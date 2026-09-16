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Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

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AA Giriş Tarihi:

Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukasının yol açtığı yakıt ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle hastanelerde kullanılan elektrik jeneratörlerinin yüzde 70’inden fazlasının çalışamaz durumda olduğunu bildirdi.

#1
Foto - Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi Müdürü Zahir el-Vahidi, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi önünde basın toplantısı düzenledi. Vahidi, Gazze'deki sağlık tesislerinin, İsrail'in ağır ablukası nedeniyle, giderek tükenen ve izole edilmiş yapılara dönüştüğünü belirtti.

#2
Foto - Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

SAĞLIK SİSTEMİNİN HEDEF ALINMASI "SOYKIRIM" DÜZEYİNDE SİSTEMATİK BİR SUÇ: İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sistemindeki durumun, insani felaketin ötesine geçtiğine dikkati çeken Vahidi, sağlık sisteminin çökertilmesi ve hedef alınmasının "soykırım" düzeyinde planlı ve sistematik bir suç olduğunu ifade etti. Vahidi, İsrail'in "tıbbi yardımlar ve lojistik malzemelerin Gazze'ye girişinde kolaylık sağladıkları" yönündeki iddialarını yalanlayarak, bunun Tel Aviv'in soykırımın üzerini örtmek için sergilediği bir tiyatro olduğunu söyledi. Vahidi, "Gazze'ye girişine izin verilen malzemeler, sağlık tesislerinin asgari düzeydeki işletme ihtiyaçlarını dahi karşılamayan çok küçük miktarlardan ibaret; bu tesisleri yaşamla ölüm arasında mücadeleye zorluyor." dedi.

#3
Foto - Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

"HASTANELERDE KRİTİK BÖLÜMLER HER AN HİZMET DIŞI KALABİLİR" Gazze'deki hastanelerde çok kısıtlı imkanlarla çalışıldığına işaret eden Vahidi, şunları söyledi: "Hastaneler, ana elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıt, yağ ve yedek parça konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu jeneratörlerin yüzde 70'inden fazlası tamamen devre dışı kalmış durumda. Kritik ve hayati öneme sahip bölümler her an hizmet verememe riskini barındırıyor."

#4
Foto - Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

İSRAİL ABLUKASI NEDENİYLE ULAŞIM DA AKSIYOR: Ulaşım konusunda da ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Vahidi, ablukanın yanı sıra yedek parça ve araç lastiklerinin Gazze'ye girişinin engellenmesi nedeniyle toplu taşıma şirketleri ve otobüslerin, büyük ölçüde hizmetlerini durdurduğunu ifade etti. Vahidi, "ulaşımda yaşanan felcin", yüzlerce sağlık çalışanının görev yaptıkları yerlere ulaşmasını dahi engellediğini; sağlık tesislerinin maruz kaldığı tecridi daha da derinleştirdiğini, acil durumlara müdahale kapasitesini felce uğrattığını kaydetti.

#5
Foto - Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SIKINTISI: Vahidi, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinde eşi görülmemiş bir eksiklik yaşandığının altını çizdi. İlaçlara ulaşmakta yaşanan zorlukların yanı sıra tıbbi teşhis cihazlarının çoğunun da arızalı olduğunu vurgulayan Vahidi, sınır kapılarından geçişlerin kısıtlı şekilde yapılması nedeniyle pek çok hasta ve yaralının tedavi için Gazze dışına çıkmayı beklediğini belirtti. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Vahidi, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, "acil tıbbi ve operasyonel malzemelerin Gazze'ye girişinin sağlanması için derhal harekete geçme çağrısında" bulundu. Gazze'de sağlık sistemi, laboratuvar ve tıbbi malzeme yetersizliğinin giderek ağırlaşan etkileri altında hizmet vermeye çalışırken, sağlık kuruluşlarının hastalar ile yaralılara tanı ve tedavi hizmeti sunma kapasitesi her geçen gün daha da azalıyor. İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardım ile ilaç ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.

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