Teoman Mutlu’dan Özgür Özel hakkında bomba FETÖ iddiası: ‘CHP’ye sızın’

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP’nin yakın geçmişi ile Özgür Özel’in siyasi yükselişine ilişkin dikkat çeken çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mutlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in hayattayken örgüt mensuplarına yeni bir siyasi parti kurmak yerine CHP içerisine girmeleri yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

Mutlu’nun anlatımına göre söz konusu stratejinin gerekçelerinden biri, CHP’nin Atatürk tarafından kurulmuş olması nedeniyle sahip olduğu tarihsel ve siyasi konumdu.

“Parti kurmayın, CHP’ye sızın”

Videodaki açıklamasında FETÖ’nün iki farklı yöntem izlediğini anlatan Mutlu, bunlardan birinin devlet kurumlarına, diğerinin ise CHP’ye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Mutlu, örgüt elebaşının mensuplarına “Parti kurmayın, CHP’ye sızın. Orası Atatürk’ün partisidir” şeklinde bir strateji çizdiğini öne sürdü.

Bu sözler Mutlu’nun FETÖ'nün siyasi yapılanmasına ilişkin iddiası niteliğinde; açıklamayı doğrulayan bağımsız bir belge veya yargı kararı tarafımızdan tespit edilemedi.

Özgür Özel hakkında çok ağır iddia

Mutlu, açıklamasının devamında iddialarını doğrudan Özgür Özel’e taşıdı.

Özgür Özel’in Manisa’daki siyasi kariyerine işaret eden Mutlu, Manisa’daki FETÖ yapılanmasının Özel’i adım adım CHP Genel Başkanlığına hazırladığının ileri sürüldüğünü söyledi.

Mutlu ayrıca FETÖ yapılanmasının farklı alanlarda güven kazanarak devlet ve siyaset içerisinde etkili olmaya çalıştığını öne sürdü.

Özgür Özel’in Manisa’dan başlayan siyasi kariyerinin ardından CHP Grup Başkanvekilliği ve sonrasında genel başkanlık görevine uzandığı biliniyor. Ancak Mutlu’nun bu siyasi yükselişi FETÖ yapılanmasıyla ilişkilendiren iddiasına ilişkin bağımsız doğrulama bulunmuyor. CHP ve Özel geçmişte FETÖ’nün CHP’yi yönettiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Yeni Parti’ye de göndermede bulundu

Mutlu’nun açıklamaları, Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti’ye uzanan siyasi sürecine yönelik eleştirilerinin devamı niteliğinde.

Mutlu, son dönemde yaptığı başka açıklamalarda da CHP’den Yeni Parti’ye geçen isimleri hedef almış, Özgür Özel ve ekibinin CHP dönemindeki siyasi faaliyetlerini eleştirmişti.