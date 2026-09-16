Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı

15 Temmuz darbe girişiminin tiyatro olduğunu ima eden sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan ve 17 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılanmasına başlandı. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Mahruki, bugün Bakırköy Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

SAVCIDAN TUTUKLULUĞUN DEVAMI YÖNÜNDE MÜTALAA

Duruşmada kimlik tespiti ve savunmaların alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Nasuh Mahruki’nin tahliye talebinin reddedilmesini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının "tutukluluğa devam" yönündeki mütalaasına rağmen Mahruki için tahliye kararı verdi.