönelik saldırısı arasında ayrım yapmam..

Asker veya polise de..

Onların sivil yakınlarına da..

Asker veya polis akrabası olmayan sivil insanlara yönelik de..

Gerçekleştirdikleri tüm saldırıların terör eylemi olduğunu kabul ederim..

Birisini diğerinden.. Diğerini ötekisinden daha vahim olarak görmem..

Bunu şunun için hatırlatıyorum..

Bazı aklıevveller var..

Bunların yurtdışından da destek aldıkları akıl babaları var..

“PKK bir muhalif örgüt.. Asker-polise karşı saldırıları bir mücadelenin sonucudur.. Ancak sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez” diyorlar..

Böylece, suret-i haktan görünüyorlar..

Hayır..

20 yaşındaki bir askere saldırı da terörist eylemdir..

21 yaşında bir polis memuruna saldırı da terörist eylemdir..

25 yaşındaki bir anneye karşı saldırı da terörist eylemdir..

11 aylık bebeğe yönelik saldırı da terörist eylemdir..

Biri, vicdanımızı daha fazla karartıyor olabilir..

Diğerine yönelik saldırı için, “Bu kadar da olmaz” diye isyan ediyor olabiliriz..

Ama..

Benim bakış açıma göre..

PKK’nın askere saldırısı da, polise saldırısı da.. Sivillere, çocuklara, kadınlara yönelik saldırısı da..

İhanettir.. Cinayettir.

Vicdansızlıktır.. Alçaklıktır..

Dedik ya..

Bazıları, dışardan aldıkları desteklerle..

“Sivillere saldırı kabul edilemez ama.. Diğerlerine saldırılar, mücadelenin zorunlu sonucu” gibi bir yaklaşım sergiledikleri için..

Sivillere yönelik saldırı olduğunda..

Biraz utanarak..

Biraz kekeleyerek..

Biraz “kem küm” ederek..

Biraz isteksizce de olsa..

Sivillerin öldürülmesine tepki koyuyorlar..

Nitekim, önceki gün PKK’nın öldürdüğü astsubay eşi ve 11 aylık bebeği için, yeteri kadar olmasa da, toplumun geniş bir kesiminden tepki geldi..

Merak ettim..

“PKK’lıları açıkça destekleyen, medya organı demeye elimin varmadığı internet sitelerinde bir kınama var mı” diye..

Yok..

“O yolda, sürekli zırhlı araçlar geçiyormuş da..

 Niye onlar zarar görmemiş de, anne ve çocuk ölmüş?”

Bunu PKK’ya sorsanıza, bre hainler..

Katil yalakaları..

Zırhlı araç içindeki Mehmetçik şehit olduğunda, ağzınız kulaklarınıza mı varacaktı?

Asker şehit edildiğinde, güzel olacaktı..

Askerin eşi öldürüldüğünde, bu sizin için olumsuz algıya mı sebep oluyor?..

Tek rahatsızlığınız bundan mı?

Size hiçbir kötülüğü dokunmamış, vatani görevini yapmak üzere bölgede bulunan bir gencecik askere kurşun sıkan katil..

Bence, ipini kopartmıştır..

Çocuğu da öldürür..

Anneyi de öldürür..

“Askere kurşun sıkar ama.. Bebeğe dokunmaz. Kadına dokunmaz” şeklinde oluşturulmak istenen algı..

Tam da, terör örgütünü aklama operasyonudur..

Nitekim..

Daha önce defalarca gösterdikleri kirli yüzlerini..

Sivillere yönelik de işledikleri cinayeti..

Bir defa daha gözümüze soktular...

Önceki gün, 25 yaşındaki bir anneyi..

Yanındaki 11 aylık bebesi ile birlikte öldürdüler..

Ben onların bu vahşiliklerini bildiğim için, şaşırmadım..

Ama.. “Barış için akademisyenler bildirisi”ne imza atan öğretim üyelerinden başlayalım..

Barajı geçmesi için HDP’ye oy veren CHP’lilere kadar..

Kanal D ekranından, “Burda çocuklar ölüyor.. Çocuklar ölmesin.. Biz sadece bunu istiyoruz..” diyerek, tek amaçları, çocukların ölmemesi imiş gibi görüntü veren Ayşe öğretmenlere kadar..

 Kandil’de terörist Murat Karayılan’ın yanına gidip, onunla birlikte fotoğraf veren Aydın Engin’lere.. Şirin Payzın’lara.. Aslı Aydıntaşbaş’lara kadar..

PKK güzellemesi yapanların tamamından bir ciddi tepki bekledim..

PKK’nın faaliyetlerine izin veren Almanya’dan “Bu kadar da olmaz. PKK’nın faaliyetlerini durduk” açıklaması bekledim..

Diğer AB ülkelerinden..

“Bugün Nurcan Karakaya.. Yarın bizdeki bir anne.. Bugün Mustafa bebek. Yarın Fransa’daki bir bebek.. Buna göz yumamayız. PKK örgütüne destek veren tüm dernekleri kapattım” açıklaması bekledim..

Maalesef ciddi bir tepki yok..

Örgütün gerçek yüzünü gösteren bu vahşi olay için, haklı bir itiraz yok..

Tepkileri odağındaki HDP ne diyor?

Sivas olaylarının hem de 25. yıldönümünde, bir günde üç ayrı açıklama yapan HDP.

Bir anne ile, 11 aylık bebeğinin vahşice katledilmesi sonrasında..

Dün tek bir açıklama ile yetindi..

Açıklamaları şöyle:

“Basın emekçilerinin dikkatine; 

Üzüntümüz büyük

Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır. 

Halkların Demokratik Partisi

Eş Genel Başkanları

Pervin Buldan & Sezai Temelli”

Yani?

Yani, ne yapmalıyız, HDP yöneticileri?

HDP’li emekli müftü Nimetullah Erdoğmuş?

Başörtülü Hüda Kaya..

Söyleyin..

Devlet ne yapsın?

Devlet ne yapsın ki..

El bebek, gül bebek büyüttüğünüz..  Her daim şirinlikler yaptığınız PKK’lı teröristler, anneleri katletmesin.. Bebelerin kanına girmesin.. Askerleri şehit etmesin?!..

Sen söyle, Sezgin Tanrıkulu..

11 aylık bebeğin öldürüldüğü bir bölgede..

İHA’lar, varsayalım ki, sivil idiler.. Teröristlerle buluştukları an, o buluşmayı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirmesin de, ne yapsın?

Beklesin ki, bebekler mi öldürülsün?

Beklesin ki, anneler mi öldürülsün?

 

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    ALPEREN rumuzlu şahıs dön dolaş yıllar önce bu yapıldı, şımdi niye "karşı" hareket var diyorsun. Anlamak için düşünmek lazım. Düşünmek için beyin lazım. Beyın içinde azda olsa zeka lazım.Türkiye büyük Devlet babaliğını yaptı.Terörü bitirmek ve ölümleri durdurmakiçin büyük bir fırsat verdi. Ama terörün organize edenler PKK , YPG, PYD ,HDP, FETÖ, DHKP-C veya baska bir isimle ,maskeyle bu iyi niyet göstergesini kendi lehlerine siyaset yapmak ve Türkiye'yi parçalamak için atağa kalktılar. Halen birileri (vekriptolar)Devletimizin yaptığı babalığı kötü yapmış gibi gösteriyor. BU BIR ÇAĞRIDIR : Bütün terör örgütleri içinde olanlar gelsinler Devletimize teslim olsunlar, pişmanliklarini dile getirsinler, Devletimiz kanunlar ölçüsunde gerekeni yapacaktır. Terörizmin sonu yoktur sonu mutlaka ölümdür, hüsrandır. Binlerce yıllik Türk Devletini ve medeniyetini ýıkmayı hayal edenler yok olmaya mahkumdur. Siyonist emperyalizmin, katil Amerika'nın, Evanjelistlerin, Vatikan'ın, çocuk katili ve isgalci İsrail'in arkasına kimse takılmasin, maşa olmasin. Binlerce yil beraberce İslam ķülturüyle de beraber yoğrularak beraber yaşamış, et ve tırnak gibi iç içe olan hep beraber biz varız. Devletimize kurşun sıkan haindir ve düşmandır. Ya teslim olur hayatta kalır yada dağdaki yaban hayvanlar gibi yaşar sonrada başina bir bomba düser ortada leşi bile kalmaz.Bizi parçalaýıp yutmalarına göz yumacak bir millet değiliz. Hakikaten Alperen isen Devletimizin yanında birlikteliği savunup kanunlarımızın elverdiği olçude af edici olmak büyuklüktür. Bazı hatalar olmuş veya bazi konulara göz yumulmusolabilir. Bu demek değildir ki;hükümetimiz kötüdür. Devletimiz ve hükümetimiz dimdik ayaktadır. SiyonistEmperyalistlerin her türlu saldirisi Devletimize yapilmakta ve halkımız bu vesileyle sıkıntilar çekmektedir. Bu sıkıntıları birlik olarak üstesinden geleceğız Allah'ın c.c. yardimıyla inşaAllah.
  • maraşlımaraşlı29 dk önce
    Unuttuysanız hatırlatalım pkk denen ermeni menşeili şerefsiz örgütün son 40 yıldır 50 bin çoluk çocuk demeden 50 bin insanımızı katledip bir o kadarınıda sakat ve mağdur ettiğini ne çabuk unuttuk , bu alçakları aklayıp paklayıp cilalayarak şirin göstermeye çalışan adiler , emclise girmelerine vesile olanlar cenabı hak gani gani belanızı versin , hem bu dünyada hem ahirtte
  • pkkatilpkkatil1 sa önce
    dinimizdeki yeryüzünde fesat çıkaranların hükmü bu pkkatil lere uygulanmadıkçabu iş bitmez... asacan ya vinçler de iran gibi çok kolay
  • alperalper4 sa önce
    "sen söyle, sezgin Tanrıkulu" .Peki bu kişi ve benzerlerinin daha öncelerde ki tutumlarına ne kadar tepki verdiler. Üsteliktekrar tercih edildiler. O halde...!
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    pkk ve destekçilerinin varacakları yer cehennemi zümera olsun inşaallah...amin.hdp ye oy sözde atatürkçüler kıçlarına kına yaksın...
  • üzeyirüzeyir1 sa önce
    Kaleminize sağlık insanımız bunları bilsin ona göre davransın.Alperene ve onun Megri sine gelince Alperencim TÜRK DEVLETİNİN biriMerhamet diğeri ceza,acımazsızlık hak edileni uygulanan KILICIvardır.O zamanki şartlar onu gerektiriyordu o yapıldı SEN şimdi yapılanlara bak .Askerimiz ALLAHIN izniyle Kandili dağıtmak üzeredir sen bu MEGRİYE bak ama iyi bak.....
  • ERDEM ERDEM 40 dk önce
    Üzeyir kardeşe ithafen OZAMAN Kİ ŞARTLAR ONU GEREKTİRİYORDU. demişsiniz!!! Size hatırlatayım ozaman ki şartlar TÜRK DEVLETİNİN KILICINI VURMASINI GEREKTİRİYORDU. Fakat siyaset böyle bir şey kardeş oy için yapılmış olmasın sakın bu megri olayı he bi hatırla bakalım ...
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Olay Ayşe öğretmen değil Olay beyaz gibi nice gizli pkk sempatizanlarının kendilerinikamufle etmeleri
  • Erden canErden can4 sa önce
    Selamunaleykum ali abi allah sizden razi olsun iki yuzlulerin maskesini dusurmussun
  • AlperenAlperen5 sa önce
    her kutsalı siyasetinize alet etmekte hiç kimse elinize su dökemez, ahlak yok olmuş,kimsenin oh olsun dediği yok, insan olan herkes lanetler bu vahim terörü, asıl büyük hata barış süreci adı altında pkk yı apoyu muhatap almaktı, valilere operasyon yapmayın diye talimat verdik diyenler, teröristlerle megri megri türkü çığıranlar şimdi pkkya küfür ediyor, yapmayın, etmeyin, doğru değil

Ali Karahasanoğlu

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