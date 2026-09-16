Yerde Türk bayrağını görünce bisikletinden indi! 7 yaşındaki Nehir’in duygulandıran hareketi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Giresun Piraziz'de bisikletiyle ilerleyen 7 yaşındaki Nehir Cörüt, yerde gördüğü Türk bayrağını fark edince durdu. Küçük çocuk, bayrağı yerden alıp 3 kez öptükten sonra özenle bir kenara bıraktı.
Giresun’un Piraziz ilçesinde 7 yaşındaki Nehir Cörüt’ün Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet güvenlik kamerasına yansıdı.
Manolya Sokak'ta bisiklet süren 7 yaşındaki Nehir Cörüt, bir iş yerinin önünde Türk bayrağı olduğunu fark etti.
Bisikletinden inen çocuk, yerden aldığı bayrağı 3 kez öptükten sonra üst üste konulmuş halıların üzerine bıraktı.
Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.