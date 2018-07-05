Acıları yarıştırmayalım..

Bugün 5 Temmuz 1993’de yaşanılan Başbağlar katliamının 25. yıldönümü..

33 Başbağlarlı, PKK’lı teröristler tarafından, “Sizleri Sivas’ın intikamını almak amacı ile öldürüyoruz” açıklaması ile katledildiler..

Ve 25 yıldır..

Madımak ile Başbağlar...

Adeta turnusol kağıdı oldu..

İnsanların olaylara bakış açılarını deşifre etti..

Sol pencereden olaylara bakan birisi mi?

“Sivas” dedi.. “Madımak” dedi.. “Gericiler” dedi.. “Yaktılar” dedi.. “Aydın ve sanatçılar toprağa verildi” dedi..

Bir defacık olsun..

“Bu olay derin bir el tarafından organize edilmiş olabilir” demediler..

“Bizi birbirimize düşürmek isteyen çevreler, Madımak’ı istismar ederek, hemen üç gün sonrasında Başbağlar’ı kana buladılar.. Kabul edemeyiz” demediler..

“Sivas’tan dolayı 33 kişiye idam cezası verildi.. Ama Başbağlar için tek bir kişiye, tek bir ceza yok.. Bu nasıl bir ülke?” demediler..

Diyemediler..

Başbağlar’da ölen insanlara yakınlık hissedenler ise..

Sivas’ta kasıtlı bir fiil ile olmasa da..

Sonucu itibari ile 37 insanın ölümünün vahametini her daim söylediler, tekrarladılar..

Başbağlar olaylarının gerçek faillerinin ortaya çıkarılması için talepte bulunurken..

Aynı talebi, Sivas için de dillendirdiler..

Sivas davasının Ankara DGM’de görülmesini örnek gösterip..

Başbağlar davasının da, Ankara DGM’de veya İstanbul DGM’de görülmesini istediler..

Talepleri kabul görmedi. Mağdurların davayı takip edemeyeceği İzmir’e taşıma işlemi yapıldı, yargılama İzmir DGM’de yapıldı..

Sonuçta da Başbağlar katliamı sebebi ile, fail olarak kimseye ceza verilmedi..

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“Bir acıyı, bir başka acı ile yarıştırmayın” dediler..

Eyvallah, yarıştırmayalım..

Ama..

Acıyı yaşatanlar, “Sivas’ın intikamını alıyoruz” demişlerse..

Bunu hatırlatmayalım mı?

“Acıyı yarıştırmayalım” diyenler..

Sürekli “Sivas” deyip..

Sürekli “Madımak” deyip..

“Başbağlar”ı ağızlarına bile almamışlarsa..

Sorduğunuzda, “Başbağlar’da ne olmuştu ki?” diye mal mal suratınıza bakmışlarsa..

“Acıları yarıştırmayalım” diyerek, Başbağlar’ı unutulmaya mı mahkum edelim?..

Onlar hatırlatmıyorlar..

Onlar söylemiyorlar..

Biz de mi unutalım?..

Biz de mi, görmezden gelelim?..

Evet, Sivas’ta 37 insan öldü..

Ama, o etkinliklere katılanların içinden ölenlerin sayısı, 33 idi.. (4'ü de otel görevlisi ve göstericilerdendi.)

Madımak’ta ölen 33 kişiye misilleme olarak, Başbağlar’da 33 insan öldürüldü..

Sayıdaki ince hesapla yapılan bu misillemeyi yok mu farzedelim?

PKK’lı teröristlerin yaptıkları misilleme yetmiyormuş gibi..

Bir de Seyfi Dede’nin ekolünden gelen yüksek yargı üyeleri..

Aynı mantıkla..

“Sivas’ta 33 kişi öldü.. 33 kişiye idam” kararı vermişlerse..

“33 sayısı”ndaki misilleme anlayışını, intikamcı kafa yapısını, ortaya koymayalım mı?

Google’da “Madımak” yazın, arayın..

1 milyon 740 bin sonuç geliyor..

Bir de “Başbağlar” yazın, arayın..

150 bin sonuç geliyor..

“Acıları yarıştırmayın” diyenlerin..

Hemen hepsi..

Sabah akşam “Madımak” diye Sivas’taki olayları ajite edenlerdir..

“Madımak” deyince, 1 milyon 740 bin sonucun gelmesini hazırlayanlardır..

Madımak’ı sürekli konuşan, onu tartışan, tartıştıranlardır..

Bir anlamda..

Başbağlar’ın da tartışılmamasını, gündeme gelmemesini sağlayanlardır..

Öyle ya: “Acıları yarıştırmayalım..”

Biz acımızı içimize atalım..

Biz, Madımak’ın katili olmadığımız halde..

Madımak’ın gerçek katillerini biz savunmadığımız halde..

Sırf yargılanan insanların içindeki masum insanların, adil yargılanmasını istediğimiz için..

Katil gibi gösterilelim..

Ama onlar..

Onlar, Başbağlar’ın gerçek katillerinin bulunması için iki kelimelik bir çağrıda dahi bulunmayıp..

Katillerin hangi örgütten olduğu ayan beyan ortada olduğu için, o örgüte kınama yapmayıp..

Bize akıl versinler:

“Acıları yarıştırmayın!”

Yani diyorlar ki..

“Bizim acımızın sorumlusu siz olmadığınız halde..

Siz bizim acımızın hesabını verin.

Acımızı yaşayın..

Acımız ile yatın, acımız ile kalkın..

Ama bizler, sizin acınızın sorumluları ile kol kola girelim..

Onları koruyup kollayalım..

Onların her daim propagandalarını yapalım. Sizler, bu gerçekleri görmeyin, anlatmayın, deşifre etmeyin..”

Acıları yarıştırmayalım..

Ama..

Acılar üzerinden “Madımak’taki 33 kişiye karşılık, 33 Başbağlarlı can vermeli.. Yetmez.. Sivas’taki 33 kişiye karşılık, 33 kişiye de idam cezası verilmeli” propagandası yapanları da, deşifre edelim..

ÖZÜR

“... padişah yapmışlar, önce babasını asmış!” başlıklı dünkü yazımdan dolayı, bazı vatandaşlarımız incinmiş..

Ben çok daha küçük bir topluluğu rencide etmemek amacı ile “...” ile geçtiğim ve “her etnik gruptan insanlardan, haketmediği makama gelenler için söylenmiş bir sözdür” diyerek, kastımın hiçbir etnik topluluk, hiçbir dini grup, ırkı tahkir etmek olmadığını altını çizerek belirtmiş isem de..

Alındıklarını söyleyen, farklı etnik gruplardan kardeşlerimiz olmuş..

Atasözünün orijinalindeki etnik yapıdan kardeşlerimizden çok, daha fazla hassasiyet gösterdiğimiz kardeşlerimiz sitemlerini ilettiler..

Tekrar belirteyim..

Hangi etnik gruptan olursa olsun, hepsinin içinde, haketmediği makama gelenlerin, haddini aşan eylemlere imza atmasını eleştirdim.. “Şu etnik yapıdan insanlar bu yanlışı yapar, bu etnik yapıdan insanlar ise, kesinlikle bu hatalardan münezzehtir” şeklinde bir kanaatim ve kastım yoktur.

Kırılan kardeşlerimizden özür dilerim.