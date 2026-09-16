Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak!

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027 yılında maaşlara yapılacak artışlara çevrilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme ve ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek burada yaptığı açıklamada memur ve emekli maaşlarının ne kadar artacağını da açıkladı.

Şimşek memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon düzeyinde artırılacağını söyledi.

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