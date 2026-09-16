CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor

İzmir’de Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli Projesi, Atamer Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların gündelik hayatını olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre tünel çalışmaları sırasında bölgedeki birçok bina ve sokakta çatlaklar meydana geldi. Can ve mal güvenliği gerekçesiyle hak sahipleriyle uzlaşma süreçleri yürütülürken çok sayıda bina tahliye edildi ve yıkımlar başladı.

Mahalle sakinlerinin bölgeden ayrılması ise geride kalan esnafı müşteri bulamaz hale getirdi.

“100'e yakın hane istemeyerek taşındı”

20 yıldır Atamer Mahallesi’nde yaşayan ve üç yıldır bakkallık yapan Oğulcan Kula, tünel çalışmalarının hem evine hem de iş yerine zarar verdiğini söyledi.

Belediyeyle yaptığı görüşmede evinin satın alınabileceğinin ancak işi konusunda bir çözüm sunulmadığının kendisine aktarıldığını belirten Kula, son bir buçuk yıldır zarar ettiğini anlattı.

Mahalleden yaklaşık 100 hanenin istemeyerek taşındığını söyleyen Kula, “Müşteri kalmadı, her gün sinek avlıyorum” sözleriyle yaşadıkları durumu anlattı.

“Tünelden sonra işlerimiz kesildi”

Mahallede 25 yıldır terzilik yapan Ali Çiftçi de tahliyelerin ardından işlerinin ciddi biçimde azaldığını belirtti.

Tünel nedeniyle bazı binalar için oturulamaz raporu verildiğini söyleyen Çiftçi, vatandaşların bölgeden ayrılmasıyla esnafın da müşterisiz kaldığını ifade etti.

Çiftçi, “Sinek avlıyoruz, işler durgun” diyerek yaşananların mahalle ekonomisine etkisine dikkat çekti.

“Evim sağlam ama çevrem viran”

Atamer Mahallesi’nde 47 yıldır aynı evde yaşayan 75 yaşındaki Ayser Koç ise tahliye edilen yapıların oluşturduğu görüntüden ve güvenlik sorunlarından yakındı.

Komşularının evlerini sattığını ve çevrenin giderek harabeye dönüştüğünü anlatan Koç, boşaltılmış yapılarda uyuşturucu kullanıldığını ve geceleri güvenlik endişesi yaşadıklarını söyledi.

Koç, “Boşaltılan evleri yıksınlar, yıkmayacaklarsa bize güvenlik sağlasınlar. Evim sağlam ama çevrem viran” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, tünel projesi nedeniyle ortaya çıkan tahliye, yıkım ve ekonomik kayıplara karşı çözüm bekliyor.