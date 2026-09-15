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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih...

MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin gündeminde kesinlikle bir erken seçim bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her daim teşkilatları diri tutan çalışma disiplinine dikkat çekti. Buna göre seçimlerin 2028'in Mayıs ayında yapılması planlanmaktadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rize'de yaptığı, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" açıklamasına da değinen Çelik, gündemde bir erken seçimin olmadığını söyledi.

"BUNUN ERKEN SEÇİM OLMADIĞI AÇIKTIR"

Söz konusu açıklamanın "erken seçim" sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz’ diye değerlendirmesi olduğunda bunun erken seçim olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman teşkilatları merkeze alır. Seçimden yeni çıktığımızda bile, bir ay sonra teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız ‘önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz?’ der. Kendisinin yetişme tarzı teşkilatçılık yapma üzerinedir.

Orada vatandaşlarımızı görüp desteklerini gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemle durduğu cümledir. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.

 

"YENİ ANAYASA GELECEK NESİLLERE KARŞI BORCUMUZDUR"

Tabii 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi anayasadır. Hâlen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu, gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu, demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır.

Bu açıdan AK Parti, gelecek nesillere olan bu borcun ödenmesi için, siyasetin bu mükellefiyetini doğru bir şekilde yerine getirmesi için her zaman hazırdır. Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkânları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu şekilde bir zeminde bir araya gelmesinin, bunu tüm meselelerin önüne koyarak, tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz.

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