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Gündem Aralarında İmamoğlu da var! CHP’nin şaibeli kurultay davasında sıcak gelişme
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Aralarında İmamoğlu da var! CHP’nin şaibeli kurultay davasında sıcak gelişme

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Aralarında İmamoğlu da var! CHP’nin şaibeli kurultay davasında sıcak gelişme

CHP’nin Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nda “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan davada yeni gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21 Ekim 2026’ya ertelendi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu Özgür Özel’e bıraktığı 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ceza davasında yargılama devam ediyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dosya ele alındı.

Mahkeme, duruşmanın ardından davanın 21 Ekim 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

İmamoğlu da sanıklar arasında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38. Olağan Kurultay’da bazı delegelerin iradesinin çeşitli menfaatler sağlanarak etkilenmeye çalışıldığı ileri sürülüyor.

İddianamede bazı delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaları karşılığında para verildiği; bazı kişilere belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği adaylığı teklif edildiği, bazı delege ve yakınlarına CHP’li belediyelerde iş imkânı sağlandığı ve alışveriş kartları dağıtıldığı öne sürülüyor. Bunlar savcılığın iddianamede yer verdiği suçlamalar olup dava henüz sonuçlanmış değil.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebi

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer sanıklar hakkında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Ekrem İmamoğlu divan başkanlığı görevini yürütmüş, gerçekleştirilen seçim sonucunda Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçilmişti.

Gözler şimdi 21 Ekim’de gerçekleştirilecek yeni duruşmaya çevrildi.

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