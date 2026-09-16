Tırnağınızda bu değişiklik varsa dikkat! Bir kez ortaya çıktıysa...

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uz. Dr. Hasan Tak, tırnak mantarı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Tıp dilinde "onikomikoz" olarak adlandırılan tırnak mantarının dermatofitler, mayalar veya küf mantarlarının tırnak dokusuna yerleşmesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Tak, enfeksiyonun en sık ayak tırnaklarında görüldüğünü ancak el tırnaklarını da etkileyebildiğini belirtti. "SARARMA VE KALINLAŞMA TIRNAK MANTARININ BELİRTİSİ OLABİLİR" Tırnakta sararma, beyazlaşma veya kahverengileşme, kalınlaşma, yüzeyde pürüzlenme, kırılma ve parçalanmanın tırnak mantarını düşündürebileceğini kaydeden Tak, tırnağın yatağından ayrılması, kötü koku ve ileri vakalarda ağrının da görülebileceğini söyledi. Ortak kullanılan havuz ve spor salonları, ayakların uzun süre nemli kalması, dar ve havasız ayakkabılar ile aşırı terlemenin risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Tak, diyabet, dolaşım bozuklukları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve ileri yaşın da tırnak mantarı riskini artırabileceğini ifade etti.