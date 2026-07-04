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Gündem Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu
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Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini devralmasının ardından belediye hizmetlerine yönelik eleştiriler sürekli gündeme geliyor. İstanbul'da geçtiğimiz saatlerd etkili olan sağanak yağış sonrası birçok noktada yollar adeta göle döndü, trafik aksadı. Ortaya çıkan manzara karşısında bazı İstanbullular, yaşanan su baskınları ve altyapı sorunları nedeniyle CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Temmuz Cumartesi günü için yaptığı açıklamada gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuş, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu. Ancak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte özellikle Üsküdar'da bir rögar hattında meydana gelen taşma sonucu yollar suyla kaplandı.

Bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bazı sürücüler ve vatandaşlar altyapının yetersiz kaldığını belirterek İBB'yi eleştirdi. 

Yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar, yağış öncesinde yapılan uyarıların tek başına yeterli olmadığını savunarak, benzer görüntülerin sürekli tekrar etmesi nedeniyle CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

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