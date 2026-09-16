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Yaşam Hastane otoparkında akılalmaz kaza! Park etmek isterken 3 metreden aşağı uçtu
Yaşam

Hastane otoparkında akılalmaz kaza! Park etmek isterken 3 metreden aşağı uçtu

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Zeytinburnu’nda özel hastanenin otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince tel çitleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten boş araziye düştü.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde özel bir hastanenin otoparkında park manevrası yapan otomobil kontrolden çıkarak tel çitleri aştı.

 

Kaza, saat 08.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Topkapı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen 34 TG 4212 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Akcan (62), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tel çitleri aşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıdaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş araziye düz şekilde düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü Hakan Akcan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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