ABD’nin sesi: Solcu Merdan!

Bir zamanlar Tuncay Özkan ile birlikte Kanaltürk’te program yapıyordu..

Tuncay Özkan, Kanaltürk’ü FETÖ’ye iyi bir para ile satınca..

Merdan Yanardağ gibiler, ortalıkta kalmıştı.

Ardından, bir gün şu solcu gazetede.. Bir gün solcu bir televizyonda..

Şu görev, bu görev derkeeen..

Şimdi imtiyaz sahipliğini ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı bir site ile karşımızda..

“ABC Gazetesi” diye bir internet sitesi kurmuş.. Sözde, gazeteciliğe devam ediyor..

Merdan Yanardağ, işte böyle solcu bir arkadaş..

“Solcu arkadaş” dediysek..

Amerikan düşmanı birisi aklınıza gelmesin..

Kendi yağı ile kavrulan bir internet sitesi görünümü olduğu halde..

Washington Temsilcisi bile var..

Anlayın, öyle bir solcu işte..

Haberlerine bakıyorum..

Baktıklarım, değişik günlerde, cımbızla seçip, yan yana koyup, size aktaracağım tekil örnekler değil..

Dün akşam saatlerinde, ardı ardına manşete konulmuş haberleri, seri halinde vereceğim..

Bunların solculuk ile, emperyalizm karşıtlığı ile, ezilenlerden yana olma ile ne alakaları var, bakın, siz söyleyin.

Birinci ana manşetleri:

“Yabancı yatırımcılar uyarıyor: Faizler yüzde 23’e çekilmeli, Türkiye’nin dolar rezervleri 5 hafta yeter!”

Kimmiş yabancı yatırımcılar?

Cevap veriyor, solcu geçinen Merdan Yanardağ’ın sitesi:

“ABD’de bulunan uluslararası yatırım danışmanlık şirketi Investec Asset Management’ın yöneticilerinden Werner Gey van Pittius.”

Yani?

ABD’nin.. Uluslararası yatırım şirketlerinden birisinin.. Yöneticilerinden birisi..

“Tavuğun suyunun suyunun suyu” diye bir Nasreddin hoca fıkrası vardır ya.. O hesap..

Tavuğun suyunun suyunun suyu bile, solcu Merdan’ın nezdinde, büyük bir itibar sahibi..

Tek kişi, “yabancı yatırımcılar” oluyor..

Manşete yerleşiyor.

“Faizler % 23’e çıksın.. Vatandaş ezilsin. Fakir fukara faizin altına yok olsun..” demeye getiriliyor..

Merdan Yanardağ da, “İnsanlar sömürülüyor” diye haber yapsın..

Kafa, bu kafa..

Birinci ana manşet haberi geçtik.

İkinci ana manşetleri:

“ABD’li büyükelçi: Suriye, ülkedeki Türk askerlerine saldırabilir!”

ABD para verip, internet sitesi kursa.. Sahibi olarak da John Bass’ı gösterse..

O dahi ancak bu kadar hainlik yapabilirdi..

ABD’li Robert Ford’a söyletilen sözlerin, Merdan’ın sitesinde haberleştirilen şekli şöyle:

“Ford, Rusya’nın, Suriye ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini, ancak Suriye’nin Türk askeri varlığına ‘geleneksel olmayan’ yöntemlerle karşı koyması durumunda bunu engellemeyeceğine dikkat çekti. Ford’un geleneksel olmayan yöntemlerden kastı, vur-kaç şeklindeki havan saldırıları ve askerleri rahatsız edecek saldırılar.”

Alçaklığa bakın.. Hainliğe bakın.. Namussuzluğa bakın..

Elin gavuru Ford’un küstahça söylediklerini, tek bir eleştiri ifadesi kurmadan, adeta desteklercesine, adeta Türk askerine karşı saldırıları övercesine, daha önemlisi benim tahminime göre teşvik edercesine, solcu Merdan’ın sitesi nasıl malzemecilik yapıyor!

Küçücük bir soru işareti bile koymuyor: “Türk askerine karşı vur-kaç olabilir de, ABD askerine karşı olamaz mı?”

Öyle ya..

3,5 milyon Suriyeliyi evine alan Türkiye’nin askerine saldırıyı aklından geçiren Suriyeli, 10 tane Suriyeliyi ülkesine almayan ABD’li askerlere gül verecek değil herhalde..

Türk askeri üç bölgede var ise..

ABD askeri 30 bölgede var..

En azından, akıl sahibi birisinin şunu sorması gerekir: “Suriyeliler, ‘Sınır güvenliğimizi korumak için ve geçici olarak burdayız’ diyen Türk askerine mi kızar, Suriye’nin her noktasına giren, kendi kafasından birisini yönetime getirmek için uğraşan ABD askerine mi kızar?”

Zalimden yana olunca, soru sormak da, akıllarına gelmiyor, tabii.

Geçelim, solcu Merdan’ın üçüncü skandal haberine..

“Heyet yolda ama ABD görüşmeyi hala teyit etmedi!”

Nasıl bir ihanet mantığı ile çalıştıklarını gördünüz ama..

Bu haberin spotunu da aktarayım, solcuların nasıl ABD kuklası olduklarını siz de görmüş olun:

“Dışişleri Bakan yardımcısı başkanlığındaki bir Türk heyeti ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık iki yıl tutuklu kalmasının ardından ev hapsine alınmasıyla başlayan yaptırım krizine dair çözüm yollarını görüşmek için Washington’a gitti. Reuters’ın haberine göre, ABD’den gelen son açıklamada ise ziyaretten haberdar olunduğu ama bir görüşmenin kesinleştirilmediği belirtildi.”

Haberin solcu Merdan’ın sitesinde yayına konulma saati dün 13.09..

Ben bu yazıyı yazar iken, yani 19.30 sularında, ilk görüşme yapılmıştı bile..

Türk heyetinin, randevu mutabakatı sağlanmadan, adeta dilenci gibi ABD’ye gittiği izlenimi verilmesinden, acaba Merdan Yanardağ’a, kim ne komisyon ödeyecek?

Bilmiyorum..

Ama gerçek ortada..

Daha yatsı olmadan, yalan ortaya çıkıyor..

Ama onlar yalanları sürdürüyorlar:

“Önemli iddia: İdlib Türkiye’nin kabusu olacak”

Adamlar sadece ABD’nin sesi değil..

İkili oynuyorlar. Bir yandan ABD’den. Bir yandan Almanya’dan besleniyorlar.

Bu sefer de Der Spiegel dergisinden aktarıyorlar:

“Almanya’da yayın yapan Der Spiegel Dergisi, Türkiye’nin İdlib’e yönelik başlatacağı bir operasyonun kabus olacağını yazdı.”

Uzun uzun aktarmaya gerek yok..

Haber diye yutturulan bu palavraların, kimsenin duymadığı iki ismin analizi olduğunu şu cümleden öğreniyoruz: “Dominik Peters ve Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan analiz haberde.”

Bildiğiniz Peters’lerden biri.. Poop’lardan biri işte..

Aynı anda yayında olan bir başka manşet haberleri:

“FT: Yatırımcılar Erdoğan’ı cezalandırıyor”

Hani ABC Gazetesi ismini falan bıraksalar, “ABD’nin şaklabanı Merdan” deseler sitenin ismine.. Daha isabetli olurmuş..

İnsan, yabancı kaynaklardan haberler yapar da.. Bu kadar mı, ABD sözcülüğüne soyunur?

Bir haber daha vereyim.. İhanetin ne boyutta olduğunu siz de takdir edin:

“Rahip Brunson’la ilgili kritik iddia”

Neymiş o iddia?

Şu imiş:

“ABD Dini Özgürlükler Komisyonu üyesi Kristina Arriaga de Bucholz, ev hapsinden bulunan rahip Brunson’a ilişkin, ‘Şu anda korkunç tehlikede. Eğer tutulduğu apartmanı bir çete basarsa bunu hiçbir sayıda Türk polisi durduramaz’ dedi.”

Hani diyesim geliyor, “Rahip kılıklı casusun can güvenliği bu kadar önemli ise..

Söyleyelim hakime, tekrar tutuklasın..

Can güvenliği de, tehdit altında olmasın..”

Ne dersin, solcu Merdan?

Ne dersin, dürüstlük pozları ile, Türkiye’yi ABD’ye peşkeş çekmeye kalkışan Merdan!