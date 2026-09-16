Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı!
Her gün giydiğimiz kot pantolonların cep kenarlarında bulunan ve çoğu kişinin sadece görsel bir tasarım zannettiği küçük metal parçaların sırrı çözüldü.
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Her gün giydiğimiz kot pantolonların cep kenarlarında bulunan ve çoğu kişinin sadece görsel bir tasarım zannettiği küçük metal parçaların sırrı çözüldü.
"Perçin" olarak adlandırılan bu metal parçaların, ilk bakışta önemsiz bir detay gibi görünse de pantolonun kullanım ömrünü uzatan hayati bir işleve sahip olduğu anlaşıldı. Günlük yaşamda sıklıkla tercih edilen kot pantolonlarda, bu küçük metallerin bulunma nedeni ve işlevselliği görenleri şaşırttı.
Gövde üzerindeki perçinler, özellikle gün boyu cep kısımlarında oluşan gerilimi ve ağırlığı dengelemek amacıyla yerleştiriliyor. Cebe konulan telefon, cüzdan ve anahtar gibi eşyaların oluşturduğu baskının yanı sıra oturup kalkma esnasında zorlanan dikiş noktaları, bu metal parçalar sayesinde tutturuluyor.
Kumaş katmanlarını birbirine sıkıca sabitleyerek yükü geniş bir alana yayan perçinler, dikişlerin sökülmesini ve kumaşın yırtılmasını önleyerek giysilere ekstra dayanıklılık kazandırıyor.
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