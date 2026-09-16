Mağdur edebiyatı! Hüseyin Aygün yine tahrik etti!
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CHP Eski Milletvekili Hüseyin Aygün, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılınca mağdur edebiyatına sarılarak tahriklere başladı.
TBMM 24. Dönem Milletvekili Hüseyin Aygün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılınca mağdur edebiyatına sarıldı.
Mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aygün; “19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına destek açıklaması niteliğindeki yazılarım nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi dün. Dava, hapis, tutuklamayla, tarihte hiçbir sömürü, baskı ve zulüm rejimi ayakta kalmamıştır” diyerek halkı devlete ve yargıya karşı tahrik etmeyi sürdürdü.
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