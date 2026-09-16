YKS’ye girenler dikkat! Tercih tarihleri belli oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk yerleştirmede bir programa kaydolamayan veya tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme takvimini kamuoyuna duyurdu.
Geleceğini şekillendirmek isteyen yüz binlerce gencin merakla beklediği ek tercihler, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresi ve AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Hayallerindeki üniversite kapılarını aralayacak adaylar için kritik süreç başladı!
İlk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde kalan boş kontenjanlara yönelik hazırlanan ek yerleştirme sürecinde adayların belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak ek tercihlerde adaylar, puanlarına ve başarı sıralamalarına uygun programları seçerek yükseköğretim hayatına adım atma imkanı bulacak. Eğitim yolculuğunda yeni bir sayfa açacak olan tercihler 21 Eylül gecesi sona erecek.