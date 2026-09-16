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Gündem Yeni tuzağın adı ‘ücretsiz ödül’: Bu ‘oyun’a sakın gelmeyin
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Yeni tuzağın adı ‘ücretsiz ödül’: Bu ‘oyun’a sakın gelmeyin

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Yeni tuzağın adı ‘ücretsiz ödül’: Bu ‘oyun’a sakın gelmeyin

Oyunlarda “ücretsiz ödül” ve “bedava oyun parası” vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı Ankara Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı geldi.

Müdürlüğün, NSosyal hesabından "Oyundaki ödül, hesabını tehlikeye atmasın" başlığı ile yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Ücretsiz ödül veya bedava oyun parası vaatlerine kanmayın. Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun."

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