  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı! Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak! Thomas Reis’e coşkulu karşılama! Trabzonspor’un yeni hocası şehre geldi Domuzcu Canan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istendi Ortak polis modeli! İtalya-Slovenya sınırında Schengen için yeni formül İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi! Aşiretler’den LGBT açıklaması: Lut kavminden kalan bu musibete karşı hükümeti canı gönülden destekliyoruz Almanya-Irak görüşmesinde Hürmüz krizi masada! Merz’den İran’a sert çağrı Siyonist Amerika uzayda da rahat durmuyor! ABD ordusu yörüngeye konuşlandırdığı ölümcül silahları ilk kez açıkça duyurdu! Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Gündem Masonlar Londra’da toplandı! Remzi Sanver’den dikkat çeken paylaşım
Gündem

Masonlar Londra’da toplandı! Remzi Sanver’den dikkat çeken paylaşım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türkiye’de mason yapılanmasının önde gelen isimlerinden, eski İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, Londra’daki mason buluşmasından görüntüler paylaştı. Can Holding soruşturması kapsamında daha önce tutuklanıp serbest bırakılan Sanver toplantının içeriği hakkında tek satır bile yazmadı.

Kapalı yapılanması, uluslararası bağlantıları ve karanlık ilişkileri nedeniyle uzun yıllardır tartışmaların odağında bulunan mason locaları bu kez Londra’daki bir buluşmayla gündeme geldi.

Eski İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Türkiye’de mason yapılanmasının üst kademelerinde görev yapan Prof. Dr. Remzi Sanver, İngiltere’de gerçekleştirilen mason buluşmasına katıldı.

Sanver, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın (UGLE) Londra’daki tarihi Freemasons’ Hall binasının yanında bulunan The Connaught Rooms’ta Worcestershire masonlarıyla bir araya geldi.

Buluşmadan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sanver, “United Grand Lodge ve The Connaught Rooms Worcestershire Masonları’nda harika dostlarla ne güzel bir gün geçirdik!” ifadelerini kullanan Sanver toplantının içeriği hakkında bilgi vermedi.

Can Holding soruşturmasında tutuklanmıştı

Sanver’in Londra’dan yaptığı paylaşım, kısa süre önce adının geçtiği Can Holding soruşturmasını da yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü olan Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturma kapsamında “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sanver hakkındaki suçlamalar soruşturma kapsamında yöneltilmiş olup, kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor.

Londra görüntüleri dikkat çekti

Türkiye’de mason yapılanmasının kendi içerisinde mali tartışmalar yaşadığına ilişkin bu bilgiler gündemdeki yerini korurken Sanver’in İngiltere’deki masonlarla buluşarak görüntüleri kamuoyuna açık şekilde paylaşması dikkat çekti.

Mason localarının kapalı örgütlenme biçimi, uluslararası karanlık ilişkileri ve Türkiye’de siyaset, ekonomi, medya ve bürokrasi üzerindeki etkinliği yıllardır tartışılıyor.

Sanver’in Londra’daki buluşması da Türkiye’de görev yapmış üst düzey bir mason isminin uluslararası mason çevreleriyle ilişkilerinin sürdüğünü göstermesi bakımından dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı
40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı

Gündem

40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı

Ülkeyi karıştıran iddia: Kays Said mason mu?
Ülkeyi karıştıran iddia: Kays Said mason mu?

Dünya

Ülkeyi karıştıran iddia: Kays Said mason mu?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Niye bıraktılar...

Bir

Lions rotary MASON locaları, LGBT acilen kapatılmalıdır terör kapsamına alınmalıdır DEVLETİMİZDEN BEKLİYORUZ onlar nerede ise Bizim Dinimizi yasaklıyacaklar yüzde birlik kesim kessin sesini artık uyan Müslüman
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23