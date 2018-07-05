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Acıları yarıştırmayalım!

05 Temmuz 2018 Perşembe

 

Bugün 5 Temmuz 1993’de yaşanılan Başbağlar katliamının 25. yıldönümü..

33 Başbağlarlı, PKK’lı teröristler tarafından, “Sizleri Sivas’ın intikamını almak amacı ile öldürüyoruz” açıklaması ile katledildiler..

Ve 25 yıldır..

Madımak ile Başbağlar... 

Adeta turnusol kağıdı oldu..

İnsanların olaylara bakış açılarını deşifre etti..

Sol pencereden olaylara bakan birisi mi?

“Sivas” dedi.. “Madımak” dedi.. “Gericiler” dedi.. “Yaktılar” dedi.. “Aydın ve sanatçılar toprağa verildi” dedi..

Bir defacık olsun..

“Bu olay derin bir el tarafından organize edilmiş olabilir” demediler..

“Bizi birbirimize düşürmek isteyen çevreler, Madımak’ı istismar ederek, hemen üç gün sonrasında Başbağlar’ı kana buladılar.. Kabul edemeyiz” demediler..

“Sivas’tan dolayı 33 kişiye idam cezası verildi.. Ama Başbağlar için tek bir kişiye, tek bir ceza yok.. Bu nasıl bir ülke?” demediler..

Diyemediler..

Başbağlar’da ölen insanlara yakınlık hissedenler ise..

Sivas’ta kasıtlı bir fiil ile olmasa da..

Sonucu itibari ile 37 insanın ölümünün vahametini her daim söylediler, tekrarladılar..

Başbağlar olaylarının gerçek faillerinin ortaya çıkarılması için talepte bulunurken.. 

Aynı talebi, Sivas için de dillendirdiler..

Sivas davasının Ankara DGM’de görülmesini örnek gösterip..

Başbağlar davasının da, Ankara DGM’de veya İstanbul DGM’de görülmesini istediler..

Talepleri kabul görmedi. Mağdurların davayı takip edemeyeceği İzmir’e taşıma işlemi yapıldı, yargılama İzmir DGM’de yapıldı.. 

Sonuçta da Başbağlar katliamı sebebi ile, fail olarak kimseye ceza verilmedi..

“Bir acıyı, bir başka acı ile yarıştırmayın” dediler..

Eyvallah, yarıştırmayalım..

Ama..

Acıyı yaşatanlar, “Sivas’ın intikamını alıyoruz” demişlerse..

Bunu hatırlatmayalım mı?

“Acıyı yarıştırmayalım” diyenler..

Sürekli “Sivas” deyip..

Sürekli “Madımak” deyip..

“Başbağlar”ı ağızlarına bile almamışlarsa..

Sorduğunuzda, “Başbağlar’da ne olmuştu ki?” diye mal mal suratınıza bakmışlarsa..

“Acıları yarıştırmayalım” diyerek, Başbağlar’ı unutulmaya mı mahkum edelim?..

Onlar hatırlatmıyorlar..

Onlar söylemiyorlar..

Biz de mi unutalım?..

Biz de mi, görmezden gelelim?..

Evet, Sivas’ta 37 insan öldü..

Ama, o etkinliklere katılanların içinden ölenlerin sayısı, 33 idi.. (4'ü de otel görevlisi ve göstericilerdendi.)

Madımak’ta ölen 33 kişiye misilleme olarak, Başbağlar’da 33 insan öldürüldü..

Sayıdaki ince hesapla yapılan bu misillemeyi yok mu farzedelim?

PKK’lı teröristlerin yaptıkları misilleme yetmiyormuş gibi..

Bir de Seyfi Dede’nin ekolünden gelen yüksek yargı üyeleri..

Aynı mantıkla..

“Sivas’ta 33 kişi öldü.. 33 kişiye idam” kararı vermişlerse..

“33 sayısı”ndaki misilleme anlayışını, intikamcı kafa yapısını, ortaya koymayalım mı?

Google’da “Madımak” yazın, arayın..

1 milyon 740 bin sonuç geliyor..

Bir de “Başbağlar” yazın, arayın..

150 bin sonuç geliyor..

“Acıları yarıştırmayın” diyenlerin..

Hemen hepsi..

Sabah akşam “Madımak” diye Sivas’taki olayları ajite edenlerdir..

“Madımak” deyince, 1 milyon 740 bin sonucun gelmesini hazırlayanlardır..

Madımak’ı sürekli konuşan, onu tartışan, tartıştıranlardır..

Bir anlamda..

Başbağlar’ın da tartışılmamasını, gündeme gelmemesini sağlayanlardır..

Öyle ya: “Acıları yarıştırmayalım..”

Biz acımızı içimize atalım..

Biz, Madımak’ın katili olmadığımız halde..

Madımak’ın gerçek katillerini biz savunmadığımız halde..

Sırf yargılanan insanların içindeki masum insanların, adil yargılanmasını istediğimiz için..

Katil gibi gösterilelim..

Ama onlar..

Onlar, Başbağlar’ın gerçek katillerinin bulunması için iki kelimelik bir çağrıda dahi bulunmayıp..

Katillerin hangi örgütten olduğu ayan beyan ortada olduğu için, o örgüte kınama yapmayıp..

Bize akıl versinler:

“Acıları yarıştırmayın!”

Yani diyorlar ki..

“Bizim acımızın sorumlusu siz olmadığınız halde..

Siz bizim acımızın hesabını verin. 

Acımızı yaşayın.. 

Acımız ile yatın, acımız ile kalkın..

Ama bizler, sizin acınızın sorumluları ile kol kola girelim..

Onları koruyup kollayalım..

Onların her daim propagandalarını yapalım. Sizler, bu gerçekleri görmeyin, anlatmayın, deşifre etmeyin..”

Acıları yarıştırmayalım..

Ama..

Acılar üzerinden “Madımak’taki 33 kişiye karşılık, 33 Başbağlarlı can vermeli.. Yetmez.. Sivas’taki 33 kişiye karşılık, 33 kişiye de idam cezası verilmeli” propagandası yapanları da, deşifre edelim..

ÖZÜR

“... padişah yapmışlar, önce babasını asmış!” başlıklı dünkü yazımdan dolayı, bazı vatandaşlarımız  incinmiş..

Ben çok daha küçük bir topluluğu rencide etmemek amacı ile “...” ile geçtiğim ve “her etnik gruptan insanlardan, haketmediği makama gelenler için söylenmiş bir sözdür” diyerek, kastımın hiçbir etnik topluluk, hiçbir dini grup, ırkı tahkir etmek olmadığını altını çizerek belirtmiş isem de..

Alındıklarını söyleyen, farklı etnik gruplardan kardeşlerimiz olmuş..

Atasözünün orijinalindeki etnik yapıdan kardeşlerimizden çok, daha fazla hassasiyet gösterdiğimiz kardeşlerimiz sitemlerini ilettiler..

Tekrar belirteyim..

Hangi etnik gruptan olursa olsun, hepsinin içinde, haketmediği makama gelenlerin, haddini aşan eylemlere imza atmasını eleştirdim.. “Şu etnik yapıdan insanlar bu yanlışı yapar, bu etnik yapıdan insanlar ise, kesinlikle bu hatalardan münezzehtir” şeklinde bir kanaatim ve kastım yoktur. 

Kırılan kardeşlerimizden özür dilerim.

 

YORUM YAZ

  • A.YücelA.Yücel9 sa önce
    Allah razı olsun. Madımak ve 28 şubat mazlumlarına yeniden yargılanma yolu açılmalıdır veya kapsamı iyi belirlenmiş kısmi af ile tüm mazlumlara hürriyeti verilmeli, adalet sağlanmalı, toplum vicdanı rahatlatılmalı. Yoksa yapılan zulümlere elde fırsat varken de, sol kesim karşı çıkacak diye son verilmezse bu mesele ahirette karşımıza çıkacaktır.
  • alperen öztürkalperen öztürk4 sa önce
    40.000 insanın katili PKK ya hergün lanet ediyoruz. Hergün küfür ediyoruz. Bırak onu sempatisi olan herkese de aynısını yapıyoruz. Peki diğerlerine?!
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Hikaye buya derlerki kiral bir gun gordugu ruyanin tesirinde kalir bir tabirciye yorumlatir ruyasinda evlatlarinin oldugunu gorur tabirci efendim bu ruyada gordugunuz evlatlariniz sizden evel olecek deyince olum lafi hosuna gitmiyor bu tabirciyi oldurun baska tabirci bulun ikinci tabirci ruyayi dinler derki efendim siz evlatlarinizdan uzun omurlu oacaksiniz der ve kiral ruya tabircisini odullendirir ikinci tabirci olum lafi kullanmadi sunu soylemek istiyom dunku ali beyin ata sozu asmak kelimesi karsi olanlar vardir bu ulke basbakanini idam etti bu basbakan icin deyilde caydiricilik hele zinanin ve aile kanunlarininbizim halkimiza uygulanmasi bunun benzeri avrupa dogru durus aile yok herseye devlet sahip cikiyor ailede kadin veya erkek sahip oldugumutlu olacagi ogunecegi bir merci onuda kiralik veya emanet gibi birbirine yabanci kimin olur yasamak amaci biraz gerilere gidelim gecmisden ders cikaralimbir uzun atlayici sporcu uc bes adim geriye giderek daha uzaga atlar umidiyle guzel gunler turkiyenin ve icinde yasiyanlarin olsun
  • İkrarİkrar10 sa önce
    Selam aleykum degerli insan ozur erdemliktirata sozu bir tesbih bir misalpeki oyle olsun herkesden beklentimiz adil olsun
  • Şanlıurfa Şanlıurfa 2 sa önce
    Allah razı olsun senden 1916 ingilizler 1920 fransızlar sonra CHP anamız ağlatılar bunlar bizler kürt süniler unutamayız alah ülkemizi birlik ve beraberlik eylesin alah ülkemizi korusun
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    Bu seçimlerde başbağların katili gösterilen kimsenin gösteren tarafından dost ilan ediilmesi, bunların perde arkasından dış güçler tarafından yönetildiğini, organize edildiğini o zaman anlayamadık ama ne olur şimdi anlamaya çalışalım. Allah basiretimizi artırsın.
  • Yunus 16Yunus 168 sa önce
    33 LER ; AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLEMEZ?!! MADIMAK BAŞBAĞLAR, BİNGÖL DE 33 ASKERİMİZİN KURŞUNA DİZİLEREK ŞEHİT EDİLMESİ? 1978 DE TAKSİMDE 34 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ (OTELDEN TÜFEK İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SÖYLENİYOR, BİR KİŞİ DE İZDİHAM SONUCU ÖLMÜŞTÜR?), YİNE 1992 ŞEMDİNLİ KARAKOL BASKINI 32 ŞEHİT (BİR ASKERİMİZ YARALI KURTULUR), CASA UÇAĞIMIZ DÜŞÜRÜLDÜ 34 BORDO BERELİ ŞEHİT OLDU, EN SON ULUDERE PKK LI DİYE 34 KAÇAKÇIYI FETÖ CÜ AMERİKAN ASKERLERİ BOMBALADI? KAÇAKÇILARIN BAŞINDAKİ İŞBİRLİKÇİ PKK LI KAÇAMAMIŞ 34 OLDU? BÜTÜN BUNLARIN TEMELİNDE 1947 DE ORGENERAL MUĞLA LI NIN 33 KAÇAKÇIYI KURŞUNA DİZDİRMESİ VAR. (1950 DE MAHKEMEYE ÇIKARILIR HAPSE GİRER İDAM KARARI VERİLİR, İDAM UYGULANMADAN HAPİSTE VEFAT EDER.) SADECE MADIMAK DEĞİL? EMPERYALİSTLERİN ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ OYUNLARI NETİCESİNDE KATLİAMLAR?!! ANLADINIZ MI CHP Lİ KARDEŞLERİMİZ, ANLADINIZ MI ALEVİ KARDEŞLERİMİZ? ANLADINIZ MI KÜRT KARDEŞLERİMİZ?
  • ErdoğanErdoğan36 dk önce
    MADIMAK OLAYLARI YÜZÜNDEN İÇERDE SUÇSUZ GÜNAHSIZ YERE YATAN ÖLEN İNSANLAR VAR AMA SÖZ DE NAMUSLU SÖZDE ONURLU SÖZDE ŞEREFLİ OLAN GAZETECİ SİYASETÇİ AKADEMİSYEN NE BAŞBAĞLARI NEDE SİVAS OLAYLARI YÜZÜNDEN İÇERDE YATANLARI HATIRLIYORLAR SEN GİDECEKSİN MÜSLÜMANLARIN KUTSALI PEYGAMBERİ OLAN HZ MUHAMMEDE KURAN A HAKARET EDİP KİTAPLAŞTIRACAKSIN SONRADA BUNUN SUÇLUSU MİLLET OLACAK HADİ ORDAN AZİZ NESİNİN ATEŞİ BOL OLSUN CEHENNEMDE CAYIR CAYIR YANSIN BU KADAR İNSANI SUÇSUZ YERE YATIRIP ÖLDÜRDÜLER SIF BU K.FİRİN YÜZÜNDEN DEVLET ARTIK BU DEVLET DÜŞMANLARINI TEMİZLEMELİ VE BAŞBAĞLAR SORUMLULARINI BULMALIDIR
  • ABDULLAHAYDINABDULLAHAYDIN3 sa önce
    EYVALLAHBENİM GÜZELGARDAŞIM AGZINA YÜREGİNE ELİNE SAĞLIKCENABIALLAHAZZEVECELLE YAR VE YARDIMCINOLSUN . ALLAH aEMANET OL .

Ali Karahasanoğlu

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