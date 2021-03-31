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Spor Zorlu Hatay deplasmanına öncesi Galatasaray'dan kötü haber
Spor

Zorlu Hatay deplasmanına öncesi Galatasaray'dan kötü haber

Hatayspor maçına cezalı Christian Luyindama, Marcao ve Yedlin'den yoksun şekilde savunması dağınık şekilde çıkacak Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:05:00 -
Zorlu Hatay deplasmanına öncesi Galatasaray'dan kötü haber

Galatasaray'dan peş peşe kötü haberler geliyor.

Marcao, Luyindama ve Yedlin'siz savunma hattıyla Hatay'ın güçlü hücum silahlarıyla boğuşacak sarı-kırmızılılar, şimdi de 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan bilgilendirmede, Milli Takım'a giden 2 futbolcuda pozitif vaka olduğu belirtildi.

Fatih Terim de cezalı

Rizespor maçında rakip ile küfürleştiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim de bu karşılaşmada kulübede olmayacak. Şampiyonluk iddiasını koruyan Sarı-Kırmızılılar, ligin formda ekiplerinden Hatay'a karşı önemli eksiklerle mücadele edecek.

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Yorumlar

Erdal

Korkmayın korkmayın hakem eksiklerinizi giderir. Bir de VAR olayı var tabiki. 3-0 önde başlıyorsunuz maçlara zaten
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