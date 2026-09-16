Masonlar Londra’da toplandı! Remzi Sanver’den dikkat çeken paylaşım

Kapalı yapılanması, uluslararası bağlantıları ve karanlık ilişkileri nedeniyle uzun yıllardır tartışmaların odağında bulunan mason locaları bu kez Londra’daki bir buluşmayla gündeme geldi.

Eski İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Türkiye’de mason yapılanmasının üst kademelerinde görev yapan Prof. Dr. Remzi Sanver, İngiltere’de gerçekleştirilen mason buluşmasına katıldı.

Sanver, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın (UGLE) Londra’daki tarihi Freemasons’ Hall binasının yanında bulunan The Connaught Rooms’ta Worcestershire masonlarıyla bir araya geldi.

Buluşmadan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sanver, “United Grand Lodge ve The Connaught Rooms Worcestershire Masonları’nda harika dostlarla ne güzel bir gün geçirdik!” ifadelerini kullanan Sanver toplantının içeriği hakkında bilgi vermedi.

Can Holding soruşturmasında tutuklanmıştı

Sanver’in Londra’dan yaptığı paylaşım, kısa süre önce adının geçtiği Can Holding soruşturmasını da yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü olan Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturma kapsamında “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sanver hakkındaki suçlamalar soruşturma kapsamında yöneltilmiş olup, kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor.

Londra görüntüleri dikkat çekti

Türkiye’de mason yapılanmasının kendi içerisinde mali tartışmalar yaşadığına ilişkin bu bilgiler gündemdeki yerini korurken Sanver’in İngiltere’deki masonlarla buluşarak görüntüleri kamuoyuna açık şekilde paylaşması dikkat çekti.

Mason localarının kapalı örgütlenme biçimi, uluslararası karanlık ilişkileri ve Türkiye’de siyaset, ekonomi, medya ve bürokrasi üzerindeki etkinliği yıllardır tartışılıyor.

Sanver’in Londra’daki buluşması da Türkiye’de görev yapmış üst düzey bir mason isminin uluslararası mason çevreleriyle ilişkilerinin sürdüğünü göstermesi bakımından dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.