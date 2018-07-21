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5 bilirkişi ismi, 5’i de Başkan’a düşman!

21 Temmuz 2018 Cumartesi

“Astığı astık, kestiği kestik tek adam diktatöryasında yaşıyoruz” diyorlar..

“Özgürlükler askıda” diyorlar..

“OHAL’in kalktığına kimse sevinmesin, OHAL’den daha beter yasalar TBMM’de görüşülüyor” diyorlar..

Yalan söylemekte, gerçekleri çarpıtmakta o kadar ustalar ki..

Muhafazakar insanları bile etkileyip, en sonunda, onların içinden dahi “Canım bu kadar yoğun eleştiri olduğuna göre, içinde küçük de olsa haklılık payı olsa gerek.. Yetkilerin daha geniş eller tarafından kullanılması, özgürlüklerin artırılması, daha doğru olmaz mı?” diyenleri çıkarabiliyorlar..

AK Parti’nin tek başına iktidarının 16. yılında..

Somut yaşadıklarımızdan bir tane örnek vereyim..

Kimler, cami kapısında müslüman dövüp, “Adam dövüyorlar” diye bağırıyor, siz de görün.

Akit tv’ye açılmış bir dava var..

İstanbul adliyesinde duruşmaları sürüyor..

Mahkeme, “Konu uzmanlık gerektiriyor, bilirkişiye müracaat edelim” kararı vermiş..

Ardından da..

Konu; televizyon yoluyla hukuka aykırı yayın yapma iddiasını içerdiğinden..

“Gazeteciler Cemiyeti’ne bir tezkere yazarak, ehil bir bilirkişi ismi isteyelim” denilmiş.

Gazeteciler Cemiyeti de bir değil, beş tane bilirkişi olabilecek ismi, mahkemeye bildirmiş:

“Bizden bilirkişi istemişsiniz.. Çok teşekkür ederiz. Ama biz mahkemeyi etkilemiş olmayalım.. Bir tane isim gönderip, size dayatmada bulunmayalım.. Size 5 ayrı bilirkişi ismini önerelim. Siz onların içinden birisini seçebilirsiniz” demiş..

Nasıl, gözleri yaşartacak bir uygulama değil mi?

Gazeteciler Cemiyeti’ndeki adamları tanımasam.. Ben de şimdi, “Bu ülkede böyle yüce insanlar kaldı mı?” diye hüngür hüngür ağlayacağım..

Bunları tanımayanlar, hüngür hüngür ağlamaya hazırlanırken..

Ben size 5 ismi vereyim..

5 isimden hangisini seçerseniz seçiniz, diğerlerinden birisinin vereceği karardan farklı bir karar vermeyeceklerini siz görün.. 

Tornadan çıkmış gibi, 5’inin de aynı kafanın adamları olduğunu bilmiş olun.

Hepsi aynı kafadan.. Hepsi solak kesimden..

Hepsinin, Tayyip Erdoğan’a karşı ölümüne mücadeleye girip, kaybeden militan kesimden olduğunu görün..

Birinci önerilen isim, Av. Gökhan Küçük..

Uzun uzadıya araştırma yapmanıza gerek yok. Sosyal medya hesaplarında, açıkça CHP’yi destekler tarzda paylaşımları ile ünlü bir isim. HDP’den de yer yer destekleme amaçlı paylaşımları var. “Maksat, Tayyip Erdoğan düşmanlığı olsun.. CHP imiş, HDP imiş, fark etmez” diyenlerden..

“5 kişi önerilmişti. Diğerlerine bakalım” diyeceksiniz.

Buyrun bakalım:

“Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu.”

Bu kim?

Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği de yapan, AK Parti düşmanlığı için akademisyenler imza bildirisine katılan.. Birçok açıklamasında da, karşıtlığını açıkça dile getiren bir isim..

“Üçüncüye bakalım” diyeceksiniz.

Sizi kırmayalım, bakalım:

“Öğretim üyesi, Ulaş Kardan.”

68 kuşağı (68 kuşağı solcular için kullanılır ama.. O dönemin sağcıları da vardır)hemen çakmıştır.. “İsmi dahi kimden yana olduğunu net olarak anlatıyor” demişlerdir..

Yanılmıyorlar..

Bu öğretim üyesi de, ne kadar AK Parti karşıtı etkinlik, açıklama var ise.. Hepsinde “Katkım olsun.. Safım belli olsun” diyen tiplerden..

Hani muhatabımız, Ak Parti’nin icraatları lehine bir etkinlikte de yer alır.. “Bilim adamını, o statüsü ile değerlendirmek gerekir.. Bilim adamı iktidar yalakası değildir” deriz..

Ama attığı her adımda, AK Parti karşıtlığı var ise.. O zaman da sormak gerekiyor: “Bu yapılan da, muhalefet yalakalığı değil mi.”

Dördüncü isme geçelim..

Bu isim daha tanınır birisi..

17-25 Aralık FETÖ yargı ve emniyet darbesinden hemen sonra, AK Parti’yi iktidardan indirmek için girilecek ilk seçimlerden hemen önce.. “Siz emniyetten. Onlar yargıdan. Diğerleri siyasi partilerden.. Kimisi sosyal medyadan. Ama hepimiz, AK Parti’ye çullanacağız, devireceğiz” diye düğmeye basıldığı günlerde..

twitter’daki iftira içerikli yayınlar sonrasında gelen yasağın hemen sonrasında.. Anayasa Mahkemesi’ne açılan.. Ve bugün dahi hâlâ izah edilmesi mümkün olmayacak şekilde, binlerce dosyanın önüne geçirilerek, birkaç günde tedbir ve iptal kararı verilen twitter yasağının kaldırılması davasının davacısı Prof. Yaman Akdeniz..

Bu isim için fazla bir şey söylemeye gerek var mı?

Bence yok.

O günden kim olduğunu göstermişti..

Sonrasındaki dönemde de, o kimliğinden şüphe edilecek bir farklılığa imza atmadı.

Kişisel davalar açacak kadar olayları şahsileştirdi, üniversitelerde ders, konferans adı altında iktidar karşıtlığı.. İdarenin her eylemine itiraz.. Her kararına muhalefet..

“İktidarın bir tane de mi, doğru uygulaması yok” diye sordurtan fanatik bir çizgi..

Dolayısı ile bu ismin de ne mal olduğunu aktardıktan sonra..

Gelelim son isme..

O kim?

“Kerem Altıparmak..”

Bunun kim olduğunu sormayacaksınız..

Yaman Akdeniz’in, ikizi..

Anayasa Mahkemesine twitter ile ilgili açtıkları davadan bu yana.. Nerede Yaman var ise.. Orada Kerem Altıparmak da var..

Bu kadar iktidara zıt.. Bu kadar muhalefet seviciliğinde kardeşler..

**

5 ismin 5’ini de verdim.

5’inin de iktidar düşmanı, muhalefet sevicisi olduklarını aktardım.

5’inin de “Tek adam diktatöryasına gidiyoruz” diyerek kara propaganda yapan kesimin sözcülerinden olduklarını, bu kafanın çizgisinden isimler olduklarını aktardım.

Şimdi birisi bana cevap verebilir mi?

Bu nasıl bir tek adam ülkesi?

Tek adam ülkesinde… Yargıyı tek adamın belirlediği iddia edilen bu ülkede...

Hakim, “Bilirkişi raporu alacağım. Onun görüşüne göre karar vereceğim” diyerek topu bilirkişiye attığı dosyada.

Bilirkişi olması için, Gazeteciler Cemiyeti’nden isim istendiğinde...

Verilen 5 ismin 5’inin de “mahkemelerde tek adam diktatöryasının ürünü kararlar çıktığı”nı iddia eden isimler olduğu bir ülkede..

Nasıl oluyor da..

Yargı yerine kararları veren bu bilirkişilerin varlığına rağmen..

Tayyip Erdoğan düşmanlarının hakim yerine geçtiği açık iken..

“Tek adam”dan bahsedilebiliniyor?

Şimdi gelin de..

Bunların hem adam dövüp, hem de “Koşun koşun.. Burda adam dövüyorlar” diye bağıran uyanıklar olduğunu söylemeyin! 

 

YORUM YAZ

  • Yaaaa sabır....Yaaaa sabır....5 sa önce
    Başkana Allah sabırlar versin....yıllar yılı köşebaşlarını tutan bu güruh yüzünden millet bir arpa boyu yol alamadı...bu güruhu 6 aylığına dünyanın en gelişmiş ülkelerine yollayın o andan itibaren o ülkelerde ot bitmez veyao ülkeleri yönetenleri 6 aylığına Türkiyenin başına başına getirin siyasete tövbe ederler...dualarımız Erdoğana
  • adanalıadanalı7 sa önce
    ALLAH yardımcınız olsun ,milletimizi bu .... ve cehalet eğitimi almış okumuş hainlerden korusun ,,tek adam derler içlerinden bir tane adam çıkaramazlar abdullah gül efendiye yalvarırlar karşınıza traktörü geri sürdüğü için başkan olması gerektiğini iddia eden seçim gecesi konuşamayacak kadar içip zom olan aday çıkarır ve ona koltuk savaşı açarlar,,,ne diyim bilmemki iyiki o tek adam varda ülke bu yaratıklar tarafından kökünden dinamitlenmiyor.... bu arada sizede geçmiş olsun , iyi kötü savaşı kıyamete kadar , durmak yok yola devaaaaaamm...
  • AksiAksi8 sa önce
    Peki bu5 kisi AKP veya MHP veya SP veya IYI destekcisi olsaydi bu yaziyi yazacak miydin?
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Kimin ne destekcisi olduğuna alakar olduğunuza göre gazeticiler cemiyetinde neler döndüğünü okuyucu olarak anlamış oluyoruz. Her köşeye ortacağ ağı kurulmuş. Bunların üstesinden halk olarak geleceğiz. O zaman ne diyeceksiniz?
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Anlaman icin bir kaç fırın dolusu ekmek yemen gerekir, belki onada ömrünüz yetmez.Örümcekli beyinler bu devran mutlak dönecek..
  • erginergin2 sa önce
    gerçekten deonların hertürlü yalanlarına, çarpıtma ve saptırmalarına, spekülasyonlarına, desenfermasyonlarınainanan ,kanan, etkilenen güya AKP liler de oldu. Zaten AKP nn oy kaybına uğramasınınnedenlerinden biri de bu
  • Kanber sözübirKanber sözübir1 sa önce
    Yani demek istiyor ki: yeniakit her koşulda doğrusuyla yanlışıyla akp'yi destekleyen yandaş bir gazete olduğu için, iktidara muhalif bir bilirkişi gazeteye de otomatikman muhalif olur ve olumsuz yönde karar verebilir. Ama dikkat ederseniz hangi habere karşı dava açıldığından ve o haberin içeriğinden hiç bahsetmiyor.
  • YYYYYYYY1 sa önce
    pttkamu bankalarımebibbüniversitelersosyalyardımvakfıfull artı full fetö dolu.BU KURUMLAR: bizzat çalışanları tarafından sabote ediliyor. müşteriler kovuluyor. vatandaş mağdur edilip devletle karşı karşıya geliyor. şikayetvar.comgibi siteler incelensin, 100binlerce şikayet var. vatandaş kan ağlıyor. KÜÇÜK KÜÇÜK YANLIŞLARKÜÇÜK KÜÇÜK HAİNLİKLERKÜÇÜK KÜÇÜK DEVAMLI HATALARDEVAMLI AYNI HATALARAYNI SIKINTILARSÜREKLİ MAĞDURİYETHERYERDE MAĞDURİYETFETÖ TAKTİKLERİDİR. görünmeyen yanlışlıklar kasıtlar yapılıp Vatandaş Nefret Ettiriliyor
  • kibarcikkibarcik50 dk önce
    ... şapı kaynatsan olurmu şeker bu cinsini şey etsınler cınsıne ceker bunların alayı dınııslam düşmanıdır gusulsuz vede abdessızdırler veselam
  • YalnizKurtYalnizKurt9 sa önce
    Sizin gazetenize acilan dava ile Akp ve Erdogan dusmanliginin alakasini anlayamadim sayin Ali bey...
  • GolgeAdamGolgeAdam2 sa önce
    Ne demek yani Diayanetten mi bilir kisi isteseydi mahkeme ...
  • ErdoğanErdoğan1 sa önce
    ZATEN YARGITMOBB DİSK TABİBLER BİRLİĞİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÇDDD TÜRKİYE AVUKATLAR BİRLİĞİ SAY SAY BİTMEZ ADAMLAR HER YERDE MANTAR GİBİ BİTMİŞLER PEKİ BUNU NASIL BAŞARDILAR HEM PKK HDP YE DESTEK VERİPİ HEM ÜLKESİNE İHANET EDEREK BU DERNEKLERİ NASIL SOLAKLARLA DOLDURDULAR ÇOK BASİT ATATÜRKÜN ARKASINA GİZLENİP ATATÜRKÜN ADINI HUNHARCAKULLANARAK HER YERİ İŞGAL ETTİLER VE HAATTA HIYANET İÇİNDE YÜZÜYORLAR DEVLET NE YAPIYOR SADECE İZLİYOR İZLEMESİN ARTIK ŞU DERNELKERİN YARGININ ÜNİVERSİTELERİN İÇİNİ DIŞINI TEMİZLESİN NERDE BU ÜLKEYİ SEVEN VATANINA BAYRAĞINA AŞIK MİLLİ İNSANLARVARSA GETİRİP ONLARI YERLEŞTİRSİNKİ BU ŞEREFSİZLERE MEYDAN BOŞ KALMASIN
  • Ömer GençÖmer Genç20 dk önce
    Yyy rumuzlu kardeşim dediklerinin eksiği var fazlası yok.Bilinçli bilinçsiz ihanet dolu heryer.Gebze Kocaeli perişan halk otobüsu servis mafyasi bağıran eksozlar şehri trafiği rehin almış.Şikayet eden pişman oluyor.

Ali Karahasanoğlu

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