Zorlu Hatay deplasmanına öncesi Galatasaray'dan kötü haber
Hatayspor maçına cezalı Christian Luyindama, Marcao ve Yedlin'den yoksun şekilde savunması dağınık şekilde çıkacak Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Galatasaray'dan peş peşe kötü haberler geliyor.
Marcao, Luyindama ve Yedlin'siz savunma hattıyla Hatay'ın güçlü hücum silahlarıyla boğuşacak sarı-kırmızılılar, şimdi de 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Resmi siteden yapılan bilgilendirmede, Milli Takım'a giden 2 futbolcuda pozitif vaka olduğu belirtildi.
Fatih Terim de cezalı
Rizespor maçında rakip ile küfürleştiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim de bu karşılaşmada kulübede olmayacak. Şampiyonluk iddiasını koruyan Sarı-Kırmızılılar, ligin formda ekiplerinden Hatay'a karşı önemli eksiklerle mücadele edecek.