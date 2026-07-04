Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda

İstanbul’da etkili olan her sağanak yağışta aynı çile katlanarak büyümeye devam ediyor.

Altyapı yetersizliği ve ihmalkarlık nedeniyle şehrin tarihi ve kültürel merkezleri bir kez daha sulara teslim oldu.

“İFTAİYEYE, BELEDİYEYE ULAŞAMIYORUZ”

Son olarak Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nı basan sel suları, binlerce nadide eseri ve esnafın emeğini sular altında bıraktı.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı Derneği’nin X hesabından yapılan paylaşımda, “Çarşımızı su bastı, itfaiye, belediye hiçbir yere ulaşamıyoruz; kitaplarımız sular altında” denildi.

ÜSKÜDAR’I YÖNETEMEDİ İBB’YE TALİP

Üsküdar CHP’ye geçtikten sonra ortaya çıkan ve yıllardır süregelen kronik altyapı sorunlarına tek bir çivi dahi çakmayan, esnafın ve vatandaşın derdiyle dertlenmek yerine gözünü İBB Başkanlığı koltuğuna diken Sinem Dedetaş ve saz arkadaşları ise yine ortada yok.

Vatandaş can ve mal derdiyle boğuşurken, sorumluların nerede olduğu, neyle meşgul olduğu büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Halk, sel sularıyla kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışırken, belediyenin bu basiretsizliği ve umursamaz tavrı ilçede büyük infiale yol açtı.

LÜZUMSUZ MASRAFA VAR ALTYAPIYA YOK

Ayrıca Sinem Dedetaş İslami hareketin kalbi olarak görülen Üsküdar’da Noel Çarşısı gibi icraatlara imza atmış, bu da yetmez gibi twerk kursu açarak ilçe kadınlarına ahlaksız eğitimler verdirmeye çalışmıştı.

İlçenin ihtiyaçlarına hiçbir cevap veremeyen Dedetaş’ın lüzumsuz icraatlara para harcarken sorunları çözmek için kılını kıpırdatmaması, “İşte CHP zihniyetinin özeti” yorumlarına neden oldu!..