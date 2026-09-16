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Gündem Üykü çiftinin cinayetinde yeni gelişme: Cani katil X-Ray cihazına takıldı! Operasyonla kıskıvrak yakalandı
Gündem

Üykü çiftinin cinayetinde yeni gelişme: Cani katil X-Ray cihazına takıldı! Operasyonla kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
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İçişleri Bakanlığı, Elazığ Karakoçan'da yangında öldüğü sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin kalleşçe vurularak katledildiği belirlendi. Yaşlı çiftin gasp edilen altınlarıyla İstanbul’a kaçan cani H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek kuyumcuda altınları bozdururken kıskıvrak yakalandı. Açıklamada, caninin "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi!

Jasat, Elazığ'da yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görütüsüyle çözdü. İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili “Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı.” Açıklamasında bulundu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında öldüğü sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin göğsünden silahla vurulduğu otopside ortaya çıktı. Çiftin ziynet eşyalarını alıp İstanbul'a kaçan zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı; "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında öldüğü sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin göğsünden silahla vurulduğu otopside ortaya çıktı. Çiftin ziynet eşyalarını alıp İstanbul'a kaçan zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı; "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026'da bir evde yangın çıktı. Yangında Ağa Üykü ile eşi Nimet Üykü'nün hayatını kaybettiği değerlendirildi.

OTOPSİ, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak çiftin cesetleri üzerinde yapılan otopsi incelemesinde, Ağa ve Nimet Üykü'nün göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olay yerinde yangın çıkarılarak olaya yangın süsü verildiği belirlendi. İncelemede ayrıca Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin çalındığı tespit edildi.

KUYUMCUDA SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Bulguların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) çalışma başlattı.

Gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçtığı belirlenen zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edildi. Ziynet eşyalarını bir kuyumcuda satmaya çalıştığı sırada yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

JASAT BU YIL 209 CİNAYETİN TAMAMINI ÇÖZDÜ

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'ini aydınlattı. Bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının tamamı çözüldü. Kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında da Kırmızı Bülten kararı çıkarılması sağlandı.

"JANDARMAMIZIN DİKKATİ, CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT’ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar.

Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT’ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

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