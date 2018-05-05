Abidik gubidik işler: Gel bakalım buraya Muharrem!

CHP’nin 15 milletvekilinin Meral Akşener’in partisine geçmesi ile başladı, “abidik gubidik işler.”

Hızlanarak, yaygınlaşarak sürüyor..

Mesela?

Seçmen, ilçe seçim kuruluna gitmiş, Meral Akşener için “cumhurbaşkanlığı adayım” diye imza vermiş.

Çıkışta açıklama yapıyor: “Oyum CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye..”

Ne diyelim?

Meral Hanım aylar öncesinden söylemişti; “Abidik gubidik işler!” diye..

Aynen öyle..

Örnek bir mi?

Yüzlerce, binlerce....

Eski DYP’li, eski MHP’li, hatta eski Perinçek’çi, en son nerede olduğunu benim de artık takip edemediğim Yaşar Okuyan açıklama yapıyor:

“Ailecek demokrasimize katkı vermek için bir karar aldık. Ben Doğu Perinçek’e, eşim ve bir kızım Temel Karamollaoğlu’na, iki kızım da Meral Akşener’e, seçim kuruluna giderek imza vereceğiz.”

Ailenin görüşü tek..

Aralarında fikir ayrılığı yok..

Ama biri PKK’ya gül veren Doğu Perinçek’e..

Diğeri Öcalan’ı bir kaşık suda boğmak isteyen şov açıklamaları ile ünlü Meral Akşener’e..

Bir diğeri ise, Perinçek’in cumhuriyet düşmanı ilan ettiği Temel Karamollaoğlu’na..

Benim başım döndü..

İyisi mi, sözü Meral Hanım’a bırakalım: “Abidik gubidik işler..”

Balyoz davasında kilit isim Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek, tweet atıyor:

“Çiçek Ailesi olarak 3 adaya imza verdik. Herkes bir kişi için imza verebiliyor. Seçme hakkını elinden kimse alamaz, sen de hakkını kullan.”

3 adaydan ikisini açıklıyor, Balyoz’cu babanın kızı..

Desteklediklerinden birisi Meral imiş..

Diğeri de, Ergenekon’da birlikte yargılandıkları Doğu Perinçek..

Üçüncüyü yazmaya utanmış, İrem..

Temel abi mi, bilmiyorum..

Ama düşman kardeş gibi görünen Meral ile Doğu, aynı aileden destek alıyor..

Hani Meral Abla da diyordu ya, “Kocam solcu idi. Onu milliyetçi yaptım” diye..

Belki de şimdi, solcu ile sözde milliyetçiler, bir başka şapka altında bir araya gelmişlerdir..

Ne diyelim?

“Abidik gubidik işler.”

Yine dünkü görüntülerden..

Seçim kurulundan çıkan tatilci kıyafetli kadınlı erkekli ikiliye soruyorlar:

“Niye geldiniz?”

“Meral Akşener’e oy atmaya geldik” diyorlar.

Devam ediyorlar:

“Ama biz CHP’liyiz.”

İki tane değil, bir tane cumhurbaşkanı seçileceğinden habersiz seçmenler mi dersiniz...

Meral Akşener kazanırsa, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı olamayacağından habersiz CHP’liler mi dersiniz..

Meral Akşener aday olursa, Muharrem İnce’nin oyunun azalacağından bîhaber dinozorlar..

Sonuç?

“Abidik gubidik işler..”

Sosyal medyada bir fenomen açıklama yapmış:

“Başkanlık seçiminde oyunuzu Meral Aksener’e verirken milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi’ne verebilirsiniz.”

Tabii ki bu mümkün..

Mümkün de..

Tam “abidik gubidik işler.”

Seçim kurullarının önünden görüntüleri izlemeye devam ediyoruz..

Milletvekilleri tarafından aday gösterilmedikleri için 100 bin imza toplamak zorunda kalan adayların listesini yayınlayıp, sonra da “Tayyip Erdoğan’a bir tane bile oy çıkmamış” diye seçim yapıldığını sanan akşamdan kalma solcu sarhoşlar.

“Aynı anda hem Akşener’e, hem İnce’ye oy atamıyor muyuz” diye soran beyni uyuşuklar..

“Abidik gubidik işler.”

CHP’nin başına genel başkanlığa bile layık görülmeyen Muharrem, şimdi 81 milyonluk Türkiye’ye başkan yapılmak isteniyor..

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanlığını bile vermek istemediği Muharrem İnce’yi..

Şimdi sahneye çağırıyor, bir çocuğu çağırır gibi: “Gel buraya Muharrem..”

Sonra da, bir partiyi, CHP’yi teslim edemediği adama; Türkiye’yi teslim etmeye kalkıyor..

“Abidik gubidik işler..”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici idi, Yılmaz Büyükerşen idi derken..

Müzmin genel başkan adayı Muharrem İnce’nin ismi açıklanınca..

Partiye genel başkan bile olamayıp..

Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı olmaya heveslenen Muharrem, son iki cumhurbaşkanının namaz kılanlardan olduğunu gördüğünden olsa gerek..

Cuma namazına gitmeyi yeterli zannedip..

Hacı Bayram Veli Camii’ne koşmuş, Cuma namazını kılmış..

Ama bakıyoruz, İnce ile birlikte namaz kılan CHP’li arkadaşlarının sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor..

Biraz ötede birkaç bin CHP’li ise, cuma namazını kılmadan, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’yi bekliyor..

Namaz kılan insanları enayi yerine koyarak..

Onlardan oy almak için, adaylarını Cuma’ya yolluyorlar..

Kendileri ötede bekliyorlar..

Cuma namazı, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edenlere farz, aday olmayanlara farz değil mi diye meraklanıyorum..

Diyanet İşleri Başkanlığı’na soracağım ama..

Onu da CHP’liler engelledi, artık telefonla fetva soramıyoruz..

Çaresizlik içinde düşünür iken..

Aklıma o güzel tespit geliyor:

“Abidik gubidik işler..”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı açıklanırken..

Kemal Kılıçdaroğlu yine eski havasında..

Cumhurbaşkanlığı’nı, eski yetkilerle düşünüyor olmalı ki..

Yeni cumhurbaşkanının aynı zamanda hükümetin başı olacağından haberi yok ki..

Muharrem İnce’nin parti rozetini çıkartmaya çalışıyor..

Artık Muharrem İnce’nin parti rozeti ile dolaşamayacağını söylüyor..

Daha kaç defa söyleyelim, Kemal bey?

Yeni başkan, partili başkan..

Rozeti çıkartmakla, Muharrem İnce’nin CHP’den de ayrılmasını hedefliyor, böylece partideki genel başkanlık koltuğunu garantide tutmayı arzu ediyor olabilirsin ama..

Mümkün değil tabii ama.. Sen aday gösterdiğin için, öyle istiyorsun gibi göründüğün için söylüyorum..

Senin istediğin olursa.. Kazaen İnce cumhurbaşkanı olursa, senin koltuğun da gider..

Genel başkanlık seçiminde Muharrem İnce’ye daha birkaç ay önce 300 oy fark atan Kemal bey, koltuktan iner..

Tam “abidik gubidik işler..”