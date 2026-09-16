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Ekonomi Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak!
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak!

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Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını açıkladı.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 yılında maaşlara yapılacak artışlara çevrilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ve ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek burada yaptığı açıklamada memur ve emekli maaşlarının ne kadar artacağını da açıkladı.

Şimşek memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon düzeyinde artırılacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor... 

 

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Yorumlar

Hakan

Bu kadar emekliyi açlığa mahkum ettiniz. Allah'tan korkun, tek yaptığın faiz'i korumak. Emekli açlıktan ölüyor, görün artık, Hergün 3 harfli marketler durmadan fiyat güncelliyor

akıncı

tüikin yalan enflasyon oranlarıyla nereye kadar gidecek bakalım. Sizin hesabınız varsa Rabbimide bir hesabı var...
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