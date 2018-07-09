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1924 yeminine var mısınız?

09 Temmuz 2018 Pazartesi

24 Haziran’da yapılan seçimle, yeniden cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan, bugün yemin ediyor..

Aslına bakarsanız, laik sistemler için yemin, “çıkmaz sokak”tır..

Bir yandan inançları dışlayan, en azından inançlara değer vermeyen.. Daha hafif söyleyelim:  “İnançlardan hareket etmeyen” bir sistem..

Diğer taraftan soyut ifadeler üzerine “söz verme” eylemi..

Birbiri ile çelişen kavramlar, yan yana...

Zaten, yemin etmek, laikliğin doğasına aykırı değil miydi?.. Aykırı idi ama.. Ne yaparsınız?

İnançsızlık da, zaten böyle bir şey!

Bir kafa karışıklığı!

Kendi yaptığı puta tapmak!

Putunu kendi eli ile yapar. Sonra da.. İşine gelince, kendi yaptığı putunu kendisi yer..

Bir yandan “Kanunlar, dayanağını ilahi kaynaklardan değil, pozitif bilimlerden almalı” derler..

Ama o kanunları hazırlama, belirleme, hayata geçirme noktasında görev verdiği kişilere, “Göreve başlarken yemin et de, söz ver de.. Sana inanayım, sana güveneyim” çağrısı yaparlar.. Oysa yeminle ilgili düzenleme yapılırken, laikliğe inananların hemen karşı çıkması gerekirdi: 

“Yemin mi? O da ne? Kaynağını nereden alıyor? Dini kaynaklardan çıkan yeminin laik sistemde ne işi var?”

Demeleri gerekirdi ama. Diyemiyorlar..

İnsanın doğasında olan “inanç”a ihtiyaç hissediyorlar.. “Her şey görünenden ibaret değildir.. Bir de güvenmemiz lazım” diyorlar..

“Herkesin tepesine bir polis dikemeyiz.. Biraz da insanımıza inanmamız lazım, inanmamız için de, söz vermeniz lazım” diyorlar..

Yemin kavramını, laik sisteme dahil ediyorlar..

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Cumhuriyet anayasalarından önce..

1876 Osmanlı Devleti anayasasına bakalım..

Bakın yeminle ilgili madde nasıl düzenlenmiş:

“MADDE 3.- Saltanatı Seniyei Osmaniye Hilâfeti Kübrâyı İslamiyeti haiz olarak Sülâlei Âli Osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlada aittir. Zatı Hazreti Padişahi hini cüluslarında Meclisi Umumide ve Meclis müçtemi değilse ilk içtimaında Şer’i Şerif ve Kanunu Esasi ahkâmına riayet ve vatan ve millete sadakat edeceğine yemin eder.”

Padişahlık makamına kimin oturacağı belirtildikten hemen sonra, göreve başlanırken, İslam Dinine ve yürürlükte olan anayasaya bağlı kalınacağına yemin ediliyor. Bir de “vatana ve millete sadakatten ayrılınmayacağına” söz veriliyor..

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Geliyoruz Cumhuriyet anayasasına.. 1924 Anayasası’nın ilk halindeki yemin metni nasıl?

Şöyle: “Madde 38: Reisicumhur intihabı akabinde ve Meclis huzurunda şu suretle yemin eder: (Reisicumhur sıfatı ile Cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men Türkiye’nin şan ve şerefini vikaye ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmıyacağıma “Vallahi”).

Yemin edilirken, hem “vallahi” ifadesi ile, Allah’ın adı üzerine yemin ediliyor. İslam dinine uygun şekilde..

Hem de.. İslam dininin temel kavramları ile çelişen hiçbir ifadeye, yemin metninde yer verilmiyor..

1928’deki Anayasa değişiklikleri ile yemin metni, aynı maddede şöyle düzenleniyor:

“Madde 38- Cumhurbaşkanı, seçiminden hemen sonra Meclis önünde şöyle andiçer:

‘Namusum üzerine söz veririm ki: Cumhurbaşkanı olarak, Cumhuriyet kanunlarını, milletin egemenlik esaslarını sayacağım. Ve bunları müdafaa edeceğim. Türk milletinin mutluluğuna bütün bağlılığımla, bütün kuvvetimle çalışacağım. Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en son şiddetle önleyeceğim. Türkiye’nin şanını, şerefini koruyup yükseltmek, üstüme aldığım görevin isterlerini yerine getirmek için olanca varlığımla çalışmaktan asla ayrılmıyacağım.”

Bu değişiklik ile, “Vallahi” ifadesi kalkıyor..

“Namusum üzerine yemin ederim ki” geliyor.. Yemin edenin namusu yok ise.. Yemin de havada kalıyor!

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Geliyoruz, 1960 darbesinden sonraki yemine.. O kadar başka bir platforma savruluyoruz ki.. Yemin kelimesinden bile rahatsız olmuş, 1960 darbecileri..

Madde metni şöyle: “And İçmesi

Madde 96- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde şöyle and içer: “Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin bağımsızlığına, Vatanın ve Milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve savunacağıma; insan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmıyacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.”

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1980 darbesinden sonra, saflar daha da netleşiyor.. Yemin metnine “laiklik” ifadesi girdiği gibi, bir de Atatürk ilke ve inkılapları da dahil ediliyor.. Yine Allah’ın adı üzerine bir söz verme, söz konusu değil.. Namus ve şeref üzerine and içiliyor!

Madde metni şöyle: “C. Andiçmesi

MADDE 103. – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, (..) Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

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Tüm bu bilgiler ışığında, teklifim şu:

Var mısınız, Kurtuluş Savaşı sonrasında 1924 Anayasası’nın ilk halindeki metni yeniden getirmeye..

Yemin edilecek ise, Allah ismi üzerine yemin etmeye!..

Bir yandan “laiklik”, bir yandan da laikliğin tam zıttı “yemin”i yan yana koymamaya!

 

YORUM YAZ

  • Ömer TüreÖmer Türe4 sa önce
    Tamam dediğiniz gibi olsun, mecliste herkes müslüman olmak dür durumunda da değil, e müslümanın kendi inancına göre yemini nerede kaldı? Bu ülkenin çoğunluğu müslümansa tüm kanunlar neden azınlıklara uygun?Müslümanın cuma günü bile tatil değil, ama yahudinin hristiyanın pazarı tatil. Vs vs ... Azınlıklar anayasası mübarek.
  • AvniAvni4 sa önce
    (Yunus 14) Allah nasıl davranacağımızı (adalet veya zulüm)göstermek için daha öncekilerin ardından Halefleri olarak yerlerine getirdi.Şimdi kalkmış çocukça var mısınız şöyle yemine diyorsunuz.Yanlış esas alınarak kıyasen, yeni kurulan hüküm/ çözümnekadar doğru ve adil olur?Onlar bizim örneğimiz değil ki.Şimdi vallahi üzerine yemine var mısınız diyorsunuz!Güzel de peki başka din veya dinsiz biri ise n'olacak!İkrah doğru mu.Bu nedenle hasmına zihniyet ve ahlak olarak dönüşen hiç bir kişi,grup doğru ve adil gelecek kuramaz..FETÖ 40 yıl hile,yalan,zulüm, murailik ile kurduğu yapı ne kadar kısa sürede tepe takla oldu gösterdi Allah..Bakara 251/Eğer Biz bir kısım insanları diğerleri ile def etmeseydik,yeryüzü fesada giderdi.Dile kolay 40 yıl.Neleri yoktu.Batı dahi arkasında idi..Şimdi siz kalkmış hemen kibir ve şımarıklık ile dün bize mağrurca ,despotca davrananlargibi tavır takınıyorsunuz .Yazık
  • Ibrahim akIbrahim ak4 sa önce
    Dogru soylursun dini dislamak degil sadece islami dislamak ve muslumanlara zulmetmektir
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Selam ve dua ileulke yonetimindeyetki verilenler millet sizei vekil tayin etmisse sozunuze sadik kalin en cok mahkemelerde namusunve serefin uzerine dogruyu konusacagina yemin edermisin bence yalan konusanlar inandirici olsun diye bazi yalan konusanlar konusmasina allah yokarida allah sahit anam babam olsun peygamber sefat etmesin hala soylemek istedigini en sona birakirdinleyende sabir tukenir dogru soze yemin gerekmez goreve baslayan millet vekillerine basarilar dilerim bu geminin icinde sizde varsiniz yemin etti hirsizlik yapiyor yemin etti yalan konusuyorkisiligile birlikde inaclarinada zarar veriyor insan yalan konusacaksa yemine gerek yokderim hep durust olani severim
  • ihsihs2 sa önce
    Peki ALLAH adına yapılan yeminde ateistler nasıl yemin edecek? Sizce sayıları yeterince fazla değil mi?
  • BatuhanBatuhan4 sa önce
    ....
  • SelamSelam2 sa önce
    Yaşasın tam bağımsız laik Atatürkçü Türkiye
  • Lokman amcaLokman amca4 sa önce
    ben yokum.o dediğin yemin ve sonrakilerde ben yokum.
  • HubeydullahHubeydullah2 sa önce
    1924 anayası ile yemin olmaz.Çünkü yemin içinde çok Türk kelimesi geçiyor, fazla ırkçı bir yemin olmuş. Biz müslümanlar kendimizi Allah'a teslim ettikten sonra Türklüğümüzü kaldırıp attık, tek bir ümmet olduk. 1924 anayasına Türk yerine ümmet kelimesi eklenirse olabilir. Türk diye yemin edersek aramızdaki 5 milyon Arap suriyeli kardeşlerimiz alınıp üzülebilir. Türk olaylarını bırakalım artık ümmet olalım. TSK adı da değişsin ümmet veya islam silahlı kuvvetleri olsun.
  • Dilemmanın böylesiDilemmanın böylesi2 sa önce
    Devletin sınırı nerde başlar nerde biter, bilen var mı? Peki ya dinin sınırları? Devlet dine müdahale edebilir ama din devlete müdahale edemez, öyle mi? Vaaz modundayken dinimiz hayatın bütününü kapsar, Kur'an kainatı okuyor, deriz ama aynı dine laiklik önünde diz çöktürme garabetini sergileriz, Kur'anı da bireylerin vicdanına hapsederiz, din Allah ile kul arasında vicdan muhasebesidir der işin içinden çıkarız. Çıkarız da, öte yandan laiklik eliyle her türlü dinsizliğin hayatın her alanına pompalanmasına ses etmeyiz. Etiketinde din yazılamayacak her şey olsa olsa laiklik olabilir nasılsa, değilmi ya?
  • YalnizKurtYalnizKurt9 sa önce
    Sizde ki Ataturk dusmanligi Oteki taraftaki Erdogan dusmaligindan 15 level daha hastalik derecesinde ilerde Allah islah etsin ne diyelim.
  • CHPiktidarının gerçeksonuCHPiktidarının gerçeksonu8 sa önce
    İmansız bir herifin kurduğu rejimin en önemli kırılma noktasındayız! Müslümanı inim inim inleten, ona gün yüzü göstermeyen bu sistem artık çatırdıyor! Bakarsınız, 10 yıl içerisinde atatürk ismi anıldığında kimse o tarafa doğru başını çevirip bakmıyor bile olacak artık..
  • And içmekAnd içmek2 sa önce
    İslamı ve ona ait herşeyi yok edeceğiz diye afedersiniz bi taraflarından uydurdukları kelimelerle olmayan namus ve şerefleri üzerine yemin ediyolar. "And içerim " ifadesi kadar basit gereksiz bir komedi icat ettiler. Şimdide kalkmış yorumcuların bir kısmı ya millet vekili müslüman değilse Allah üzerine yemin etmek zorunda mı diye goy goylanıyolar. Ulan ... herifler çoğunluğu müslüman olan ülkede azınliğın putlarına and içilmesini istemeye hala utanmıyormusunuz. Laik olmadığı halde laiklik ve müslümanın tasvip edemeyeceği bi takım inkılaplar üzerine and içirmeye çalışmak en alt ifadesiyle zulümdür. Ama artık zulmün sonu gelmiştir. Allahın Cemal yüzü müslümanlara dönüktür inşallah ve ahlak yoksunu azınlığın müslüman çoğunluğa tahakkümü yerle bir olacaktır.
  • Mehmet tMehmet t10 sa önce
    1.si laiklik dini dışlamak değildir, avukat olup da daha bu kavramları bilmediğinize inanmıyorum onun için niyet daha da nefret ekmek galiba.2.si Elhamdülillah ben de Müslümanım ama meclise giren herkes Müslüman olmak zorunda değil, onun için herkeste ortak değer olan namus ve şeref üzerine yemin etmenin veya eşanlamlısı and içmenin neyi yanlış?
  • HalilHalil6 sa önce
    Laiklik gerçekte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması mıdır? Devletsiz millet olsa bile milletsiz devlet olur mu? Kendi ürettiği kavramlarla bile çatışan laiklik, müdafiini münafık eder mi etmez mi? “Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. "Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” diyen bir ateistin anti-islami ilke ve inkilaplarına bağlılığa yemin, dinli midir dinsiz midir? Yemin Allah'a değilse kime yapılmıştır? Allah'a yapılmışsa ortada bir üç kağıt var mı yok mu? Bir mümin bu yemini ettiğinde bu yemine bağlı kalınır mı kalınmaz mı? Yemin aslında müslümanı yönetimden uzak tutmak için konuşlanmış kurgusal bir komplo mudur değil midir? Orada yemin adı altında zulüm var mı yok mu? Sorun çok açık ortada ama kelli felli adamlar buna çare düşünemiyor.
  • Secih BaşaranSecih Başaran2 sa önce
    BUNLAR İŞİN FORMALİTESİ, SEÇİLMİŞ LER, SEÇİMLE YETKİYİ ALIR GERİSİ FORMALİTE. ALİ BEY SİTEM EDİYOR HAKLI OLARAK, LAYIK AVRUPADA BU İŞLERİ İNCİLE EV BASIP YEMİN EDEREK YAPIYORLAR, MAHKEMELERDE İNCİLE EL BASIP YEMİN EDEREK, EVLİLİKLER KİLİSEDE PAPAZA KIYDIRIYOR,BÜTÜN BU İŞLEMLERDEN HİÇ KİMSE RAHATSIZ OLMUYOR,BİZDE NİKAHI MÜFTÜNÜN KIYMASI MİLLETİ AYAĞA KALDIRIYOR. ORDA İNANÇLI OLANLAR İNANÇLARINA GÖRE YAŞARKEN,İNANÇSIZ OLANLAR SAYGIDA KUSUR ETMİYOR. RAHİBE, RAHİP,KEŞİŞ HÜRMET GÖRÜYOR, BİZDE İSE!!!. YANINDAN GEÇEN, OTURAN BİR SUFİ GÖREN DELİYOR HEMEN EN YAKININDAKİNE NE İŞİ VAR BUNUN, SESLİ BİR ŞEKİLDE ARABİSTANA DİYE İSTİKAMET VERİYOR. AVRUPADA DİNE ''LAYIK'', BİZDE DİNE '' LA''İK İLE SET ÇEKİLİYOR. BU, DİN İLE GÜÇLENİP YÜKSELMİŞ,600 YIL DÜNYAYA HÜKÜM SÜRMÜŞ,BİR MİLLETE PARANGA VURMAKTIR. BİZDE BAZI AHMAKLAR DİNİ GERİCİLİK DİYE GÖSTERMEYE ÇALIŞIRKEN, PEŞİNDEN GİTTİKLERİ AVRUPALILAR KADAR BİLE OLAMIYOR. İŞİN TRAJİK ÖTESİ YANİ AVRUPANİN BU MODELİ OSMANLI'DAN ALDIĞINDAN BİHABER, RÖNESANSIN BİR SANAT AKIMI OLDUĞUNU ZANNEDİYOR, RÖNESANSIN İSLAMDAN KOPYALANDIĞINI BİLE BİLMİYOR, NASIL BİLECEK Kİ BİR GÜNDE DİLİ, TAKVİMİ, KIYAFETİ DEĞİŞTİRLMİŞ NASIL BİLECEK, BUGÜN ÇOCUĞUNUN İSTEMEDİĞİ BİR KAZAĞI GİYDİREMİYENACİZİN DEDELERİ ŞAPKA TAKMADIĞI İÇİN ASILMIŞ. İŞTE DEDİĞİM GİBİ BUNLAR FORMALİTELER! HERŞEY FORMALİTE İLE BAŞLAR, FORMALİTE İLE BİTER!

Ali Karahasanoğlu

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