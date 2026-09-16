ABD yerle bir oldu! Arakçi o raporu açıkladı

İran ile ABD arasındaki savaşta Washington’ın uğradığı askeri kayıplara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği tarafından Kongre’ye sunulan “Operation Epic Fury” raporuna ilişkin paylaşım yaptı.

Arakçi, İran’ın savunmasız olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki göstererek, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının İran saldırılarında ağır kayıplara uğradığını belirtti.

Arakçi: Bu yalnızca buzdağının görünen kısmı

Arakçi paylaşımında, “İddia: İran savunmasızdır” ifadesinin ardından yüzlerce ABD askeri üssünün yok edildiğini ve onlarca uçağın yakıldığını söyledi.

İranlı Bakan, kamuoyuna yansıyan kayıpların gerçek tablonun tamamını oluşturmadığını öne sürerek zamanı geldiğinde daha fazla bilginin açıklanacağını belirtti.

Pentagon raporundan dikkat çeken bilanço

Arakçi’nin açıklamasının ardından gözler 14 Eylül’de yayımlanan Pentagon Başmüfettişliği raporuna çevrildi.

Raporda, 28 Şubat-30 Haziran dönemindeki savaşın ABD açısından maliyeti ve askeri kayıpları ayrıntılarıyla ele alındı. İran saldırılarında Orta Doğu’daki ABD üslerinde yüzlerce bina ve diğer yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı, onlarca Amerikan hava aracının da hasar aldığı ya da imha edildiği kaydedildi.

Rapora ilişkin yayımlanan ayrıntılara göre kayıplar arasında F-15E savaş uçakları bulunurken bir F-35A'nın düşman ateşiyle hasar gördüğü, A-10 dahil başka hava araçlarının da kaybedildiği veya zarar gördüğü belirtildi. MQ-9 Reaper İHA'ları da kayıplar arasında önemli yer tuttu.

ABD'nin mühimmat stokları da darbe aldı

Pentagon denetçilerinin tespitleri yalnızca uçak ve tesis kayıplarıyla sınırlı kalmadı.

“Operation Epic Fury”nin ilk dört aylık maliyetinin yaklaşık 33,4 milyar dolara ulaştığı, bunun 22,3 milyar dolarının mühimmat harcamalarından kaynaklandığı bildirildi. Raporda yoğun mühimmat kullanımının ABD ordusunda bazı kritik mühimmatlar açısından “stratejik stok açıklarına” yol açtığı belirtildi.

ABD'nin Bahreyn'deki önemli deniz lojistik tesisinin de İran'ın İHA ve balistik füze saldırılarından etkilendiği rapora yansıdı. ABD diplomatik tesislerindeki hasarın ise yaklaşık 184 milyon dolar olduğu bildirildi.

Tahran'dan “daha fazlasını açıklayacağız” mesajı

Pentagon'un kendi denetim mekanizmasının ortaya koyduğu kayıpları paylaşan Arakçi ise Washington'ın açıkladığı rakamların tablonun tamamını göstermediğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanı, gerçek kayıplara ilişkin daha fazla ayrıntının ilerleyen dönemde Tahran tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi.