AK Parti ikramiyeyi, “Gül aday olmasın” diye mi verdi?

Erken seçim kararı alınması ile birlikte..

Akıllara ziyan yorumların ilkini Yılmaz Özdil yapmıştı..

“AK Parti gençlerden oy alamıyor.. Onun için seçimi erkene aldılar. Seçimler zamanında yapılsa, 1 milyon 300 bin genç daha oy kullanacaktı.. Seçimlerin erken yapılması ile, 1 milyon 300 bin genç, oy kullanamayacak” dedi..

Hani AK Parti’nin elinde, sihirli bir değnek olsa..

“Alın ulan.. Oy verme yaşını değiştiriyorum.. 16 yaşından gün alanlar, bu seçimde oy kullanabilecek” dese..

Ne derdi bu bidon kafa?

“Seçim yatırımı!”

Her yeniliğe.. Her icraata.. Bir karşı saldırısı vardır, bunların..

“Seçim erkene alındığı için, 1 milyon 300 bin genç oy kullanamayacak” der de..

Gençler sanki topluca CHP’ye oy verecekmiş gibi hava estirir de..

Ben dersem ki: “Yaşlılarda CHP daha yüksek oya sahip.. Seçimler zamanında yapılsa, yaşlıların takriben 700 bini vefat edecek.. Bunların da çoğu CHP’li.. Böylece, erken seçim kararı ile, AK Parti vefat edecek CHP’lilere de oy kullandırmak için, seçimi erkene aldı..”

Ne dersiniz..

Gıcık yoruma..

Gıcık cevap..

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Gıcık yorumlar, dün Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan devrim niteliğindeki yeniliklerin listesi daha tamamlanmadan, sosyal medyada kendisini gösterdi..

Binali Bey, 12 milyon emekli için iki dini bayramda, ayrı ayrı 1.000’er TL ikramiye verileceğini açıkladı ya..

Yorumlar ardı ardına gelmeye başladı..

“Sanki cebinden mi verecek, hazineden verecek” ile başladılar..

Hani yüzyılın hayali Marmaray yapıldığında da..

Avrasya Tüneli yapıldığında da..

Diğer devasa hizmetler de başlatıldığında..

Aynı itirazı yapıyorlardı ya:

“Hükümet değil mi kardeşim?.. Hizmet etmek tabii ki görevi.. Tabii ki yapacak..”

Verdikleri mesaj şu:

“İktidar hizmet etmek için geliyor. Bu yapılanlar da, olağan hizmetlerdir..”

Oysa bakıyoruz geçmişe..

Verilmek istenen mesajın binde biri icraatı göremiyoruz..

Şu iktidarın, bu hükümetin, 3’er 5’er yıllık iktidarları döneminde, birer ikişer Marmaray yaptıklarını göremiyoruz.

Avrasya Tüneli’nin bir benzerini göremiyoruz...

Ama adamlardaki kafa, hiç sektirmeden her devasa eserde aynı tekerlemeyi tekrar ediyor: “Yapacaklar. Bunun için oy alıyorlar!”

Kendileri oy vermiyorlar ama..

Olsun..

Bakış açıları işte bu..

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Daha başka ne yorumlar geldi?

İlginçlerden bir tanesi daha:

“Emeklilere Ramazan ve kurban bayramında 1000 lira.. Yanlış duymanız tam 1000 lira ikramiye vereceklermiş.. Demek ki durum o kadar vahim!!!”

Vermediğinizde “Vermediler” derler..

Verdiğinizde de, “Durum o kadar vahim demek ki” diye, kara propagandaya kaldıkları yerden devam ederler..

İlkesizlik.. Tutarsızlık.. Körlük bu kadar yoğun..

Bir yorum daha:

“Emeklilere her bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilecek. Bu çok tanıdık gelen bir seçim vaadi..”

Bizim hatırladığımız, eski hükümetler döneminde, seçimden sonrası için vaadde bulunulurdu..

Demirel, İstanbul Vatan Caddesi’nde miting yaparken, elinde iki anahtar ile seçmene hitap edip, “Bunları almak ister misiniz? Birisi evinizin anahtarı, diğeri de arabanızın” derken..

Seçimden öncesini değil..

Seçimden sonrasına işaret ediyordu..

“Bana oy verirseniz, bunları seçim döneminin sonuna yetiştireceğim” diyordu..

Biz “Seçim vaadi” deyince, bunu anlıyoruz..

Ama..

Biri seçimden önce, diğeri de seçimden hemen 1.5 ay sonra verilecek ikramiye için, seçim vaadi tanımlaması yapmak, olsa olsa politik militanlıktır.

Bugünden sonra, bunu sıkça dinleyecek, okuyacağız..

Bir başka yorum:

“Emeklilere 2 bin TL ikramiye, yıllık maliyet yaklaşık 25 milyar TL. Bu ekonomi bunu kaldırır mı Allah aşkına? Son çırpınışlar..”

Bu yorumu, şununla birlikte değerlendirelim:

“Emekli vatandaşlarımız kendilerine ikramiye verenin AKP hükümeti değil, ikramiye konusunu ısrarla ve inatla gündemde tutan CHP olduğunu unutmasın lütfen.”

İşte böyle..

İkramiye veren AK Parti hükümeti..

Bir yandan, “Nereden veriyorlar” diye soruluyor.

Bir yandan da..

“Aslında AK Parti’nin vereceği yoktu.. CHP’liler sayesinde bu ikramiye veriliyor” algısı oluşturulmak isteniyor.

Oysa eski yıllarda da, benzer işkembeden sallama vaadleri için, Kemal Bey’e hatırlatmıştık..

Asgari ücreti 2 bin TL yapmak istediğinde, “Sen partine ait belediyelerde asgari ücreti 2 bin TL yap, ondan sonra hükümete de, çağrıda bulun” demiştik..

CHP’li belediyelerde asgari ücretin yükseldiğini göremedik ama..

İşten çıkarmalar, tazminatları ödemeden kapı önüne koymalar, gırla gitti.

Şimdi gelmişler, “İkramiye işi, CHP sayesinde oldu” diyorlar.

Sanki CHP bir yerden kaynak bulmuş da.. Getirmiş hükümetin önüne koymuş.. Hükümet de, “Ne güzel, havadan bir para geldi. Bunu dağıtalım bari” demiş..

Yok böyle bir şey..

Kemal Bey hayal kuruyor..

Taraftarları o hayalleri ciddiye alıyor..

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Bir yorumda da şöyle deniliyordu:

“Gül, AK Parti’yi fena korkutmuş!”

Bu yorumdan hareketle ben de düşündüm, “Acaba bunda bir doğruluk payı olabilir mi?” diye..

Öyle ya.. Abdullah Gül’ün “geniş mutabakat halinde aday olacağı” açıklamasının henüz seçim takvimi tamamlanmadığı için gerçekleşme ihtimalini dikkate alırsak..

Muhaliflere göre, Abdullah Gül aday olursa, oyları silip süpürecek, hepsini toplayacak..

Dolayısıyla; AK Parti de, karşı atağa geçmiş olabilir..

“Ne yapalım.. Ne yapalım.. Emekli Abdullah Gül’ün aday olmasını önleyelim.. Emeklilerin hepsine ikramiye verelim ki, olay da çakılmasın.. İki dini bayramda, 1.000’er TL emeklilere ikramiye verelim. Böylece, Abdullah Gül de, emekliliğin tadını çıkartmaya devam etsin, aday olmaya kalkıp da, AK Parti’ye çelme takmasın..”

Çok mu uçuk oldu?

Emin olun, CHP’lilerin, ilk şoku atlattıktan sonra, bugünden itibaren yapacakları yorumlar kadar uçuk olamaz..

Biz onların ellerine su dökemeyiz..