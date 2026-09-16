Ekosistemin rüşvet çarkı! "Makam odasında elden nakit verdik"

414 sanıklı İBB’ye yönelik “yolsuzluk” davasının 81. duruşmasında tutuksuz sanıkların ifadeleri dikkat çekti. Duruşmada söz alan bazı iş insanları, hak ediş ödemelerini alabilmek için yüzde 10 oranında rüşvet verdiklerini öne sürdü.

Sanıklar ayrıca sahte faturalar üzerinden milyonlarca liralık dolandırıcılık yapıldığını beyan etti. Duruşmada verilen ifadeler, davanın rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni ayrıntıları gündeme taşıdı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasına, tutuksuz sanıkların İBB iştiraklerindeki rüşvet, usulsüzlük ve sahte fatura çarkını deşifre eden savunmaları damga vurdu.

"SÖZLEŞMESİZ İŞ VE 12 MİLYON LİRALIK SAHTE FATURA"

Dijital Deneyim Müzesi binasının inşaatını yapan Tuce firmasının sahibi Cem Çelik, kendisine hiçbir ihale ve sözleşme olmadan müzenin yapımına başlatıldığını ifade etti. Süreç boyunca reklam filmlerinin çekileceği bahanesiyle kendisinden 12 milyon liranın üzerinde para alındığını belirten Çelik, şu beyanlarda bulundu:

"Söz konusu tahsilat, hiçbir sözleşmesi ve onayı olmayan sahte fatura yöntemi ile gerçekleştirildi. Müzenin gerçek maliyetini çıkarmak ve kılıfına uydurmak için bitişikteki iletişim koordinatörlüğü binasının ihalesinde usulsüzlük yapıldı. Yaklaşık 30 milyon liralık imalat yapmama rağmen paramı alamadım, aldatılarak zarara uğratıldım."

"'SİSTEMDE ÇOK PARAYA İHTİYAÇ VAR' DİYEREK YÜZDE 10 PAY ALDILAR"

Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde ihale alan 45 Tasarım firmasının sahibi Mete Mağden ise, İBB ve Kültür AŞ içindeki sistemi ve karmaşık fatura trafiğini mahkemede deşifre etti. Firari Emrah Bağdatlı'nın kendilerine adrese teslim ihaleler ayarladığını anlatan Mağden, ifadesinde şunları kaydetti:

"İhalelerin formalitesini sağlamak ve içeride kalan 5 milyon liralık hak edişlerimizi alabilmek için bizden zorla 'yan teklifler' alındı. Tüm bu sistemin işlemesi için Emrah Bağdatlı'ya hak edişlerimizden yüzde 10 oranında rüşvet verdik. Bağdatlı bize 'Bir sistem var, bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak' dedi."

"'YUKARISI İSTİYOR' DİYEREK MAKAMDA RÜŞVET ALINDI"

Ağaç AŞ'ye yıllarca iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney, biriken devasa ödemelerini alabilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a para verdiğini itiraf etti.

Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın Yalova'daki fidanlığına gelerek yüzde 10 pay istendiğini ilettiğini aktaran Güney, olayın detaylarını şöyle anlattı:

"Bu talebi bizzat teyit etmek için Ali Sukas ile makamında görüştüm. Sukas bana 'Yukarısı istiyor', 'Yukarıdan talep ediliyor' dedi. 100 milyon liraya yakın alacağımı kurtarabilmek için Sukas'a makam odasında iki ayrı seferde, önce 35 bin avro, daha sonra 15 bin dolar elden nakit para verdim."