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Gündem Zonguldak'ta vahşet evi: 17 Yaşındaki kızı zincire vurup işkence yaptılar!
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Zonguldak'ta vahşet evi: 17 Yaşındaki kızı zincire vurup işkence yaptılar!

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Zonguldak'ta vahşet evi: 17 Yaşındaki kızı zincire vurup işkence yaptılar!

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincir ve kelepçeyle eve bağlayan vicdansız anne ve baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.T'nin (17), babası tarafından darbedilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin ve anne Sevil T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı.

Öte yandan S.T'nin, diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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