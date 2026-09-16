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Gündem LGBT’li sapkınlar yüzünden ne hallere düştüler MURAT EMİR KARGALARI BİLE GÜLDÜRDÜ
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LGBT’li sapkınlar yüzünden ne hallere düştüler MURAT EMİR KARGALARI BİLE GÜLDÜRDÜ

Yeniakit Publisher
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LGBT’li sapkınlar yüzünden ne hallere düştüler MURAT EMİR KARGALARI BİLE GÜLDÜRDÜ

Güvenlik güçlerinin LGBT’li sapkınlara yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan Yeni Partili Murat Emir, “Bir iktidar düşünün ki elinde anlatacağı bir icraat yok, ama gösterecek bir düşmanı hep var” dedi.

“Değişim” bahanesiyle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in peşine takılıp CHP’yi bölen ancak anketlerden bile bekledikleri sonuçları alamayan Yeni Parti’liler iyice gerçeklik algısını kaybetmeye başladı.

Güvenlik güçlerinin LGBT’li sapkınlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonları kendince eleştirmeye çalışan YP Grup Başkanvekili Murat Emir, lafa “Bir iktidar düşünün ki elinde anlatacağı bir icraat yok, ama gösterecek bir düşmanı hep var” ifadeleriyle başladı.

SAYMAKLA BİTMEYEN İCRAATLARI SİLMEYE KALKTI!

Sosyal medya hesabından sapkınlara yönelik operasyonları eleştirmek üzere bir şeyler yazmaya çalışan Emir’in, ülkeye kazandırdıkları eserleri ve yaptıkları icraatları saymakla bitmeyen AK Parti’nin “Elinde anlatacağı bir icraatının olmadığını” söylemesi kendi taraftarlarını bile şaşkınlığa uğratırken, vatandaşların büyük bölümü de LGBT sapkınlığını savunmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

KOMİK İFADELER!

Murat Emir paylaşımında: “İstanbul'dan Ankara’ya kadar ülkenin en köklü hak örgütlerinin kapısına dayanıldı, yöneticileri gözaltına alındı. İzmir'de bir gecede 16 kişi tutuklandı. Operasyonu protesto etmek isteyenlere izin verilmedi, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Aralarında haberi takip eden gazeteciler de vardı. Aynı günlerde onlarca gazetecinin, insan hakları örgütünün, akademisyenin sosyal medya hesabı "milli güvenlik" gerekçesiyle tek tek kapatıldı. Evrensel gazetesi, Uluslararası Af Örgütü, Barış Akademisyenleri, MLSA... 24 saatte 60'a yakın hesap erişime engellendi. Gazeteci Selahattin Günday 15 yıl önce, üstelik kendisinin bile çekmediği bir görüntüyü haberleştirdiği için tutuklandı. Dayanak gösterilen kanun maddesi o tarihte yürürlükte bile değildi. Yetmedi, tahliye olmasın diye ifadesi alınmadan ve avukatına haber verilmeden ikinci bir tutuklama kararı çıkarıldı. Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl hakkında Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü araştırdıkları için 7 yıl sonra dava açıldı. AKP asla düşmansız yapamaz; ona daima bir kutuplaşma lazım. Çünkü vatandaşın önüne koyacakları bir icraat yok, ellerinde sadece yeni bir öteki yaratıp üzerinden nefret üretmek var. Ülkeyi programıyla, icraatıyla yönetemeyenler; ancak birilerini hedef göstererek ayakta durabiliyor” ifadelerine yer vererek Türk aile yapısını hedef alan sapkınlara yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

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