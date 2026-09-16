Tırnağınızda bu değişiklik varsa dikkat! Bir kez ortaya çıktıysa...
Tırnak mantarının tırnaklarda kalınlaşma, renk değişikliği ve şekil bozukluğuna yol açabilen yaygın bir enfeksiyon olduğunu belirten Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uz. Dr. Hasan Tak, hastalığın genellikle kendiliğinden düzelmediğini söyledi. Tak, tedavinin enfeksiyonun yaygınlığı ve şiddetine göre planlanması gerektiğini belirterek, "Doğru tanı, düzenli tedavi ve hijyen önlemleri ile çoğu hastada başarılı sonuçlar elde edilebilir" ifadesini kullandı.