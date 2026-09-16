  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı! En yetenekli futbolcuları sıraladılar! Türkiye'de oynamış 2 oyuncu listede... ABD baskı yaptı: Müslüman ülkenin havayolu devinin Türkiye uçuşları yasaklandı BBP lideri Destici'den dikkat çeken sözler: ‘Pandora'nın kutusu açıldı’ Kaan'ı bekleyen ülke Türkiye'nin çelik muhafızını kaptı: Sahaya sürmek için gün sayıyorlar Çocukluk hobisini ticarete dönüştürdü: Şimdi 19 milyon lira kazanıyor! Beşiktaşlılar resmen kahrolacak! Leandro Trossard'tan kötü haber Yıllarca yanlış biliyormuşuz: Günde 1 suya katan yaşadı, sindirime destek yağıyor... Bunu biliyor musunuz? AJet'ten yurt dışı uçuşları için indirim! 9 avrodan başlıyor Pakistan'dan gündeme oturan Türkiye çıkışı! 'Çin bunu biliyor' diyerek duyurdular
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı!

Her gün giydiğimiz kot pantolonların cep kenarlarında bulunan ve çoğu kişinin sadece görsel bir tasarım zannettiği küçük metal parçaların sırrı çözüldü.

#1
Foto - Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı!

"Perçin" olarak adlandırılan bu metal parçaların, ilk bakışta önemsiz bir detay gibi görünse de pantolonun kullanım ömrünü uzatan hayati bir işleve sahip olduğu anlaşıldı. Günlük yaşamda sıklıkla tercih edilen kot pantolonlarda, bu küçük metallerin bulunma nedeni ve işlevselliği görenleri şaşırttı.

#2
Foto - Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı!

Gövde üzerindeki perçinler, özellikle gün boyu cep kısımlarında oluşan gerilimi ve ağırlığı dengelemek amacıyla yerleştiriliyor. Cebe konulan telefon, cüzdan ve anahtar gibi eşyaların oluşturduğu baskının yanı sıra oturup kalkma esnasında zorlanan dikiş noktaları, bu metal parçalar sayesinde tutturuluyor.

#3
Foto - Sadece süs sanılıyordu! Kot pantolonlardaki o küçük metal parçaların asıl amacı ortaya çıktı!

Kumaş katmanlarını birbirine sıkıca sabitleyerek yükü geniş bir alana yayan perçinler, dikişlerin sökülmesini ve kumaşın yırtılmasını önleyerek giysilere ekstra dayanıklılık kazandırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den İsrail'in uykusunu kaçıran Suriye hamlesi
Dünya

BAE'den İsrail'in uykusunu kaçıran Suriye hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, terör devleti İsrail'in zaman zaman kalleş saldırılarla hedef a..
İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!
Sosyal Medya

İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!

İslam ahlakına ve asırlardır süregelen ibadet adabına aykırı görüntülere geçit vermeyen din görevlisi takdir topladı. İzmir’de helallik alma..
Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı!
Gündem

Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun müjdesini verdiği "Uçuş Rehberim" mobil uygulaması, yolcuların tüm ihtiyaçlarını tek mer..
MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var
Gündem

MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara merkezli yazılım şirketi AYDO'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı...
Tazminat iftirası çöktü! YP’li vekilin 100 milyon dolar iddiası yalan çıktı
Gündem

Tazminat iftirası çöktü! YP’li vekilin 100 milyon dolar iddiası yalan çıktı

Ticaret Bakanlığı, Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Çinli otomobillere yönelik ek vergiler nedeniyle Türkiye’nin DTÖ’de davayı k..
Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Gündem

Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

Yenilik Partisi’nin "isim benzerliği" şikayeti üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınan sürenin dolmasıyla birlikte siyas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23