Abluka can alıyor: Jeneratörler sustu, Gazze sağlıkta can çekişiyor!

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SIKINTISI: Vahidi, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinde eşi görülmemiş bir eksiklik yaşandığının altını çizdi. İlaçlara ulaşmakta yaşanan zorlukların yanı sıra tıbbi teşhis cihazlarının çoğunun da arızalı olduğunu vurgulayan Vahidi, sınır kapılarından geçişlerin kısıtlı şekilde yapılması nedeniyle pek çok hasta ve yaralının tedavi için Gazze dışına çıkmayı beklediğini belirtti. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Vahidi, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, "acil tıbbi ve operasyonel malzemelerin Gazze'ye girişinin sağlanması için derhal harekete geçme çağrısında" bulundu. Gazze'de sağlık sistemi, laboratuvar ve tıbbi malzeme yetersizliğinin giderek ağırlaşan etkileri altında hizmet vermeye çalışırken, sağlık kuruluşlarının hastalar ile yaralılara tanı ve tedavi hizmeti sunma kapasitesi her geçen gün daha da azalıyor. İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardım ile ilaç ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.